Pronostici Basket NBA: 76ers-Nets, sfida infuocata. Si gioca anche Nuggets-Warriors

NBA Pick 10 Marzo, solo due partite. A Ovest c’è un interessante Denver Nuggets-Golden State Warriors che però viene messa in ombra dalla grande sfida a Est, Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets. C’è la rivalità tra Durant ed Embiid ma anche le trade che hanno portato Harden a Philadelphia (con cui i 76ers hanno sempre vinto) e Simmons a Brooklyn saranno un fattore importante. Proprio Simmons oggi tornerà a Wells Fargo Center per la prima volta anche se non giocherà.

Risultati pick NBA

Oggi apriamo con un po di risultati nella notte del VIP su Telegram. 2-1 per Guru che sfiora l’all green che salta solo per un paio di rimbalzi di Kuzma. Sfiora l’all green anche Morfeo tra NBA e College Basket (unica macchia i Pistons che crollano nell’ultimo quarto e perdono senza coprire l’handicap).

NBA Pick 10 Marzo: Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets

Sfida accesa dalla trade importante che ha portato James Harden (più Paul Millsap) a Philadelphia per Ben Simmons (più Seth Curry ed Andre Drummond) a Brooklyn. In 4 oggi giocheranno, tranne Simmons che rimane indisponibile anche se sarà presente in panchina. I 76ers con in campo il Barba hanno sempre vinto (5-0) e Joel Embiid arriva da una prova da 43 punti e 14 rimbalzi nell’ultimo successo di Philadelphia sui Bulls, il 6° successo nelle ultime 7 per i 76ers.

Embiid fu protagonista di un alterco con Kevin Durant nel precedente stagionale vinto 110-102 dai 76ers a fine dicembre. In quell’occasione Embiid chiuse con 34 punti, uno in più di KD che probabilmente se l’è segnata sul calendario questa rivincita. Durant chiuse con 34 e 29 punti anche nelle prime 2 sfide contro 76ers, superando sempre la linea di 28,5 punti proposta oggi e su cui consigliamo OVER. I Nets hanno stoppato una striscia di 4 sconfitte con la vittoria a Charlotte arrivata grazie a 50 punti di Kyrie Irving.

I 76ers sono 5-2 ATS nelle ultime partite, i Nets sono 5-1-1 ATS in trasferta ma 2-5 ATS negli ultimi viaggi a Philadelphia. I 76ers sono Over 6-2 nelle ultime partite, Brooklyn è Over 6-1-1 in trasferta. Nei 3 precedenti stagionali queste squadre hanno sommato 218.0 punti totali di media. Oggi c’è una linea ben più alta a 229.5 mentre i 76ers sono favoriti con -4,5 punti di handicap.

NBA Pick 10 Marzo: Denver Nuggets-Golden State Warriors

Dopo 5 sconfitte preoccupanti i Warriors hanno rimesso in campo i giocatori principali e sono passati 112-97 contro i Clippers. I Nuggets arrivano da 4 vittorie di fila, compreso il 106-100 di ieri a Sacramento con un altra grande partita di Nikola Jokic con 38 punti, 18 rimbalzi e 7 assist.

I Warriors hanno perso tutte e 3 le prime sfide stagionali contro i Nuggets con un totale di -11 punti di scarto (-3,6 punti a partita), compreso ill 131-124 a Denver dell’altro giorno dove ai Warriors svuotati dei titolari, non bastarono 32 punti di Jordan Poole mentre per i Nuggets il solito Jokic dominò con una tripla doppia da 32+15+13.

Oggi i Nuggets sono sfavoriti in casa (+2,5) anche per via del back to back (3° partita in 4 notti per la franchigia di Denver) mentre la linea O/U si gioca a 220.5. Nei primi 3 scontri abbiamo visto 221.0 punti totali.

I Warriors sono 3-10-1 ATS nelle ultime partite (2-5-1 ATS in trasferta), i Nuggets sono 4-0 ATS da underdogs ma 3-8 ATS nei precedenti contro i Warriors. Denver è Over 15-5-2 in casa, i Warriors sono Over 8-2-1 nelle ultime partite (Over 5-0-1 in trasferta) e Over 9-4 negli ultimi viaggi a Denver.

Quote Antepost aggiornate

Nba 2021/22

Phoenix Suns 5,00

Golden State Warrior 6,00

Milwaukee Bucks 6,50

Brooklyn Nets 6,50

Philadelphia 76ers 7,50

Miami Heat 10

Utah Jazz 15

Boston Celtics 20

Memphis Grizzlies 25

Chicago Bulls 25

Denver Nuggets 25

Dallas Mavericks 33

La Lakers 40

La Clippers 50

Cleveland Cavaliers 50

Toronto Raptors 75

Minnesota Timberwolv 100

Atlanta Hawks 100

Charlotte Hornets 150

New Orleans Pelicans 200

San Antonio Spurs 300

Washington Wizards 500

Ny Knicks 500

Sacramento Kings 500

Portland Trail Blaze 500

Indiana Pacers 750

Oklahoma City Thunde 1.000

Houston Rockets 1.000

Orlando Magic 1.000

Detroit Pistons 1.000

Eastern Conference 2021/22

Milwaukee Bucks 3,50

Philadelphia 76ers 4,00

Brooklyn Nets 4,00

Miami Heat 6,50

Boston Celtics 8,00

Chicago Bulls 12

Cleveland Cavaliers 25

Toronto Raptors 33

Atlanta Hawks 40

Charlotte Hornets 75

Ny Knicks 150

Washington Wizards 150

Indiana Pacers 300

Detroit Pistons 750

Orlando Magic 750

Western Conference 2021/22

Golden State Warrior 3,00

Phoenix Suns 3,00

Utah Jazz 6,00

Denver Nuggets 8,00

Memphis Grizzlies 10

La Lakers 13

Dallas Mavericks 15

La Clippers 20

Minnesota Timberwolv 33

Oklahoma City Thunde 50

New Orleans Pelicans 100

Sacramento Kings 250

Portland Trail Blaze 250

San Antonio Spurs 250

Houston Rockets 500

Mvp Regular Season 2021/22

Embiid, Joel 1,65

Jokic, Nikola 3,00

Antetokounmpo, Giann 7,50

Morant, Ja 10

Derozan, Demar 15

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,15

Cunningham, Cade 6,00

Barnes, Scottie 7,50

Giddey, Josh 15

Wagner, Franz 33

Defensive Player Of The Year 2021 / 2022

Gobert, Rudy 1,62

Antetokounmpo, Giann 5,00

Adebayo, Bam 7,00

Jackson Jr., Jaren 8,50

Green, Draymond 12

