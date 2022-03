Pronostici Basket NBA: le sfide di martedì e gli aggiornamenti sulle quote antepost

NBA Pick 8 Marzo 2022, un martedì con 6 partite in programma tra cui l’interessante sfida a Ovest tra Golden State Warriors-LA Clippers, ma vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost più interessanti.

NBA Pick 8 Marzo 2022: le partite sulla costa Est

Charlotte Hornets – Brooklyn Nets 2,15 – 1,65

Gli Hornets sono 2-9-1 ATS in casa, i Nets sono 4-1-1 ATS in trasferta e 10-3 ATS negli ultimi viaggi a Charlotte. Montrezl Harrell ha segnato 12.0 punti e 6,5 rimbalzi in 2 scontri stagionali contro Brooklyn, quando giocava ancora con Washington. Per i Nets Kevin Durant è tornato con 31 e 37 punti.

Indiana Pacers – Cleveland Cavs 2,20 – 1,65

I Pacers sono Over 15-5-1 nelle ultime partite. I Cavaliers sono Over 8-2-1 in trasferta ma Under 9-2 negli ultimi viaggi nell’Indiana. Cleveland ha perso per infortunio il proprio centro, Jarrett Allen e coach J.B. Bickerstaff non può contare nemmeno su Caris LeVert (ex Pacers) e Rajon Rondo. Attenzione a Lauri Markkanen (22 punti + 12 rimbalzi nell’ultima prestazione) oltre a Darius Garland (21.5 punti + 14,5 assist di media nelle ultime 2). Indiana ha finalmente a disposizione Malcolm Brogdon (28.0 punti di media nelle ultime 3) e Tyrese Haliburton (15 punti con 11 assist e 7 rimbalzi nell’ultima uscita) nel nuovo backcourt di Indiana.

Orlando Magic – Phoenix Suns 2,80 – 1,40

I Magic sono Over 4-1 in casa da underdogs mentre i Suns sono Over 9-3 nelle ultime partite (Over 4-0 in trasferta) ed Over 7-3 negli ultimi viaggi ad Orlando. I Suns ultimamente hanno perso 3 partite su 5 e pesano le assenze di Chris Paul e Devin Booker (oltre a Cam Johnson). Deandre Ayton arriva dal Season high da 30 punti, aiutato dai 23 (+8 assist) di Cameron Payne e dai 19 (+7 assist e 5 rimbalzi) di Jae Crowder. Per i Magic si avvicina il rientro di Wendell Carter Jr (28 doppie-doppie in stagione).

NBA Pick 8 Marzo 2022: le sfide a Ovest

Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans 1,45 – 2,65

I Grizzlies sono Under 10-4-1 in casa, i Pelicans sono Under 18-7-1 nelle ultime partite (Under 5-1-1 in trasferta) e Under 14-3 negli ultimi i viaggi a Memphis. Nell’ultima uscita dei Pelicans Brandon Ingram ha chiuso con 38 punti nonostante lo 0 dopo il primo quarto, CJ McCollum ha aggiunto 24 punti e Jonas Valanciunas altri 19 con 14 rimbalzi ma i Pelicans hanno perso contro un incontenibile Jokic. Desmond Bane (28) e Ja Morant (22) hanno guidato i Grizzlies con 50 punti combinati nella vittoria dei Grizzlies sui Rockets. Il 15 febbraio i Grizzlies hanno vinto 121-109 a New Orleans nonostante l’assenza di Morant.

Okc Thunder – Milwaukee Bucks 7,50 – 1,07

I Thunder sono 1-4-2 ATS in casa, i Bucks sono 4-1 ATS in trasferta ma attenzione al 1-4 ATS di Milwaukee negli ultimi viaggi ad OKC. Giannis Antetokounmpo dominante a rimbalzo in carriera contro i Thunder. In 16 sfide contro OKC, il greco ha tenuto una media di 12,3 rimbalzi, compresi i 19 nel primo scontro stagionale (OKC è la peggior squadra come efficenza a rimbalzo in questa stagione NBA). Per i Thunder un caldissimo Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 33.3 punti, 6.7 assist e 6.0 rimbalzi in 35 minuti di media nelle ultime 6 partite.

Gs Warriors – La Clippers 1,35 – 3,15

I Warriors sono 2-10-1 ATS nelle ultime partite, con un tremendo 0-6 ATS in casa per gli scommettitori. I Clippers sono 7-2 ATS nelle ultime partite (4-1 ATS in trasferta) e 4-0 ATS da underdogs. I Clippers sono anche 6-1 ATS negli ultimi viaggi a Golden State. Nel confronto del 14 febbraio a LAC i Clippers hanno vinto 119-104 grazie a 25 punti di Terance Mann mentre per i Warriors non bastarono 33 punti (8/13 da tre) di Steph Curry dato in rientro dopo essere rimasto a riposo ieri nella sconfitta (la 5° di fila) a Denver dove non hanno giocato nemmeno Andrew Wiggins e Klay Thompson, una situazione che ha messo sotto i riflettori Jordan Poole con 32 punti e un Moses Moody da 30 punti (rispetto ai 4,5 di media stagionale) che però non sono bastati.

Aggiornamenti quote antepost Basket NBA

I Milwaukee Bucks da Est si avvicinano al duo a Ovest di favorite, i Phoenix Suns che staccano i Golden State Warriors. Stabili i Philadelphia 76ers che con James Harden in campo hanno sempre vinto (5-0). Problemi per i Chicago Bulls che sono 0-14 di record contro squadre in top-3 tra Eastern e Western Conference.

Scende @10 la quota dei Miami Heat che fino alla settimana scorsa si giocavano @12 e che hanno ritrovato anche Victor Oladipo dopo più di un anno di stop per infortunio. Stessa cosa per i Boston Celtics che ad Est hanno superato i già citati Bulls.

Nba 2021/22

Phoenix Suns 5,00

Golden State Warrior 6,00

Milwaukee Bucks 6,50

Brooklyn Nets 6,50

Philadelphia 76ers 7,50

Miami Heat 10

Utah Jazz 15

Boston Celtics 20

Denver Nuggets 25

Memphis Grizzlies 25

Chicago Bulls 25

Dallas Mavericks 33

La Lakers 40

La Clippers 50

Cleveland Cavaliers 50

Toronto Raptors 75

Atlanta Hawks 100

Minnesota Timberwolv 100

Charlotte Hornets 150

New Orleans Pelicans 200

San Antonio Spurs 300

Washington Wizards 500

Ny Knicks 500

Sacramento Kings 500

Portland Trail Blaze 500

Indiana Pacers 750

Houston Rockets 1.000

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Oklahoma City Thunde 1.000

Nba Eastern Conference 2021/22

Milwaukee Bucks 3,50

Philadelphia 76ers 4,00

Brooklyn Nets 4,00

Miami Heat 6,50

Boston Celtics 8,00

Chicago Bulls 12

Cleveland Cavaliers 25

Toronto Raptors 33

Atlanta Hawks 40

Charlotte Hornets 75

Ny Knicks 150

Washington Wizards 150

Indiana Pacers 300

Detroit Pistons 750

Orlando Magic 750

Nba Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 3,00

Phoenix Suns 3,00

Utah Jazz 6,00

Denver Nuggets 8,00

Memphis Grizzlies 10

La Lakers 13

Dallas Mavericks 15

La Clippers 20

Minnesota Timberwolv 33

Oklahoma City Thunde 50

New Orleans Pelicans 100

Sacramento Kings 250

Portland Trail Blaze 250

San Antonio Spurs 250

Houston Rockets 500

Quote antepost premi individuali

Per l’mvp Joel Embiid rimane il favorito ma molti analisti vedono possibile la doppietta di Nikola Jokic, reduce da 2 doppie doppie di fila (18° in stagione, 11° nelle ultime 23 partite) che infatti si avvicina nelle quote. Stabile subito dietro Giannis Antetokounmpo. ma si segnala un ennesimo calo da 10 a @8 anche per Ja Morant che continua a strabiliare.

Mvp Regular Season 2021/22

Embiid, Joel 1,75

Jokic, Nikola 3,75

Antetokounmpo, Giann 5,00

Morant, Ja 8,00

Derozan, Demar 13

Curry, Stephen 15

Booker, Devin 25

Doncic, Luka 33

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,15

Cunningham, Cade 7,50

Barnes, Scottie 10

Giddey, Josh 15

Wagner, Franz 25

Defensive Player Of The Year 2021 / 2022

Gobert, Rudy 1,62

Antetokounmpo, Giann 5,00

Adebayo, Bam 7,00

Jackson Jr., Jaren 8,50

Green, Draymond 12

Embiid, Joel 18

Coach Of The Year 2021 / 2022

Williams, Monty 1,25

Bickerstaff, Jb 5,00

Jenkins, Taylor 7,50

Spoelstra, Erik 8,50

Donovan, Billy 12

Kerr, Steve 33

Udoka, Ime 33

