Pronostici Basket NBA: si tornano a sfidare Timberwolves-Mavericks

NBA Pick 25 Marzo, questo venerdì notte ci attendono 7 partite della grande pallacanestro americana che siamo andati come sempre ad analizzare con trend, analisi, statistiche, prestazioni giocatori e i nostri consigli sul basket NBA con un occhio di riguardo a Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks che si tornano ad affrontare a pochi giorni di distanza, ma a campi invertiti, dal successo interno di Doncic e compagni, tra le squadre più calde del momento.

NBA Pick 25 Marzo: le partite a Est

Charlotte Hornets – Utah Jazz 2,15 – 1,60

Gli Hornets sono Under 5-1 dopo una sconfitta e Under 19-7 da underdogs. I Jazz sono Under 8-3-1 nelle ultime partite (Under 6-1 in trasferta). Donovan Mitchell, leader dell’attacco di Utah con 26,2 punti a sera in stagione, ha segnato 30+ punti nelle ultime 4 prestazioni (35.0 di media). Hornets 28° difesa per punti concessi (114.6). Bogdanovic rimane out, e fu il miglior marcatore (23 punti) nel precedente contro Charlotte, con Mitchell fermo a 21 punti in quell’occasione, pochi per Spida.

Detroit Pistons – Washington Wizards 1,55 – 2,30

Wizards pericolosi in back to back nelle scommesse (35-16-2 ATS) ma sono 8-21-1 ATS in trasferta e 1-6 ATS negli ultimi viaggi a Detroit. I Pistons sono 14-2 ATS nelle ultime partite e 7-0 ATS nelle uscite dopo una vittoria. Washington ha vinto le prime 3 sfide contro Detroit con 23.3 punti e 7.7 rimbalzi di Kyle Kuzma che rimane in dubbio. Per i Pistons attenzione al rookie Cade Cunningham (17.1 punti, 58 rimbalzi e 5.5 assist di media stagionale).

Atlanta Hawks – Gs Warriors 1,63 – 2,15

Gli Hawks sono 2-9 ATS nelle ultime partite (1-4 ATS in casa) mentre i Warriors sono 5-0 ATS di recente. Steph Curry segnò 50 punti nel precedente contro Atlanta, ma oggi non sarà a disposizione per Golden State che si stanno affidando ad un ispirato Jordan Poole che ha segnato 28.2 punti nelle ultime 4 partite. Per gli Hawks Trae Young ha segnato 31.5 punti di media nelle ultime 6 partite (3 volte con 45+ punti a referto).

Miami Heat – New York Knicks 1,40 – 2,70

Gli Heat sono 0-5 ATS nelle ultime partite (0-4 ATS in casa) mentre i Knicks hanno un perfetto 7-0 ATS nelle ultime trasferte ma sono 2-8 ATS nei precedenti contro gli Heat (1-4 ATS negli ultimi viaggi a Miami). Julius Randle in dubbio per i Knicks che si godono il miglior momento stagionale di RJ Barrett che arriva da 2 prove da 30 punti l’una e nell’ultimo precedente del mese scorso contro Miami ha segnato 45 punti. Gli Heat hanno una lunga lista di giocatori in forse (Butler, Herro, Robinson, Tucker, è dato out Oladipo).

NBA Pick 25 Marzo: le sfide sulla costa Ovest

Portland Blazers – Houston Rockets 2,30 – 1,55

I Trail Blazers sono 3-7 ATS in casa, i Rockets sono però 0-6 ATS in trasferta e 2-6 ATS negli ultimi viaggi a Portland. Houston ha perso 19 delle ultime 22 partite e ha perso anche i 2 primi scontri stagionali con Portland. Christian Wood sta alternando grandi prove (23 punti contro i Pacers e 39 contro i Wizards) a prestazioni molto più modeste come i 12 punti contro i Grizzlies e i 12 anche contro i Mavericks nell’ultima uscita. Oggi toccherà ad una prova da molti punti? I Blazers sono 27° come punti (114.5) e 28° come percentuale al tiro concesse (47.5%) e faticano in area senza Nurkic.

La Clippers – Philadelphia 76ers 2,75 – 1,40

I Clippers sono Under 7-3 nelle ultime partite, i 76ers sono Under 4-1 nelle ultime partite e Under 7-3 nei precedenti contro i Clippers. Coach Doc Rivers è tornato ad LA battendo i Lakers con 30 punti di Joel Embiid e 24 di James Harden ma non dimentichiamo Tyrese Maxey (21 punti) che continua a tenere ottimi numeri (22,6 punti e 5,9 assist di media nelle ultime 3). Maxey ha segnato 19 punti anche nel precedente interno di gennaio perso però 101-102 dai 76ers contro i Clippers. Buone notizie per LAC, si è rivisto Paul George in allenamento.

Big Match: Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks

Matchup. A pochi giorni di distanza dal 110-108 di Dallas, Mavericks e Timberwolves si tornano a sfidare. Da allora entrambe hanno giocato mercoledì con un altra vittoria dei Mavs (110-91 sui Rockets) e un altra sconfitta per i Twolves (116-125 contro i Suns). I Mavericks sono la squadra del momento con 16 vittorie nelle ultime 21 partite.

Linee. Timberwolves favoriti con -2.5 punti di handicap (aprivano a -1,5) mentre la linea O/U rimane stabile a 228.0 punti totali. Questa è sempre tra sfida tra Minnesota, miglior squadra da Over, contro la migliore da Under, Dallas. Nell’ultima sfida ha prevalso Under con 218 punti totali.

Prop. Luka Doncic ha riposato contro i Rockets dove sono arrivati 28 punti di Jalen Brunson e 26 di Spencer Dinwiddie che da quando è a Dallas ha segnato 18.2 punti, 4.2 assist e 3.5 rimbalzi in 15 partite. Karl Anthony Towns ha una media di 24.0 punti e 9.7 rimbalzi contro Dallas ma al momento è dato in forse (più sì che no le chance di vederlo in campo).

Statistiche. I Timberwolves sono 15-5-1 ATS in casa ma i Mavericks rispondono con un 6-0-1 ATS in trasferta e 10-4 ATS nei precedenti contro Minnesota. I Mavericks sono anche Under 5-2 in trasferta mentre i Timberwolves sono Over 22-8 quando giocano da favoriti e Over 5-1 nei precedenti contro Dallas.

