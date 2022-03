Statistiche Basket NBA: Timberwolves macchina da Over, i Mavericks sono i migliori per bassi punteggi

Partite 28 Febbraio, 7 match di Basket NBA per aprire la settimana e al lunedì parliamo anche di statistiche stagionali e di betting trend per migliorare i rendimenti delle scommesse e per trovare nuovi spot di valore sui cui puntare per quanto riguarda la grande pallacanestro americana. Oggi c’è lo scontro al vertice di Eastern Conference tra Miami Head-Chicago Bulls da non perdere!

Risultati scommesse Basket NBA

Partite 28 Febbraio: le sfide a Est

Vediamo le analisi delle prime Partite 28 Febbraio di Basket NBA.

Cleveland Cavs – Minnesota Twolves 2,15 – 1,63

Si sfidano la 2° miglior squadra da Under e la migliore da Over. Negli ultimi 13 precedenti abbiamo visto 9 Over tra queste due formazioni e i Timberwolves sono Over 5-2 negli ultimi viaggi a Cleveland.

Orlando Magic – Indiana Pacers 1,85 – 1,85

I Magic sono 1-6 ATS dopo una vittoria e 1-4 ATS dopo due giorni di riposo. I Pacers sono 20-8 ATS in back to back e 6-0-1 ATS dopo aver segnato 125+ punti la partita precedente.

Brooklyn Nets – Toronto Raptors 2,25 – 1,60

I Nets hanno vinto le ultime 3 sfide contro Toronto, incluso il 131-129 in overtime il 14 dicembre scorso. Nelle scommesse però i Raptors sono 4-0 ATS negli ultimi viaggi a Brooklyn.

Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets 1,14 – 5,00

Due squadre che non arrivano bene a questo appuntamento, entrambe con 1-4 nelle ultime 5 partite. Charlotte è 2-10 nelle ultime 12 e ieri si sono arresi in casa in overtime perfino contro i pessimi Pistons; i Bucks arrivano invece dal ko contro i Nets. Un dato allarmante, nelle ultime 5 partite Milwaukee ha concesso 32.2 punti nei terzi quarti, il momento in cui i campioni in carica sembrano più vulnerabili; Charlotte ha concesso 110+ punti in 8 partite su 11 a febbraio. Gli Hornets sono Over 4-0 negli ultimi viaggi a Milwaukee.

Partite 28 Febbraio: big match Miami Heat-Chicago Bulls

Matchup. Sfida al vertice di Eastern Conference con Miami avanti di una partita su Chicago e forte di un record interno di 20-7. I Bulls avevano vinto 6 partite di fila prima dello stop 110-116 contro i Grizzlies, inoltre Chicago ha perso le prime 2 sfide stagionali contro Miami. Di fatto i Bulls hanno un record di 1-10 contro top team sopra al 60% di vittorie: Phoenix (0-1), Golden State (0-2), Memphis (0-2), Utah (1-0), Miami (0-2) e Philadelphia (0-3).

Linee. Heat favoriti con -4.0 punti di handicap in casa. Linea O/U a 224,5 punti totali.

Top Players. DeMar DeRozan è il 4° miglior marcatore NBA con 28.3 punti e il suo compagno Zach LaVine è 13° (24,6 punti). Nikola Vucevic sta aggiungendo 17.9 punti ed è il 5° miglior rimbalzista (11.7), nonostante nel complesso Chicago sia solo 27° come efficenza a rimbalzo difensivo (e qui Miami ha un grande vantaggio). Per i Bulls il nemico numero 1 finora non è stato Jimmy Butler (21.9 punti), nemmeno Bam Adebayo (19.0 punti + 10.3 rimbalzi) e neanche Tyler Herro (20.3 punti), ma Duncan Robinson che gli ha segnato 21.0 punti in 2 sfide (rispetto agli 11.4 di media stagionale che sta tenendo). Infine non dimentichiamo PJ Tucker che sta tenendo la miglior percentuale da tre (45,4%) mentre Kyle Lowry è l’8° miglior assist man (7.9) ma è dato out oggi.

Statistiche. I Bulls sono 6-2 ATS nelle ultime partite e 4-1 ATS dopo un giorno di pausa. Gli Heat sono 0-5 ATS in casa e Chicago è 6-2 ATS negli ultimi viaggi a Miami. Gli Heat sono Over 11-5 nelle ultime partite (Over 6-1in casa), i Bulls sono Over 4-1 in trasferta e Over 4-0 nei precedenti contro Miami.

Partite 28 Febbraio: le partite ad Ovest

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 1,22 – 3,90

Ja Morant arriva da un altra grande prova da 46 punti, è la 5° volta in stagione che supera i 40 punti, e una di queste è stata proprio contro San Antonio (41 punti di Ja nel 118-110 del 26 gennaio scorso a San Antonio). Morant ha segnato il record di franchigia con 16 partite consecutive con 20+ punti a referto. Dall’altra parte Dejounte Murray non ha giocato l’ultima partita, ma quella precedente era andato in tripla doppia (31+14+13 contro Washington) e una tripla doppia l’ha segnata anche nel precedente contro Memphis (16+11+10).

Okc Thunder – Sacramento Kings 2,30 – 1,55

I Thunder hanno ritrovato un Shai Gilgeous-Alexander da 34.0 punti e 5.0 assist di media nelle ultime 2 partite. SGA ha segnato 27.0 punti e 4.0 assist nei primi 2 scontri contro i Kings. OKC ha però dei problemi col rookie Josh Giddey che potrebbe rimanere out come Lu Dort.

Statistiche stagionali e betting trend

La settimana scorsa il trend forte era sulle squadre in trasferta favorite, un dato che in certo senso si conferma anche negli ultimi 7 giorni visto che le squadre in trasferta hanno coperto il 71% delle linee di handicap (22-9 ATS) ma questa volta a spiccare davvero sono gli underdogs in trasferta che portano questa percentuale al 78,6% (11-3 ATS), davvero alta.

3° settimana di fila con una prevalenza di partita da Over, il 53,6%. Nell’ultimo mese abbiamo visto 99 partite da Over (57.2%) e 74 da Under (42,8%), Vediamo di seguito nell’immagine qui sotto il recap le statistiche complessive della stagione.

Statistiche NBA, Minnesota e Dallas agli estremi nelle scommesse O/U

Un pò di calo nelle scommesse dell’ultima settimana (1-2 ATS) ma i Memphis Grizzlies (41-21 ATS) rimangono la miglior squadra su cui puntare, sempre davanti agli Oklahoma City Thunder (36-20-4 ATS) mentre i Chicago Bulls (36-24-1 ATS) superano i Cleveland Cavaliers (36-24-1 ATS) che ormai non coprono un handicap da 4 partite di fila. La peggior squadra su cui puntare è sempre quella dei Washington Wizards (23-35-2 ATS) davanti agli Houston Rockets (24-35-1 ATS) e ai Brooklyn Nets (24-35-2 ATS).

Confermati anche i Minnesota Timberwolves (O/U 37-24) come migliori da Over grazie principalmente a tre ingredienti: l’attacco da 113 punti a sera, una difesa che ne concede comunque 112.1, e il pace factor (ritmo di gioco) più alto di tutta la lega. Minnesota è stata agganciata dai Miami Heat (O/U 37-24) in questa statistica, dopo che Miami ha segnato altri 2 Over. La squadra difende bene, ha il 4° ritmo più lento a differenza dei TWolves, ma sta tirando benissimo da tre e i bookmakers continuano a dargli linee basse sui punti totali. In 3° posizione troviamo Houston Rockets (O/U 34-27-1) anche se in settimana i texani arrivano da un doppio Under.

Per parlare di migliori squadre da Under, confermatissimi i Dallas Mavericks (O/U 21-39-1) che hanno la 2° miglior difesa per punti concessi e il pace factor più basso in NBA. Dietro c’è un altra solida difesa, quella dei Cleveland Cavaliers (O/U 22-37-1) e poi i New Orleans Pelicans (O/U 23-36-2) che arrivano da altri 2 Under.

I Phoenix Suns non hanno solo il miglior record NBA, ma anche il miglior margine medio visto che stanno vincendo le partite con +7,75 punti. Dietro ci sono i Golden State Warriors (+7.20) e gli Utah Jazz (+6,78), poi da Est arrivano i Boston Celtics (+5,32). Lo scarto medio peggiore è quello dei Detroit Pistons (-9.64) con gli Houston Rockets (-9.48) molto vicini, poi ci sono gli Orlando Magic (-8.36).

Statistiche speciali 1° Quarto e 1° Tempo

Vediamo anche le statistiche sui Primi Quarti. Gli Spurs rimangono al comando di questa statistica come rendimento nei primi quarti con 39-21-1 ATS (+1,3 punti) e un 7-2-1 ATS nelle ultime 10 partite (+4,3 punti). I peggiori sono invece i Kings con 24-37-1 ATS (-2,27 punti) con un 2-8 ATS nelle ultime 10 partite (-5.9). I Pacers sono la miglior squadra da Over (O/U 36-23-2, 56.92 punti) mentre i migliori da Under negli inizi di partita sono i Lakers (O/U 22-36-2, 54.62 punti).

Tra i trend caldi da segnalare sui Primi Quarti segnalo i Nuggets 7-1 ATS nelle ultime partite oltre i già citati Spurs. Molto male invece i Jazz con 4-13 ATS. I Pacers sono O/U 13-2 nelle ultime partite mentre i Mavericks, miglior squadra da Under in generale, hanno segnato 9 Over nelle ultime 13 partite per quanto riguarda i primi quarti

Passiamo ai Primi Tempi e anche qui comandano i Grizzlies (40-21-2 ATS, +4.05 punti) davanti ai Cavaliers (36-23-1 ATS, +3,13 punti) in una copia delle statistiche generale. Cambia invece il 3° posto dei Pacers (34-25-3 ATS, +0.27) mentre i Wizards sono i peggiori nei primi tempi con 20-37-3 ATS (-3.33 punti). Male anche i Lakers (25-35-2 ATS) che vanno all’intervallo mediamente sotto di -1.9 punti (un dato che sale a -3.0 nelle ultime 10 partite.

Come per i primi quarti, anche per i Primi Tempi sono i Pacers i migliori da Over (O/U 40-22, 114,53 punti) davanti ai Nuggets (O/U 37-22-2, 113.39). I migliori da Under all’intervalli sono invece i Pelicans (O/U 23-38, 105.6 punti), seguiti dai Thunder (O/U 23-34-3, 105.97) poi arrivano i Clippers (O/U 26-36-1, 105.76).

Tra i trend hot dei primi tempi vi segnalo l’8-1 ATS dei Grizzlies nelle ultime partite all’intervallo ma anche il 10-1 ATS dei Trail Blazers in trasferta. In casa invece gli Heat hanno segnato 9 Over consecutivi nei primi tempi.

Interessante anche questa statistica speciale. Ecco le squadre che hanno vinto più partite in doppia cifra e di seguito le squadre che al contrario hanno perso più partite con uno scarto di 10 o più punti. Interessante notare come i Minnesota Timberwolves siano in entrambe le statistiche.

