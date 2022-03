Pronostici Basket NBA: ricco palinsesto da 12 partite. Big match Miami Heat-Phoenix Suns

NBA Pick 9 Marzo, un ricco palinsesto di 12 partire ci attende per questo mercoledì notte. Molto interessante la sfida tra Miami Heat-Phoenix Suns. Vediamo analisi e consigli per le scommesse sul Basket NBA.

NBA Pick 9 Marzo: le sfide a Est

Charlotte Hornets – Boston Celtics 3,15 – 1,30

Gli Hornets sono Over 11-5 in back to back. I Celtics sono Over 6-1-1 nelle ultime partite (Over 4-0-1 in trasferta). Jayson Tatum sta segnando 26,5 punti e 8.2 rimbalzi di media in stagione e in 21 partite su 62 ha segnato 30+ punti, compresi i 41 con cui ha fatto a pezzi gli Hornets il 25 ottobre scorso.

Detroit Pistons – Chicago Bulls 2,60 – 1,43

I Pistons sono 8-0 ATS nelle ultime partite, i Bulls sono 0-5 ATS nelle ultime partite, ma Chicago è 10-1 ATS nei precedenti contro i Pistons (5-0 ATS negli ultimi viaggi a Detroit).Cade Cunningham ha segnato 22,3 punti di media nelle ultime 6 partite.

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 1,47 – 2,50

I Bucks sono 2-5 ATS in casa e 3-11 ATS in back to back. Gli Hawks sono 10-2 ATS dopo un giorno di riposo e 13-5 ATS negli ultimi viaggi a Milwaukee. Ieri a Giannis Antetokounmpo sono bastati meno di 28 minuti per segnare 39 punti.

Miami Heat – Phoenix Suns 1,27 – 3,40

La migliore di Eastern Conference contro la prima a Ovest. Miami ha vinto 12 delle ultime 14 partite ed è 23-7 in casa quest’anno. Gli Heat sono 5-0 ATS nelle ultime partite mentre i Suns sono 1-5 ATS. Phoenix è 7-21 ATS nei precedenti contro Miami. Deandre Ayton ha segnato 21 punti e 19 rimbalzi nell’ultima uscita per i Suns privi di Chris Paul, Devin Booker, Cameron Johnson, Frank Kaminsky e Dario Saric mentre gli Heat hanno ritrovato Kyle Lowry (leader negli assist con 7.8 di media) da affiancare a Jimmy Butler (21.4 punti e 1.8 palle risate di media), Bam Adebayo (18.8 punti e 10.3 rimbalzi) e Tyler Herro (20.8 punti).

NBA Pick 9 Marzo: le partite sulla costa Over

Houston Rockets – La Lakers 2,50 – 1,47

Sia Lakers che Rockets sono Under 5-2 nelle ultime partite e Under 9-4 negli ultimi precedenti (Under 5-1 negli scontri giocati a Houston). Lebron James rimane in dubbio per i Lakers che nell’ultima partita non sono andati oltre i 18 punti di Talen Horton-Tucker miglior marcatore dei gialloviola. I Rockets hanno la peggior difesa NBA (117.9 punti concessi di media col 48.3%).

Minnesota Twolves – Okc Thunder 1,04 – 8,25

I Timberwolves sono 9-2-1 ATS in casa ma attenzione al 22-7 ATS dei Thunder in trasferta (sempre da sfavoriti) e al 4-0 ATS negli ultimi viaggi in Minnesota anche se OKC è in dubbio e ieri ha perso pesantemente contro i Bucks, nonostante altri 33 punti di Shai Gilgeous-Alexander (3° volta di fila che ne segna esattamente 33), giunto alla 6° partita sopra i 30 punti nelle ultime 7.

New Orleans Pelicans – Orlando Magic 1,21 – 3,90

I Pelicans sono Under 12-5-1 nelle ultime partite (Under 7-3 in casa), i Magic sono Under 5-1 nelle ultime partite, Under 8-3 in back to back e Under 13-5 negli ultimi viaggi a New Orleans. Il leader dell’attacco dei Pelicans, Brandon Ingram, è in dubbio. In sua assenza il nuovo arrivato CJ McCollum ha segnato 32 punti con 11 assist.

Dallas Mavericks – New York Knicks 1,24 – 3,65

I Mavericks sono 6-1-1 ATS nelle ultime partite mentre i Knicks di recente sono 4-10 ATS. Buon momento per Dallas che ha battuto anche i Jazz guidata dai 35 punti, 16 rimbalzi e 7 assist di Luka Doncic. Per i Knicks Mitchell Robinson ha giocato 2 minuti la scorsa partita prima di uscire ed è in forse anche oggi. In sua assenza Julius Randle ha fatto la voce grossa con 46 punti e 10 rimbalzi.

Le ultime partite della notte

San Antonio Spurs – Toronto Raptors 2,00 – 1,75

Gli Spurs sono 0-6 ATS in casa da underdogs, i Raptors sono 6-2 ATS in trasferta da favoriti ma 1-4 ATS negli ultimi viaggi a San Antonio. Con una vittoria di San Antonio questa notte Gregg Popovich potrebbe diventare il coach più vincente nella storia della NBA. Dejounte Murray ha sfiorato un altra tripla doppia (26 punti, 10 rimbalzi e 8 assist).

Sacramento Kings – Denver Nuggets 2,40 – 1,50

I Kings sono Over 5-0 nelle ultime partite, i Nuggets sono Over 8-3-1 dopo una vittoria e Over 4-1 contro squadre con record perdente. Denver e Sacramento sono Over 6-1 negli ultimi precedenti. Sfida tra i due migliori nelle doppie doppie quest’anno: Nikola Jokic (52) e Domantas Sabonis (44). In 12 sfide in carriera tra i due Jokic ha vinto 8 volte tenendo 23,4 punti e 9.8 rimbalzi di media (1 tripla doppia e 6 doppie doppie) mentre Sabonis è a 13,9 punti e 8.9 rimbalzi (ma con 2 triple doppie e 4 doppie doppie).

Utah Jazz – Portland Blazers 1,01 – 12

I Jazz sono 5-1 ATS in casa, i Trail Blazers sono 2-6 ATS in trasferta e 0-5 ATS da underdogs. Portland è 1-4 ATS nei precedenti contro Utah. Donovan Mitchell non era presente nel precedente di dicembre, ma c’era eccome a novembre con 30 punti segnati contro i Blazers. Portland ha la 27° difesa come punti concessi.

La Clippers – Washington Wizards 1,60 – 2,25

I Clippers sono 7-3 ATS in casa e 4-1 ATS in back to back. I Wizards sono 7-15-1 ATS in trasferta e 2-8 ATS nei precedenti contro i Clippers (0-5 ATS negli ultimi viaggi a LAC). Buon debutto da 25 punti (3/4 da tre) in 21 minuti per Kristaps Porzingis alla prima con Washington.

