Statistiche Basket NBA e analisi del lunedì con Nets-Jazz e 76ers-Heat

Partite 21 Marzo NBA, come ogni lunedì andiamo a vedere anche i betting trend più interessanti e a fare il punto sulle statistiche più interessanti della pallacanestro americana. Non possiamo però esigerci dal parlare delle partite di Basket NBA perchè sono otto, ma ce ne sono molte di interessanti, ad iniziare dal big match Brooklyn Nets-Utah Jazz, ma ci sono anche Philadelphia 76ers-Miami Heat, Cleveland Cavaliers-LA Lakers, Chicago Bulls-Toronto Raptors e a chiudere anche Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves.

Betting trend: continuano a pagare squadre in trasferta e Over

Nell’ultima settimana ancora betting trend forte sulle squadre in trasferta che hanno coperto il 62% delle linee, e anche sugli Over col 56% di partite chiuse sopra al punteggio richiesto dai bookmakers. Ecco le statistiche complessive e i betting trend NBA degli ultimi 7 giorni.

Statistiche: in forte crescita i Toronto Raptors

I Memphis Grizzlies rimangono la miglior squadra su cui puntare con 46.26 ATS, un 63,8% di linee coperte, davanti ai sorprendenti (bettisticamente parlando) Oklahoma City Thunder e ai Toronto Raptors in salita (6-1 ATS nelle ultime partite dei canadesi) mentre scendono Cleveland Cavaliers e Miami Hea, questi ultimi reduci da una settimana da 0-3 ATS.

Da evitare i Washington Wizards peggior squadra su cui puntare con 27-41-2 ATS (39.7%) davanti agli Houston Rockets. Queste due squadre si sfideranno questa notte, come si sfideranno la miglior squadra da Under, i Dallas Mavericks (O/U 25-45-1) contro la migliore da Over, i Minnesota Timberwolves (43-29 ATS).

Partite 21 Marzo NBA: le sfide a Est

Charlotte Hornets – New Orleans Pelicans 1,40 – 2,75

Gli Hornets sono Over 6-0 quando giocano da favoriti mentre i Pelicans sono Over 4-1 da underdogs. Zion Williamson non giocherà quest’anno, ma i Pelicans hanno perso anche Ingram al momento, e Graham rimane in dubbio. Occhio quindi a CJ McCollum che ha segnato 25,4 punti di media nelle ultime 7 partite. Gli Hornets hanno la 28° difesa come punti concessi.

Cleveland Cavs – La Lakers 1,45 – 2,60

I Cavaliers sono 3-1-1 ATS in casa, i Lakers sono 1-6 ATS in trasferta. LeBron James torna a Cleveland contro i Cavs già superato nel precedente stagionale di ottobre (26 punti di James che è diventato il 2° miglior marcatore di sempre in NBA). Nelle ultime 8 partite James ha segnato 35,4 punti di media! Dall’altra parte occhio a al probabile rookie of the year Evan Mobley che potrà fare male alla difesa dei Lakers che senza Davis è tra le peggiori in area e tra le peggiori anche come efficenza a rimbalzo. In 8 partite senza Allen, Mobley ha tenuto una media di 20.0 punti e 10.6 rimbalzi!

Detroit Pistons – Portland Blazers 1,19 – 4,25

I Pistons sono 13-3 ATS nelle ultime partite (5-1 ATS in casa) e 11-1 ATS dopo aver coperto l’handicap la partita precedente. I Blazers sono 3-8 ATS nelle ultime partite (2-6 ATS in trasferta) e 1-4 ATS negli ultimi viaggi a Detroit. In assenza di Lillard, Nurkic e Simmons, Josh Hart ha preso il centro delle operazioni di Portland con 28.6 punti di media nelle ultime 5.

Chicago Bulls – Toronto Raptors 1,57 – 2,30

I Bulls sono 1-9 ATS nelle ultime partite, i Raptors sono 6-0 ATS in trasferta e 10-4 ATS in back to back. Toronto è però 0-4 ATS negli ultimi viaggi a Chicago. Senza VanVleet ed Anunoby, ieri siamo andati in cassa con i punti (26) di Paskal Siakam che ha segnato 25 punti anche nel più recente scontro con i Bulls.

Partite 21 Marzo: Big match Brooklyn Nets-Utah Jazz

Matchup: Due pretendenti all’anello che potrebbero sfidarsi in finale. Nel primo incrocio di febbraio hanno vinto i Jazz 125-102 con 27 punti di Donovan Mitchell, ma si giocava nello Utah e non c’era Kevin Durant per i Nets. I Jazz sono in back to back dopo la vittoria di ieri a NY con altri 36 punti di Mitchell. 38 invece i punti di KD nell’ultimo successo dei Nets sui Blazers.

Linee. I Nets sono sfavoriti a +1.5 in casa. Linea O/U a 229.5 punti totali.

Prop. Seth Curry è rientrato con 27 punti a referto e 7 triple segnate. Ieri i Jazz hanno fatto tirare i Knicks col 40% dalla lunga distanza (5/10 da tre per Fournier che avevamo consigliato).

Statistiche. I Nets sono 4-21-2 ATS in casa, i Jazz sono 3-1-1 ATS nelle ultime partite e 5-2 ATS negli ultimi viaggi a Brooklyn.

Partite 21 Marzo NBA: i match sulla costa Ovest

Houston Rockets – Washington Wizards 2,65 – 1,45

Le due peggiori squadre nelle scommesse. I Rockets sono Over 13-6-1 in casa e Over 16-5 in back to back. I Wizards sono Over 9-1 nelle ultime partite e Over 5-2 negli ultimi viaggi a Houston. Kyle Kuzma dovrebbe rientrare, aveva guidato i Wizards con 24 punti e 9 rimbalzi nel primo scontro con Houston.

Okc Thunder – Boston Celtics 8,75 – 1,05

I Thunder sono 2-6-2 ATS in casa, i Celtics sono 7-2 ATS nelle ultime partite (4-0 ATS in trasferta) e 5-1-1 ATS negli ultimi viaggi a OKC. Jayson Tatum e Jaylen Brown hanno tenuto entrambi una media sopra i 28 punti a testa nelle ultime 3 partite. I Thunder nella striscia perdente hanno concesso 123 punti ogni 100 possessi, hanno la 29° efficenza difensiva della lega e hanno perso 10 partite di fila in casa anche se la buona notizia è il possibile rientro di Shai Gilgeous-Alexander che ha segnato più di 30 punti con 7 assist di media in 12 partite.

Dallas Mavericks – Minnesota Twolves 1,70 – 2,05

Come abbiamo visto anche prima nelle statistiche, da una parte la miglior squadra da Under della stagione, Dallas, dall’altra la migliore da Over, Minnesota. Quale trend prevarrà questa notte? Negli ultimi 5 precedenti è sempre stato Over tra Dallas e Minnesota. Luka Doncic guida i Mavericks con 28.1 punti, 9.2 rimbalzi e 8.5 assist, Spencer Dinwiddie lo aiuta con 17.5 punti in 13 partite da quando è a Dallas. Dall’altra parte Karl-Anthony Towns guida i Timberwolves con 24.9 punti e 9.9 rimbalzi ma è in forse per questa sfida.

