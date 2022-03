Quote Basket NBA: i Suns sono i nuovi favoriti per l’anello. Embiid domina per l’mvp

Quote NBA 1 Marzo, vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per il basket americano dove abbiamo una nuova favorita per la vittoria finale dell’anello, i Phoenix Suns davanti ai Golden State Warriors. Sprofondano i Brooklyn Nets.

Quote NBA 1 Marzo: Phoenix Suns nuovi favoriti per l’anello

I Phoenix Suns oltre al miglior record NBA ora sono anche i favoriti dalle quote antepost per la vittoria finale dell’anello. In 2° posizione si confermano i Golden State Warriors mentre scivolano i Brooklyn Nets con sempre più problemi e senza le proprie stelle.

I Philadelphia 76ers invece con l’arrivo di James Harden si caricano e raggiungono i campioni in carica, i Milwaukee Bucks. Ancora in doppia cifra i Miami Heat che però mantengono il miglior record a Est nonostante abbiano sempre qualche assenza importante con cui fare i conti.

Nba 2021/22

Phoenix Suns 5,00

Golden State Warrior 6,00

Brooklyn Nets 6,50

Milwaukee Bucks 7,50

Philadelphia 76ers 7,50

Miami Heat 12

Utah Jazz 15

Boston Celtics 25

Chicago Bulls 25

Memphis Grizzlies 30

Denver Nuggets 33

Cleveland Cavaliers 40

La Lakers 40

Dallas Mavericks 40

La Clippers 50

Toronto Raptors 75

Atlanta Hawks 75

Minnesota Timberwolv 100

Charlotte Hornets 100

Ny Knicks 200

New Orleans Pelicans 200

Portland Trail Blaze 300

Indiana Pacers 300

San Antonio Spurs 300

Washington Wizards 300

Sacramento Kings 300

Oklahoma City Thunde 500

Houston Rockets 750

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Eastern Conference 2021/22

Milwaukee Bucks 3,75

Brooklyn Nets 3,75

Philadelphia 76ers 4,00

Miami Heat 6,00

Boston Celtics 12

Chicago Bulls 12

Cleveland Cavaliers 20

Toronto Raptors 25

Atlanta Hawks 33

Charlotte Hornets 50

Ny Knicks 66

Washington Wizards 100

Indiana Pacers 250

Orlando Magic 750

Detroit Pistons 750

Western Conference 2021/22

Phoenix Suns 3,00

Golden State Warrior 3,00

Utah Jazz 7,00

Denver Nuggets 10

Memphis Grizzlies 12

La Lakers 12

Dallas Mavericks 15

La Clippers 25

Minnesota Timberwolv 33

Sacramento Kings 100

New Orleans Pelicans 100

Portland Trail Blaze 150

San Antonio Spurs 200

Oklahoma City Thunde 200

Houston Rockets 300

Quote NBA 1 Marzo: Joel Embiid prende il largo per l’mvp

Joel Embiid sembra avere un potenziale infinito con l’arrivo del Barba e lo vediamo anche dalle quote sul MVP che lo vedono crollare @1.60, staccando il campione in carica di questo titolo, Nikola Jokic, poi arriva Giannis Antetokounmpo.

Bisognerà capire cosa ne pensa Ja Morant che sta continuando a giocare una stagione da record con azioni spettacolari e come minimo porterà a casa il premio di giocatore più migliorato mentre Evan Mobley viaggia verso il rookie of the year.

Mvp Regular Season 2021/22

Embiid, Joel 1,60

Jokic, Nikola 4,00

Antetokounmpo, Giann 5,50

Morant, Ja 10

Derozan, Demar 12

Curry, Stephen 15

Booker, Devin 20

Doncic, Luka 33

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,20

Cunningham, Cade 10

Giddey, Josh 10

Barnes, Scottie 10

Wagner, Franz 20

Dosunmu, Ayo 50

Duarte, Chris 75

Green, Jalen 75

Most Improved Player 2021 / 2022

Morant, Ja 1,20

Bridges, Miles 7,50

Garland, Darius 12

Murray, Dejounte 15

Allen, Jarrett 50

Bane, Desmond 50

Herro, Tyler 75

Difensore dell’anno: Gobert riprende il comando. Sesto uomo già in mano ad Hero

Rudy Gobert favorito per l’ennesimo titolo di miglior difensore, torna a dominare le lavagne aiutato dall’infortunio di Draymond Green che qualche settimana fa lo aveva superato in questa lavagna, ma è uscito dai riflettori dopo la lunga sosta forzata.

Defensive Player Of The Year 2021 / 2022

Gobert, Rudy 1,65

Antetokounmpo, Giann 5,00

Green, Draymond 7,50

Jackson Jr., Jaren 8,50

Embiid, Joel 12

Thybulle, Matisse 40

Allen, Jarrett 50

Sixth Man Of The Year 2021 / 2022

Herro, Tyler 1,05

Oubre Jr., Kelly 12

Clarkson, Jordan 50

Brunson, Jalen 50

Harrell, Montrezl 50

Coach Of The Year 2021 / 2022

Williams, Monty 1,50

Bickerstaff, Jb 4,50

Jenkins, Taylor 8,50

Donovan, Billy 10

Spoelstra, Erik 12

Kerr, Steve 20

Basket NBA: le partite di martedì

01:00 Washington Wizards – Detroit Pistons 1,60 – 2,25

I Wizards sono 1-6-1 ATS da favoriti. I Pistons sono 4-0 ATS nelle ultime partite ma 1-10 ATS negli ultimi viaggi a Washington (Under 13-3-2 nei precedenti tra Wizards e Pistons nella capitale).

01:30 Boston Celtics – Atlanta Hawks 1,37 – 2,95

I Celtics sono 5-2 ATS nelle uscite dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente. Gli Hawks sono 1-11 ATS in trasferta contro squadre sopra al 60% di vittorie interne.

01:30 Toronto Raptors – Brooklyn Nets 1,21 – 4,25

I Raptors sono 9-2 ATS in back to back mentre i Nets sono 0-6-1 ATS nelle partite senza giornate di riposo. Brooklyn è 2-6 ATS nei precedenti contro Toronto.

02:00 Houston Rockets – La Clippers 3,15 – 1,33

I Rockets sono Over 27-12-1 nelle ultime partite (Over 15-5-1 in casa). I Clippers sono Over 3-1-1 contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali.

02:00 Minnesota Twolves – Gs Warriors 2,05 – 1,70

I Timberwolves sono 6-2-1 ATS in casa, i Warriors sono 1-7-1 ATS nelle ultime partite e 2-8 ATS negli ultimi viaggi in Minnesota. I Timberwolves sono però 0-5 ATS negli ultimi back to back.

04:00 LA Lakers – Dallas Mavericks 2,60 – 1,47

I Lakers sono Under 6-2 in casa, i Mavericks sono Under 28-13 nelle ultime partite e Under 5-1 negli ultimi viaggi ad LA.

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.