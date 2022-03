Quote Basket NBA: a marzo Boston squadra del momento. I Celtics passano da 25 a @10 per la vittoria dell’anello

Quote NBA 22 Marzo, nella rubrica del martedì facciamo il punto della situazione sulle quote antepost della grande pallacanestro americana e vediamo anche le analisi delle 4 partite in programma, tra cui il big match Milwaukee Bucks-Chicago Bulls.

Quote NBA 22 Marzo: I Boston Celtics tagliano ancora la quota per l’anello

Rispetto all’ultima aggiornamento del 15 marzo abbiamo ancora i Phoenix Suns @4.50 come favoriti per la vittoria finale dell’anello, con quota in calo da 5 mentre si allontanano leggermente Brooklyn Nets @6.50 e Milwaukee Bucks @7.50. Dopo l’hype per l’arrivo di Harden, i Philadelphia 76ers @10 risalgono in doppia cifra (stavano @7 la settimana scorsa). Ancora un taglio di quota per i Boston Celtics @10 che si giocavano @18, e che raggiungono i Miami Heat.

Quote NBA 22 Marzo: Embiid e Jokic staccano tutti per l’mvp

Joel Embiid @1.65 cala ancora come favorito per il titolo di mvp, ma Nikola Jokic @2.25 lo segue come un ombra, a sua volta in calo (stava a 2.50 la settimana scorsa). Si sgancia invece Giannis Antetokounmpo @10 che ora troviamo in doppia cifra. I giochi sembrano sempre già fatti per il rookie dell’anno con Evan Mobley @1.15 che stacca tutti.

Basket NBA: le partite di martedì

Orlando Magic – Gs Warriors 3,45 – 1,30

I Magi sono 13-30-1 ATS in casa, i Warriors sono 5-2 ATS nelle ultime partite e 6-2 ATS negli ultimi viaggi ad Orlando. Stephen Curry out per i Warriors, in sua assenza attenzione a Jordan Poole che ha segnato 28 punti nell’ultima uscita, aiutato dai 24 di Klay Thompson. Nel precedente di dicembre dominato 126-05 dai Warriors, si mise in evidenza Andrew Wiggins con 28 punti e un 8/10 dalla lunga distanza. I Magic hanno la 27° difesa da tre della NBA, una delle peggiori.

New York Knicks – Atlanta Hawks 2,25 – 1,60

I Knicks sono 4-0 ATS dopo una sconfitta e 6-1 ATS da underdogs. GLi Hawks sono 1-8 ATS nelle ultime partite e 0-7 ATS da favoriti. Atlanta è 4-10-1 ATS nei precedenti contro i Knicks (2-5 ATS negli ultimi viaggi a NY). Il Madison Square Garden attende il suo grande nemico, Trae Young che guida gli Hawks con 27.9 punti e 9.5 assist a sera e che arriva da 6 doppie doppie nelle ultime 9 partite. I Knicks hanno vinto le prime 3 sfide stagionali contro Atlanta, ma oggi non ci sarà Julius Randle. Young ha giocato 2 sfide su 3 contro NYK, superando sempre la linea di 27.5 punti richiesta oggi (29 e 33).

Denver Nuggets – La Clippers 1,35 – 3,10

I Nuggets sono Under 5-2-1 dopo una sconfitta, i Clippers sono Under 8-1-1 in trasferta e Under 35-15-2 nei precedenti contro Denver. Questo è il quarto scontro tra Nuggets e Clippers, con LAC che nelle prime 3 sfide non ha saputo trovare un rimedio per fermare Nikola Jokic che ha guidato Denver con 32.0 punti, 16,3 rimbalzi e 8.6 assist di media (totale impressionante di 56,9 e oggi i bookmakers gli danno una linea di 48.5 Punti+Rimbalzi+Assist).

Big match a Est, Bucks-Bulls

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 1,30 – 3,20

I Bucks sono Under 6-2 dopo due giorni di riposo mentre i Bulls sono Over 9-2 in back to back ma Under 4-1 negli ultimi viaggi a M Milwaukee. Giannis Antetokounmpo ha saltato l’ultima partita, ma dovrebbe rientrare oggi (non ci sarà invece Middleton per i Bucks). Il greco ha segnato 30 punti + 12 rimbalzi e un altro 34+16 nelle 2 vittorie stagionali contro i rivali di Chicago che ieri hanno battuto i Raptors con la solita coppia, Zach LaVine e DeMar DeRozan, che hanno segnato 26 punti a testa.

