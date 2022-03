Pronostici Basket NBA: le partite del venerdì. Big match a Est con Heat-Cavaliers

NBA Pick 11 Marzo 2022, dopo le due sole (belle) sfide di ieri, questa notte ci attendono ben 12 partite del grande Basket NBA che siamo andati ad analizzare con ultime news, statistiche, consigli per le scommesse e le migliori prestazioni giocatori (prop bet). La sfida più interessante è lo scontro ad Est tra Miami Heat-Cleveland Cavaliers.

NBA Pick 11 Marzo: le prime partite ad Est

Orlando Magic – Minnesota Twolves 3,40 – 1,28

I Magic sono 11-27-1 ATS in casa, i Timberwolves sono 6-0 ATS nelle ultime partite ma sono solo 7-19 ATS nei precedenti contro i Magic (3-8 ATS negli ultimi viaggi ad Orlando). Malik Beasley ha segnato 33 punti nell’ultima partita per una media di 20.6 punti nelle ultime 5, un bel balzo rispetto ai 12,6 di media stagionale.

Atlanta Hawks – LA Clippers 1,40 – 2,75

I Clippers sono Over 5-2 contro squadre con record perdente. Gli Hawks sono Over 6-0 in casa e qui sono Over 11-3 nei precedenti contro i Clippers. Terance Mann ha servito 3,6 assist con 7.0 rimbalzi di media nelle ultime 5 partite (3+9 nell’uscita più recente).

Boston Celtics – Detroit Pistons 1,05 – 7,50

Impressionante 9-0 ATS dei Pistons nelle ultime partite (4-0 ATS in trasferta) oltre al 7-0 ATS negli ultimi precedenti contro i Celtics. Incontenibile Jayson Tatum che ha segnato 44+54 punti nelle ultime 2 prestazioni (42,0 di media nelle ultime 4!). Nei 3 precedenti di febbraio contro i Pistons Tatum ha segnato 24,0 punti di media.

Big match Miami Heat-Cleveland Cavaliers

Matchup. Dopo 3 sconfitte i Cavaliers si sono rimessi in moto con una doppia vittoria mentre gli Heat dopo 3 vittorie si sono fermati contro i Suns, una delle rare sconfitte interne di Miami quest’anno. A pesare per gli Heat l’assenza di Jimmy Butler dato in forse anche oggi mentre Cleveland è senza Jarrett Allen (oltre a Sexton e LeVert).

Linee. Gli Heat in casa sono favoriti con -6,5 punti di handicap. Linea O/U bassa a 210.0 punti totali per due squadre agli opposti. Miami è la 2° migliore da Over (O/U 39-28) mentre Cleveland è la 2° migliore da Under (O/U 25-39-1). Nei primi 2 scontri di dicembre è stato doppio Under (197,5 punti totali di media).

Top Players. Cleveland ha vinto le 2 sfide stagionali contro Miami con un Kevin Love da 22,5 punti di media. Il leader dei Cavs rimane però Darius Garland (21.0 punti e 8.2 assist) e non dimentichiamo Evan Mobley (14,8 punti, 8.2 rimbalzi e 1.7 stoppate) e Lauri Markkanen (14.0 punti). Per Miami Tyler Herro continua a segnare tantissimo dalla panchina (20.7 punti).

Statistiche. Gli Heat sono 5-1 ATS nelle ultime partite. I Cavaliers sono 2-12 ATS negli ultimi viaggi a Miami.

NBA Pick 11 Marzo: le sfide ad Ovest

Houston Rockets – Dallas Mavericks 5,00 – 1,13

I Mavericks sono 10-3-1 ATS nelle ultime partite (4-0-1 ATS in trasferta). I Rockets sono 21-49 ATS in casa. Dallas è 4-1 ATS negli ultimi viaggi a Houston. Altri 31 punti per Luka Doncic (35,5 di media nelle ultime 10 partite). 26 punti (con 14 rimbalzi e 7 assist) nell’unico precedente stagionale giocato da Doncic contro i rivali texani (ad ottobre). I Rockets hanno la peggior difesa NBA per punti concessi (118.1) e percentuale al tiro (48.3%).

Memphis Grizzlies – New York Knicks 1,16 – 4,50

I Grizzlies sono 7-1 ATS in casa ma i Knicks rispondono con 4-0 ATS in trasferta. Dopo un gennaio da soli 16,4 punti di media, Julius Randle ne ha segnati 25,5 nelle ultime 15 partite.

New Orleans Pelicans – Charlotte Hornets 2,05 – 1,70

I Pelicans sono 2-5 ATS in casa da underdogs. Gli Hornets sono 4-1-1 ATS in trasferta 4-1 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans. CJ McCollum ha segnato 32 punti in ognuna delle ultime 2 prestazioni e ha segnato 27.1 punti di media in 12 partite da quando è a New Orleans.

NBA Pick 11 Marzo: le ultime partite della notte

San Antonio Spurs – Utah Jazz 2,80 – 1,40

Gli Spurs sono Under 4-1 in casa, i Jazz sono Under 4-0 nelle ultime partite. Dejounte Murray ha sfiorato un altra tripla doppia (25 punti, 12 assist e 9 rimbalzi) ma gli Spurs hanno perso contro i Raptors. La tripla doppia (16+11+11) Murray l’ha segnata nel precedente di dicembre contro i Jazz.

Phoenix Suns – Toronto Raptors 1,35 – 2,95

I Suns sono Under 4-1 contro squadre con record vincente. I Raptors arrivano da 5 Under consecutivi, sono Under 13-5 in trasferta e Under 5-2 negli ultimi precedenti contro i Suns (con anche un pessimo 1-7 ATS negli ultimi viaggi a Phoenix). Devin Booker è tornato con 23 punti nella vittoria dei Suns ma anche i Raptors nell’ultima vittoria hanno ritrovato la propria point guard, Fred VanVleet che ha segnato 26 punti

LA Lakers – Washington Wizards 1,55 – 2,30

I Lakers sono Under 4-1 in casa, i Wizards sono Under 6-2 in trasferta e Under 5-2 nei precedenti contro i Lakers. 25 e 19 punti per Kristaps Porzingis da quando è arrivato a Washington, anche se il suo impiego e il minutaggio rimane limitato. Russell Westbrook arriva da una delle migliori prestazioni della sua travagliata stagione con 30 punti, 8 rimbalzi e 6 assist ma non sono bastati ai Lakers per evitare un altera sanguinosa sconfitta, pure contro i Rockets.

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.