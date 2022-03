Pronostici Basket NBA: le 12 partite del venerdì con i big match 76ers-Mavericks e Suns-Bulls

NBA Pick 18 Marzo, dopo la singola partita del giovedì (Orlando-Detroit), per lasciare spazio mediatico all’inizio del torneo NCAA, questo venerdì notte si torna alla grande con 12 partite di basket NBA che siamo andati ad analizzare con statistiche, quote, linee e consigli per le scommesse e per le prestazioni giocatori, con un occhio di riguardo al big match Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks.

Statistiche e Betting Trend basket NBA

Questa volta iniziamo con uno spunto statistico. Rispetto alla settimana precedente, negli ultimi 7 giorni è tornato a prevalere l’Over col 60.8% delle partite rispetto al 39.2% chiuso con Under. Da segnalare anche un 63% di linee coperte da sfavoriti in trasferta.

I Memphis Grizzlies sono la miglior squadra su cui puntare (45-25 ATS, 64,2%) davanti ad Oklahoma City Thunder (40-25-4 ATS, 61,5%) e ai Miami Heat (40-29-1 ATS, 57.9%). Al contrario i peggiori sono i Washington Wizards (25-41-2 ATS, 37.8%) davanti agli Houston Rockets (27-41-1 ATS, 39.7%). Tra le big continuano a deludere Atlanta (28-41 ATS), LA Lakers (28-40-1 ATS), Brooklyn Nets (29-39-2 ATS) e Utah Jazz (29-37-3 ATS) nonostante questi ultimi siamo al 2° posto come margine medio (+6.33 punti), dietro ai soli Phoenix Suns (+8.21). I peggiori anche qui sono gli Houston Rockets che perdono con -9.48 punti a partita.

Vi segnalo infine Minnesota Timberwolves miglior squadra da Over (O/U 42-29) mentre i Dallas Mavericks si confermano i migliori da Under (O/U 22-44-1).

Big Match: Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks

Matchup. Dopo un grande inizio con l’arrivo di James Harden, i 76ers hanno un pò rallentato di recente e sono 7-3 da quando c’è il Barba (3-0 ATS nelle prime tre e 1-5-1 ATS nelle ultime sette per quanto riguarda le scommesse). Al contrario i Mavericks continuano il loro momento di forma (8-2 con anche 8-2 ATS nelle ultime 10). Nel precedente del 4 febbraio a Dallas i Mavericks vinsero 107-98 ingabbiando i 76ers con la difesa e i ritmi bassi di gioco, ma anche con una tripla doppia da 33 punti, 15 assist e 13 rimbalzi di Luka Doncic che ha segnato altri 37 punti con 9 rimbalzi e 9 assist anche nell’ultima partita.

Linee. I 76ers sono leggermente favoriti con -2,5 punti di handicap. Linea O/U in discesa da 221.5 a 218.5 punti totali.

Top Players. Spencer Dinwiddie ha segnato 17.9 punti di media in 12 partite con Dallas (record di 10-2 per i Mavericks con Dinwiddie). Per i 76ers Joel Embiid ha segnato 35 punti e 17 rimbalzi nella vittoria contro i Cavs, aiutato dai 21 punti e 11 assist di Harden.

Statistiche. I Mavericks sono 12-4-1 ATS nelle ultime partite (6-1-1 ATS in trasferta), 10-3-1 ATS dopo un giorno di riposo e 7-0 ATS da underdog. I 76ers sono 3-7 ATS in casa, 0-4 ATS dopo una vittoria e 2-6 ATS nei precedenti contro Dallas. Sia 76ers che Mavericks sono Under 4-1 nelle ultime partite e sono Under 4-0 negli ultimi precedenti. Queste sono le due squadre col il pace factor (ritmo) più basso di tutta la lega.

NBA Pick 18 Marzo: le prime partite a Est

Atlanta Hawks – Memphis Grizzlies 2,65 1,45

Gli Hawks sono Over 8-1 in casa, i Grizzlies arrivano da 4 Over consecutivi. Ja Morant (27.5 punti col 49.3% al tiro) dovrebbe rientrare per Memphis nella bella sfida con Trae Young (28.0 pag). Per gli Hawks attenzione ad un caldo De’Andre Hunter che ci ha mandato in cassa con le triple e ha segnato 18.0 punti di media nelle ultime 8 partite (i Grizzlies hanno una difesa modesta da tre, 16°).

Brooklyn Nets – Portland Blazers 1,06 8,00

I Trail Blazers sono 2-7 ATS nelle ultime partite (1-5 ATS in trasferta), i Nets sono 4-1 ATS nelle ultime partite e 7-2-1 ATS dopo un giorno di riposo. Nets senza LaMarcus Aldridge e Seth Curry (indisponibile anche Irving), stanno usando un minutaggio molto alto su Kevin Durant che ha segnato 23 punti con 10 assist che non sono bastati ad evitare la sconfitta interna contro i Mavs. Il 10 gennaio i Nets persero a sorpresa a Portland nonostante 28 punti di KD. Portland tra le peggiori difese in diverse statistiche, in particolare da tre (36.9%), ha una lunga lista di assenti o giocatori in forte dubbio e ha perso di 30 l’ultima trasferta a NY contro i non irresistibili Knicks.

Cleveland Cavs – Denver Nuggets 2,20 1,63

I Cavaliers sono Undee 23-9 in casa, i Nuggets sono Under 6-2 in trasferta e Under 4-1 nei precedenti contro Cleveland. Caris LeVert ha segnato 13.0 punti, 4.0 rimbalzi e 5.0 assist di media in 2 partite dal suo rientro per i Cavs. Nikola Jokic ha segnato altri 29 punti con 13 rimbalzi e 8 assist in soli 26 minuti nella vittoria a Washington.

NBA Pick 18 Marzo: le altre partite sulla costa Est

New York Knicks – Washington Wizards 1,40 2,75

I Kniks sono 7-0 ATS nelle ultime partite mentre i Wizards sono 15-34-2 ATS nelle ultime partite (7-19-1 ATS in trasferta). Washington è però 11-4 ATS negli ultimi viaggi a NY. Julius Randle ha segnato 20+ punti nelle ultime 5 partite e in 7 delle ultime 8 e ha segnato 22 punti anche nel precedente contro i Wizards, che però non bastarono, come non bastarono i 44 di Kemba Walker.

Toronto Raptors – La Lakers 1,18 4,50

I Raptors sono 5-0 ATS nelle ultime partite, i Lakers sono 0-5 ATS in trasferta e 7-20 ATS nei precedenti contro i Raptors (1-4 ATS negli ultimi viaggi a Toronto). Altri 31 punti per Pascal Siakam (27.7 di media nelle ultime 8), tra cui i 27 con 11 rimbalzi nella vittoria ad LA dell’altro giorno.

Miami Heat – Okc Thunder 1,04 9,25

Gli Heat sono 6-2 ATS nelle ultime partite, i Thunder sono 0-4-1 ATS nelle uscite dopo aver coperto l’handicap la partita precedente e 1-5 ATS nei precedenti contro Miami. Jimmy Butler in dubbio, Oklahoma è tra le peggiori squadre a rimbalzo, con una delle migliori, Miami, grazie a Bam Adebayo che viaggia a 10.3 rimbalzi per sera ed è finito in doppia cifra in 6 delle ultime 8 partite.

NBA Pick 18 Marzo: le partite a Ovest

Houston Rockets – Indiana Pacers 2,20 1,63

I Rockets sono 21-51 ATS in casa, i Pacers sono 37-16 ATS dopo una sconfitta in doppia cifra in casa e 4-0 ATS nei precedenti contro Houston. Rockets peggior difesa NBA (116.5 punti concessi ogni 100 possessi). Attenzione a Tyrese Haliburton che sta segnando 18.5 punti con 9.4 assist da quando è nell’Indiana.

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 1,63 2,20

Gli Spurs sono 7-3-1 ATS da favoriti, i Pelicans sono 0-4 ATS da underdogs e 0-7 ATS nei precedenti contro San Antonio. Spurs debolini in area, occhio a Jonas Valanciunas che arriva da un 17+12 contro i Suns, 7° doppia doppia nella ultime 10. Per uno strano scherzo del destino 17+12 è stato anche il rendimento che Valanciunas ha tenuto sia nel precedente di febbraio contro gli Spurs che in quello di dicembre a San Antonio.

Utah Jazz – La Clippers 1,40 2,90

I Jazz sono Under 6-2 nelle ultime partite e Under 11-4 in casa. I Clippers sono Under 8-1 in trasferta. Donovan Mitchell arriva da una prova da 37 punti in cui ha segnato il record di franchigia per il maggior numero di triple in un solo quarto (7 nel 3° quarto dove ha segnato 25 punti). Lo scorso dicembre Spida ha guidato i Jazz alla vittoria sui Clippers con 27 punti (10/15 al tiro).

Le ultime partite in programma, Suns-Bulls e Kings-Celtics

Phoenix Suns – Chicago Bulls 1,38 2,90

I Suns sono 4-1 ATS nelle ultime partite, i Bulls al contrario hanno un pessimo 1-8 ATS di recente, oltre al 5-15-1 ATS in trasferta e allo 0-6 ATS da underdogs. Chicago è però 9-2 ATS negli ultimi viaggi a Phoenix. Zach LaVine ha segnato 33 punti nell’ultima partita contro Utah e in 6 prestazioni questo mese ha tenuto una media di 26,8 punti nonostante qualche problema fisico. DeMar DeRozan ha segnato 25,9 punti a marzo, ma Chicago continua a perdere. I due hanno messo insieme 70 punti nel precedente contro i Suns, ma anche in quel caso i Bulls persero sotto i colpi di un Devin Booker da 38 punti. Booker ha segnato 36 anche nell’ultima uscita a Houston.

Sacramento Kings – Boston Celtics 4,50 1,19

I Kings sono Under 5-2 da underdogs e Under 17-7 contro squadre con record vincente mentre i Celtics sono Under 4-1 contro squadre con record perdente e Under 5-1 negli ultimi viaggi a Sacramento. Fox fondamentale per i Kings ma in forse, occhio a Domantas Sabonis che conosce bene i Celtics e ha segnato 22 punti in ognuna delle ultime 2 prestazioni di rientro dopo aver saltato 2 partite. Dall’altra parte Jayson Tatum ha segnato 32,6 punti di media nelle ultime 10 partite e ha segnato 36 punti nel precedente in cui i Celtics hanno stracciato 128-75 i Kings, con un primo quarto da 38-13.

