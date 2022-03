Statistiche Basket NBA e analisi del lunedì col big match Grizzlies-Warriors

Partite 28 Marzo 2022 di Basket NBA. Siamo andati ad analizzare la 9 sfide in programma con statistiche, prestazioni giocatori, analisi e consigli per le scommesse, compreso il big match a Ovest tra Memphis Grizzlies-Golden State Warriors, ma al lunedì parliamo sempre di betting trend di questa stagione NBA che continua ad andare molto bene con le nostre giocate sulla grande pallacanestro americana.

Risultati Pick NBA

Questo lunedì iniziamo con i risultati delle nostre giocate nel VIP BETTING MANIAC visto che arriviamo da un weekend eccezionale da 6-1 con le nostre giocate. Vediamo i risultati degli ultimi 4 giorni ma solo per ragioni di spazio. Potremmo andare ancora più indietro con i risultati positivi che stanno arrivando ormai da giorni con i pronostici NBA.

Betting Trend NBA: underdogs in casa la scommessa vincente dell’ultima settimana

Negli ultimi 7 giorni abbiamo notato un trend interessante. Le squadre sfavorite in casa hanno coperto il 66.7% delle linee nell’ultima settimana in cui si sono registrate anche il 58% di partite da Under. Di seguito tutte le statistiche dell’ultima settimana di Basket NBA.

Statistiche NBA: Thunder ancora eccezionali nelle scommesse

Con il recente 4-0 ATS i Memphis Grizzlies (49-26 ATS, 65,3%) si confermano miglior squadra su cui scommettere e migliorano ancora il proprio rendimento. In 2° posizione gli Oklahoma City Thunder (45-25-4 ATS) che addirittura hanno sempre coperto l’handicap nelle ultime 6 partite e sono 7-1 ATS nelle ultime 8. Completano il podio i Toronto Raptors (43-31 ATS). Dietro salgono i Charlotte Hornets (42-32-2 ATS) che sono 6-2 ATS nelle ultime settimane, e che hanno scavalcato le 3 squadre calde a Ovest: Phoenix Suns (42-33 ATS), Dallas Mavericks (41-33-1 ATS) e Minnesota Timberwolves (41-33-2 ATS).

Al contrario i Portland Trail Blazers (29-44-1 ATS, 39.7%) sono i peggiori su cui puntare e con il recente 0-3 ATS hanno peggiorato anche il rendimento dei Washington Wizards (29-43-2 ATS). In 3° posizione troviamo gli Houston Rockets (31-43-1 ATS). Ai piedi di questo podio negativo abbiamo un poker di big che non stanno ripagando gli scommettitori: Atlanta Hawks (31-43 ATS), Brooklyn Nets (31-42-2 ATS), LA Lakers (31-42 ATS) e Utah Jazz (31-41-3 ATS).

La miglior squadra da Over è sempre quella dei Minnesota Timberwolves (O/U 45-31) anche se in settimana i Wolves hanno incrociato 2 volte Dallas riportando una doppia partita a basso punteggio. Infatti i Dallas Mavericks (O/U 25-49-1) sono nettamente la miglior squadra da Under.

Minnesota è la squadra che in attacco sta segnando più punti (115.8), seguita da vicino dai Phoenix Suns (115.3) che sono anche la miglior squadra come margine (+8.45 punti di scarto medio in stagione, quasi +16.0 punti nelle ultime 8 vittorie consecutive). Il peggior attacco è quello degli Oklahoma City Thunder (103.3). Dalla parte della difesa sono i Boston Celtics i migliori per punti concessi (103.8) mentre i peggiori sono gli Houston Rockets (117.6) che sono anche la squadra che perde con lo scarto medio più ampio (-7.83 punti).

Partite 28 Marzo NBA: le prime sfide in programma

Charlotte Hornets – Denver Nuggets 2,35 – 1,55

Gli Hornets sono 6-2 ATS nelle ultime partite ma 0-4 ATS in back to back. I Nuggets sono 8-2 ATS in trasferta ma 0-5 ATS negli ultimi viaggi a Charlotte. Gli Hornets soffrono contro i centri avversari e sono tra le peggiori squadre come rendimento a rimbalzo. Nikola Jokic viaggia a 13,5 rimbalzi di media in stagione e ne ha portati giù addirittura 21 nel precedente di dicembre contro Charlotte.

Cleveland Cavs – Orlando Magic 1,18 – 4,50

I Cavaliers sono Under 18-6 in casa da favoriti e Under 7-2 contro squadre con record perdente. I Magic sono Under 5-2 in trasferta e Under 10-2 nei precedenti contro Cleveland. Per Orlando dovrebbe rientrare Wendell Carter Jr che in stagione ha più del 50% di partite chiuse in doppia doppia, compreso il precedente contro i Cavs chiuso son 19 punti e 11 rimbalzi.

Indiana Pacers – Atlanta Hawks 3,20 – 1,30

I Pacers sono Over 22-8 in casa, gli Hawks sono Over 11-5 da favoriti e Over 7-0 nei precedenti contro Indiana. Trae Young sta segnando 28.2 punti e 9.5 assist di media in stagione, ma contro Indiana ha fatto anche meglio con 38.0 punti di media in 3 sfide stagionali, tutte vinte da Atlanta.

Partite 28 Marzo NBA: gli altri match sulla costa est

Miami Heat – Sacramento Kings 1,06 – 7,75

Gli Heat sono 0-7 ATS nelle ultime partite (0-6 ATS in casa). I Kings sono stranamente più efficaci nelle scommesse con 5-2-1 ATS nelle ultime partite (4-0-1 ATS in trasferta). Sacramento è anche 7-2 ATS nei precedenti contro Miami. Con De’Aaron Fox e Domantas Sabonis out per i Kings sta emergendo Davion Mitchell che ci ha mandato in cassa con 22 punti nell’ultima partita (25.0 punti di media nelle ultime 3).

New York Knicks – Chicago Bulls 2,50 – 1,47

I Knicks sono Under 15-7 in casa contro squadre con record esterno negativo. I Bulls sono Under 9-2 nelle ultime partite (Under 6-2 in trasferta) e Under 5-1 nei precedenti contro NYK. Dopo 7 sconfitte di fila i Knicks hanno vinto 8 delle ultime 12, compresa la sfida di ieri contro i Pistons col rientro di Julius Randle con 20 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Randle nei precedenti stagionali contro Chicago ha segnato: 32 punti+12 rimbalzi, 34+10 e ha sfiorato la tripla doppia (13+16+9) nella sfida più lontana ad inizio stagione ad ottobre.

Toronto Raptors – Boston Celtics 1,57 – 2,35

I Raptors sono 2-5 ATS in casa, i Celtics sono 5-1 ATS nelle ultime partite (4-1 ATS in trasferta) ma 1-5 ATS in back to back. Boston domina però 8-0 ATS negli ultimi viaggi a Toronto. Jayson Tatum e Jaylen Brown hanno sommato 65 punti nell’ultima partita. Nel primo scontro con Toronto però Brown non c’era e Tatum fu tenuto a 8 punti con 2/16 al tiro. Attenzione a Marcus Smart, 8 assist nel precedente, ha sempre superato la linea di 6,5 assist nelle ultime 5 prestazioni.

Partite 28 Marzo NBA: i match ad Ovest

Houston Rockets – San Antonio Spurs 3,15 – 1,35

I Rockets arrivano da 6 Under consecutivi, gli Spurs da 4. San Antonio e Houston sono Under 11-5 negli ultimi precedenti. Dejounte Murray ha segnato 23.3 punti di media con 10.7 assist e 7.3 rimbalzi in 3 sfide stagionali contro Houston (2 vittorie per gli Spurs, e triplo Over sui punti totali). Murray arriva dalla 15° tripla doppia stagionale.

Memphis Grizzlies – Gs Warriors 1,13 – 5,25

I Grizzlies sono Under 4-1 nelle ultime partite, i Warriors sono Under 7-2 contro squadre con record vincente e Under 7-2 nei precedenti contro i Grizzlies (Under 4-1 a Memphis). I Grizzlies hanno vinto 4 partite di fila e 8 delle ultime 9 nonostante l’assenza di Ja Morant, ma ha trovato gli ottimi Desmond Bane e Dillon Brooks. I Warriors invece stanno faticando maggiormente senza Stephen Curry e nonostante il rientro di Draymond Green. Klay Thompson domenica notte ha segnato 25 punti, aiutato dai 26 di Jordan Poole che ha chiuso con 20+ punti a referto in ognuna delle ultime 13 prestazioni!

Portland Blazers – Okc Thunder 2,15 – 1,67

I Trail Blazers sono 1-5 ATS in trasferta, i Thunder sono 20-6 ATS in trasferta e 5-2 ATS nei precedenti contro Portland. I Blazers arrivano da 3 pesanti sconfitte con -24,3 punti di scarto medio! I Thunder, con soli 9 giocatori a disposizione, contro Denver hanno perso l’11° nelle ultime 12, ma come abbiamo visto nelle scommesse sono tra i migliori. Tra i tanti problemi di Portland sta emergendo un Trendon Watford da 15,4 punti, 6.7 rimbalzi e 3,4 assist questo mese mentre per OKC segnaliamo un Theo Maledon da 22,5 punti nelle ultime 2 partite.

