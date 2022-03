Pronostici Basket NBA: le migliori prestazioni giocatori del giorno con Bucks-Heat

Partite 2 Marzo, questo mercoledì notte ci sono 8 partite di Basket NBA in programma. Il big match di Eastern Conference è Milwaukee Bucks-Miami Heat. Nella rubrica del mercoledì ci concentriamo sulle prestazioni giocatori più interessanti.

Partite 2 Marzo NBA: le partite sulla costa Est

01:00 Cleveland Cavs – Charlotte Hornets 1,60 – 2,25

Le tre guardie dei Cavaliers (Darius Garland, Caris LeVert, Rajon Rondo) rischiano di essere tutte out. In loro assenza Brandon Goodwin ha segnato la sua prima doppia doppia in carriera (17 punti + 12 assist). Oggi i Cavs sfidano la rivedibile difesa di Charlotte che è la squadra più ad alto punteggio della lega.

01:00 Orlando Magic – Indiana Pacers 1,95 – 1,80

Wendell Carter Jr ha segnato 21 punti con 12 rimbalzi nell’ultima partita, la sua 5° doppia-doppia consecutiva. Doppia doppia anche nel precedente del mese scorso contro Indiana per Carter (19+18).

01:30 Philadelphia 76ers – New York Knicks 1,13 – 5,25

James Harden pronto per il debutto a Philadelphia dopo le prime 2 partite con la maglia dei 76ers in trasferta, l’ultima proprio a NY contro i Knicks in cui ha chiuso una tripla doppia da 29 punti, 16 assist e 10 rimbalzi, con anche 5 palle rubate.

Partite 2 Marzo NBA: le sfide a Ovest

02:00 Houston Rockets – Utah Jazz 8,25 – 1,06

I 16 punti con 14 rimbalzi nella vittoria dei Jazz sui Suns, è stata la 37° doppia doppia stagionale di Rudy Gobert. Houston tra le peggiori squadre come difesa in area e rimbalzi.

02:00 New Orleans Pelicans – Sacramento Kings 1,40 – 2,75

Nelle vittorie sul campo di Lakers e Suns, CJ McCollum ha segnato 27.0 punti, 6.0 assist e 5.5 rimbalzi di media, supportato dai 23,5 punti, 7,5 assist e 5.0 rimbalzi di Brandon Ingram. Sacramento ha la 29° difesa per punti concessi (115.0) e percentuale dal campo (47.6%).

03:00 Denver Nuggets – Okc Thunder 1,04 – 9,00

In 3 partite dal ritorno in campo Shai Gilgeous-Alexander ha sempre superato i 30 punti e il 22 dicembre scorso ha chiuso in tripla doppia il precedente contro i Nuggets.

04:00 Phoenix Suns – Portland Blazers 1,06 – 7,75

Oltre a Chris Paul ci sono problemi anche per Cameron Payne tra le fila dei Suns che si affidano a Devin Booker anche nelle assistenze (12 assist contro OKC, 8.0 assist di media nelle ultime 3 prestazioni).

Big match Milwaukee Bucks-Miami Heat

Matchup. Gli Heat hanno chiuso il mese con 9 vittorie nelle ultime 11 partite e iniziano marzo col big match a Milwaukee, contro i Bucks che arrivano dalla vittoria interna sugli Hornets, ma prima ne avevano perse 4 su 5. L’8 dicembre scorso a Miami gli Heat vinsero 113-104 contro i Bucks. Oggi Miami rimane con Kyle Lowry in dubbio mentre Milwaukee aspetta ancora il rientro di Brook Lopez e Pat Connaughton.

Linee. I Bucks sono favoriti a -4,5 (aprivano a -3,5 punti di handicap). Linea O/U a 227.0 punti totali.

Top Players. Tra gli Heat c’è l’imbarazzo della scelta. Io vi segnalo Tyler Herro che ha segnato altri 20 punti con 6 rimbalzi e 5 assist nell’ultima partita contro i Bulls. Per i Bucks invece guida Giannis Antetokounmpo che ha segnato 26 punti, 16 rimbalzi, 6 assist e anche 4 stoppate.

Statistiche. I Bucks sono 1-5 ATS nelle ultime partite (1-4 ATS in casa), gli Heat sono 5-0-1 ATS in trasferta e 13-5 ATS da underdogs oltre al 4-1-1 ATS nelle partite dopo un giorno di riposo ma sono 2-4 ATS nei precedenti contro i Bucks. Milwaukee è Over 8-1 nelle ultime partite (Over 4-1 in casa). Miami è Over 6-1 da underdog e Over 4-2 nei precedenti contro Milwaukee.

