Pronostici Basket NBA: le 11 partite del mercoledì con tanti big match tra cui Lakers-76ers

NBA Pick 23 Marzo, un mercoledì davvero ricco con 11 sfide in programma, e tante sono molto interessanti, ad iniziare da Boston Celtics-Utah Jazz, Miami Heat-Golden State Warriors e Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets ma ci sono anche Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns ed LA Lakers-Philadelphia 76ers da non perdere in chiusura.

Ieri abbiamo incassato la giocata principale (data anche come free pick) sui rimbalzi di Nikola Jokic contro i Clippers, ma nel VIP BETTING MANIAC abbiamo dato altri consigli utili.

NBA Pick 23 Marzo: le prime sfide a Est

Charlotte Hornets – New York Knicks 1,32 – 3,10

Gli Hornets sono 4-12-1 ATS in casa mentre i Knicks sono 6-0 ATS in trasferta da underdogs. NYK è però 0-4 ATS negli ultimi viaggi a Charlotte. Ieri nella sconfitta interna contro gli Hawks, per i Knicks non ha giocato Julius Randle che rimane in dubbio anche oggi. In sua assenza non sono bastati 30 punti e 13 rimbalzi di RJ Barrett.

Detroit Pistons – Atlanta Hawks 2,50 – 1,47

I Pistons sono 13-3 ATS nelle ultime partite, 6-2 ATS dopo una sconfitta. Gli Hawks sono 2-8 ATS nelle ultime partite e 1-5 ATS in back to back. Atlanta è 2-5 ATS nei precedenti contro Detroit. Trae Young si accede sempre al Madison Square Garden. Ieri altri 45 punti per la stella degli Hawks. Detroit ha una delle peggiori difese NBA in tante statistiche ma il 7 marzo ha vinto il precedente contro gli Hawks lasciando Young a soli 14 punti (ma 12 assist).

Indiana Pacers – Sacramento Kings 1,40 – 2,70

I Pacers sono 3-12-1 ATS dopo due giorni di riposo e 4-10 ATS in casa. I Kings sono 4-1-1 ATS nelle ultime trasferte ma 1-3-1 ATS nei viaggi nell’Indiana dove oggi torna Domantas Sabonis da avversario. Da quando è a Sacramento Sabonis ha tenuto una media di 18.9 punti (55,4% dal campo) e 12,3 rimbalzi con 12 doppie doppie su 15 partite. Ai Pacers è andato Tyrese Haliburton che risponde con 17.3 punti e 9.1 assist in 16 partite con Indiana.

Boston Celtics – Utah Jazz 1,47 – 2,55

I Celtics sono Under 8-2 nelle uscite dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente. I Jazz sono Under 8-2-1 nelle ultime partite (Under 6-0 in trasferta) e Under 7-2-1 negli ultimi viaggi a Boston. I Celtics sono la squadra più calda del momento con Jayson Tatum e Jaylen Brown che hanno segnato entrambi 25+ punti in ognuna delle ultime 4 partite. Dall’altra parte Donovan Mitchell che aveva segnato 34 punti nella vittoria dei Jazz 137-130 sui Celtics il 3 dicembre scorso.

NBA Pick 23 Marzo: big match a Memphis e Miami

Miami Heat – Gs Warriors 1,35 – 3,05

Gli Heat sono 10-3 ATS dopo una sconfitta, i Warriors sono 6-13-1 AS nelle ultime partite e 3-9 ATS dopo una sconfitta visto che ieri Golden State ha perso anche ad Orlando. I Warriors sono 1-6 ATS nei precedenti contro gli Heat. L’assenza di Stephen Curry pesa per i Warriors, ma in sua assenza attenzione a Jordan Poole che ha tenuto una media di 27,6 punti nelle ultime 3 partite (rispetto alla media stagionale di 17,4). A gennaio nella baia vinsero i Warriors nonostante soli 9 punti di Curry, ma con 32 punti ancora di un Poole determinante. Per Miami c’è Jimmy Butler in dubbio ma Tyler Herro ha tenuto una media di 24,3 punti questo mese, col 46,2% da tre.

Minnesota Timberwolves – Phoenix Suns 1,95 – 1,77

I Timberwolves sono Over 38-18 nelle ultime partite, Over 7-2 dopo una sconfitta, Over 6-2 da underdgos e sono anche la miglior squadra da Over della lega in generale. I Suns sono Over 5-1 nelle ultime partite ma Under 4-1 negli ultimi viaggi in Minnesota. I Timberwolves in stagione hanno un solido record interno di 24-12 ma nessuno va bene come i Suns in trasferta (28-6). I Suns continuano a vincere anche senza CP3, ma grazie ad un Devin Booker da 25.9 punti di media stagionale aiutato da Deandre Ayton che oggi dovrà fronteggiare la stella di Minnesota, Karl-Anthony Towns che sta segnando 24,9 punti e 9.8 rimbalzi, ma ci sono anche Anthony Edwards (21.1 ppg) e D’Angelo Russell (18.5 ppg) da tenere sotto controllo per l’ottima difesa di Phoenix, la migliore da tre (33.8% concesso agli avversari da oltre l’arco). I Suns hanno vinto le prime 2 sfide dell’anno contro Minnesota con 29 punti segnati da Booker in entrambe le partite, guarda caso la stessa media tenuta da KAT in queste due partite (23+35).

NBA Pick 23 Marzo: le ultime sfide sulla costa Ovest

Okc Thunder – Orlando Magic 1,97 – 1,77

I Thunder sono Over 12-3-1 nelle ultime partite e Over 4-0 in casa. I Magic sono Over 7-3-1 in trasferta da favoriti e Over 37-18-3 dopo una vittoria, quella di ieri sui Warriors con 19 punti e 8 rimbalzi di Wendell Carter Jr che segnò altri 30 punti (carrer high) la partita prima, proprio contro OKC mentre i Thunder hanno perso 10 partite di fila e 18 delle ultime 21 (sono tra i peggiori come difesa in area e i peggiori in assoluto come efficenza a rimbalzo). Orlando è 7-2 ATS negli ultimi viaggi ad Oklahoma City. Shai Gilgeous-Alexander è uno degli unici due giocatori che hanno tenuto una media di almeno 30 punti, 7 assist e 6 rimbalzi dall’All Star Break ad oggi.

Dallas Mavericks – Houston Rockets 1,17 – 4,50

Mavericks miglior squadra da Under della lega. Dallas è Under 35-17 nelle ultime partite e Under 43-17-1 in casa. I Rockets sono Under 7-2 dopo un giorno di riposo e Under 8-3 negli ultimi viaggi a Dallas. Luka Doncic dovrebbe essere out, attenzione a Spencer Dinwiddie che ha segnato altri 20 punti dalla panchina nell’ultima uscita e nelle ultime 12 partite con la maglia dei Mavs ha tenuto una media di 19.5 punti (16+7 assist nel precedente contro Houston del 11 marzo).

Portland Blazers – San Antonio Spurs 3,80 – 1,22

I Trail Blazers sono Over 5-1 nelle ultime partite, gli Spurs sono Over 5-0 in trasferta da favoriti e Over 18-7 nei precedenti contro i Blazers (Over 15-6 negli ultimi viaggi a Portland). Il 2 dicembre a Portland gli Spurs hanno dominato 114-83 con 15 punti + 13 assist e 7 rimbalzi ma nelle ultime 10 partite non ha mai messo a referto una tripla doppia, marchio di fabbrica di Murray. Portland 27° come punti concessi (114.2), 28° come percentuale concessa al tiro (47.5%) e peggiori in assoluto nella difesa da tre (36.9%).

Big match: LA Lakers-Philadelphia 76ers

Matchup. I Lakers continuano a faticare ma si affidano a Lebron James che nel suo ritorno a Cleveland ha spinto i suoi alla vittoria da sfavoriti grazie a 38 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. Importante vittoria anche dei 76ers che pure senza le stelle principali, Embiid e Harden, hanno battuto gli Heat con 28 punti di Tyrese Maxey che fu importante con 14 punti e 10 assist anche nel precedente a Philadelphia vinto 105-87 dai 76ers sui Lakers.

Linee. Lakers sfavoriti a +7.5 in casa mentre la linea O/U è salita di un paio di punti a 229.5.

Prop. Joel Embiid dovrebbe rientrare. La stella dei 76ers ha segnato 26 punti, 9 rimbalzi e 7 assist nel precedente contro i Lakers. Nelle ultime 10 partite Embiid ha segnato 7 doppie-doppie tenendo una media di 29.8 punti e 12,5 rimbalzi. Oggi sfida i Lakers che hanno grandi problemi difensivi, specialmente in area contro i lunghi senza Anthony Davis, e sono anche tra le peggiori formazioni come rendimento a rimbalzo.

Statistiche. I 76ers sono 3-1-1 ATS in trasferta da favoriti mentre i Lakers sono 1-4-1 ATS da underdog. Philadelphia è 6-1 ATS nei precedenti contro i Lakers (4-1 ATS negli ultimi viaggi a LAL).