Pronostici Basket NBA: le migliori prestazioni giocatori del 24 marzo col big match Nuggets-Suns

NBA Pick 24 Marzo, questa notte sono in programma solo 5 partite per il Basket NBA e il big match è l’ultimo, Denver Nuggets-Phoenix Suns, sfida molto interessante a Ovest.

NBA Pick 24 Marzo: i Cavs hanno sempre battuto i Raptors in 3 scontri stagionali

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers. I Raptors sono Under 4-1 nelle ultime partite e Under 4-0 dopo una sconfitta. Anche i Cavaliers sono Under 9-4-1 dopo una sconfitta e Under 7-3 quando giocano in trasferta da underdogs.

Cleveland è 3-0 in stagione contro Toronto con 20.0 punti di media di Darius Garland che in 9 delle ultime 10 uscite ha segnato almeno 22 punti (media di 25,7 punti). Oggi Garland ha una linea personale di 23,5 punti.

NBA Pick 24 Marzo: no Morant? Nessun problema per i Grizzlies

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers. I Grizzlies sono 12-3 ATS in casa ma i Pacers rispondono con un interessante 15-5 ATS in back to back oltre al 4-1 ATS nei precedenti contro i Grizzlies.

Ieri i Grizzlies hanno battuto i Nets nonostante l’assenza di Morant (record di 15-2 in assenza della propria stella per Memphis). Desmond Bane e De’Anthony Melton hanno segnato entrambi 23 punti con 6 triple a testa a referto. Al momento con Morant in dubbio non sono ancora uscite le linee delle prestazioni giocatori e sarebbe difficile sbilanciarsi.

Anche i Pacers hanno giocato ieri notte e hanno perso in casa contro i Kings degli ex Tyrese Haliburton (13 punti e 15 assist) e Buddy Hield che è stato il migliore dei suoi con 25 punti, 7 assist e anche 3 rimbalzi, per un 5/8 dalla lunga distanza.

NBA Pick 24 Marzo: Giannis incontenibile per i Wizards

Milwaukee Bucks-Washington Wizards. I Bucks sono 7-2 ATS nelle ultime partite (4-1 ATS in casa) e 4-0 ATS contro squadre con record perdente. I sono 8-20-1 ATS in trasferta e 3-8-1 ATS contro squadre con record positivo.

Giannis Antetokounmpo aveva segnato 30+ punti in 5 partite di fila prima dei 25 contro i Bulls dove il migliore è stato Jrue Holiday (27 punti) che avevamo anche consigliato nelle scommesse. Giannis ha segnato 29 punti e 18 rimbalzi nel primo scontro a Washington ed è andato in tripla doppia con 33+15+11 nel secondo incrocio con i Wizards. Un altra tripla doppia del greco oggi si gioca @6 volte la posta.

I Bucks hanno ritrovato anche un Brook Lopez da 12.5 punti e 5.0 rimbalzi di media in 2 partite dal suo rientro. Oggi i bookmakers gli richiedono una linea al limite con 16,5 Punti+Rimbalzi anche se i Wizards concedono molto a rimbalzo e nel pitturato.

Per i Wizards il nuovo arrivato Kristaps Porzingis ha segnato 22 punti e 13 rimbalzi contro i Rockets, 2° partita sopra i punti punti per l’Unicorno che oggi ha una linea personale proprio di 20.5 punti. In queste 2 partite era assente Kyle Kuzma che potrebbe rimanere out anche questa notte.

I Bulls in calo sono attesi a New Orleans

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls. I Pelicans sono 7-2-1 ATS in casa da favoriti mentre i Bulls sono 7-20 ATS in trasferta. Chicago è però 15-5-1 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans dove si è registrato anche un Over 15-5-1.

DeMar DeRozan e Zach LaVine sono una coppia da 52.1 punti di media per i Bulls in questa stagione e nel precedente di inizio stagione vinto in casa contro i Pelicans, i due sommarono 58 punti (26 per DeRozan, 32 per LaVine).

Nei Pelicans non c’era ancora CJ McCollum che ha segnato 20+ punti in 14 delle ultime 15 partite e oggi ha una linea di 24,5 punti che sembra alla portata. I Bulls nelle ultime 5 partite hanno lavorato male in difesa con 118.2 punti concessi di media, nonostante sia tornato Caruso.

Big Match Denver Nuggets-Phoenix Suns

Matchup. Dopo 2 sconfitte i Nuggets si sono rimessi in carreggiata con la vittoria sui Clippers mentre i Suns continuano a vincere. Nella notte sono passati 125-116 anche in Minnesota. Nei primi 2 scontri dell’anno, entrambi giocati a Phoenix, è arrivata una vittoria a testa (O/U 1-1).

Linee. I Nuggets sono favoriti con -4.0 punti di handicap (aprivano a -3.0). Linea O/U in crescita di un punto a 232.0.

Prop. Deandre Ayton arriva dal carrer high da 35 punti con anche 14 rimbalzi, 4° doppia doppia consecutiva per il lungo dei Suns che oggi potrebbe accendere una bella sfida con Nikola Jokic, candidato ad un altra stagione da mvp con i suoi 26,2 punti, 13.6 rimbalzi e 8.0 assist a sera. Nelle ultime 10 partite ha alzato le sue medie realizzative a 30.1 punti. Oggi Jokic ha una linea di 26,5 punti, linea che ha superato al pelo nell’unico scontro stagionale con i Suns (27 punti con anche 13 rimbalzi ma 2 soli assist).

Statistiche. I Suns sono 5-1 ATS nelle ultime partite e 5-2 ATS anche in back to back. I Nuggets invece sono 1-4 ATS nelle ultime partite e 2-5 ATS da favoriti. Phoenix è 5-1 ATS nei precedenti contro i Nuggets (4-1 ATS negli ultimi viaggi a Denver). I Suns sono inoltre Over 6-1 nelle ultime partite (Over 4-0 in trasferta) e anche i Nuggets arrivano da 4 Over consecutivi oltre ad essere Over 18-6-2 in casa.

