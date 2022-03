Pronostici Basket NBA: 5 partite col big match Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks

Partite 29 Marzo di basket NBA. Questa notte ci attendono 5 partite che siamo andati ad analizzare con statistiche, quote, linee e i consigli per le prestazioni giocatori. Ci sono almeno 3 big match da non perdere: 76ers-Bucks, Mavericks-Lakers e Clippers-Jazz.

Big Match: Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks

Matchup. Si sfidano 2 squadre appaiate al 3° posto a Est con lo stesso record di 46-28. Dopo 3 vittorie i 76ers si sono fermati a Phoenix e ora rientrano ospitando i Bucks che a loro volta sono reduci dalla sconfitta a Memphis. Nei 2 precedenti stagionali una vittoria a testa, sempre per la squadra in trasferta e sempre da Over (235.0 punti totali di media). Embiid ha segnato 42+14 nell’ultima contro i 76ers mentre Giannis in queste 2 sfide ha tenuto una media di 31.5 punti, 13,5 rimbalzi e 6,5 assist.

Linee. I 76ers sono leggermente favoriti con -1,5 punti di handicap mentre la linea O/U si gioca a 228.5 punti totali.

Prop. Giannis Antetokounmpo ha segnato 30 punti e 11 rimbalzi nell’ultima partita, ma non sono bastati, come per i 76ers non sono bastati i 37 punti e 15 rimbalzi di Joel Embiid, anche perchè James Harden ha tirato 2/11. Da segnalare Tyrese Maxey che nelle ultime partite ci ha mandato in cassa con c costanza su una linea di 1.5 triple che ha sempre superato nelle ultime 8 partite e in 14 delle ultime 16, comprese le 3 a referto contro l’ottima difesa perimetrale dei Suns mentre la difesa dei Bucks è 17° da tre. In 2 sfide contro i Bucks, Maxey ha segnato 5 triple.

Statistiche. I 76ers sono 1-5 ATS nelle ultime partite (3-7 ATS in casa) mentre i Bucks sono 8-3 ATS (6-2 ATS in trasferta) e 5-2 ATS nei precedenti contro Philadelphia. I 76ers sono Under 4-1 nelle ultime partite mentre i Bucks sono Under 6-2, ma sono anche Over 5-1 negli ultimi viaggi a Wells Fargo Center.

Partite 29 Marzo NBA: le sfide sulla costa Est

Washington Wizards – Chicago Bulls 2,25 – 1,60

I Wizards sono 4-1 ATS in casa, i Bulls 6-19-1 ATS in trasferta ma 8-2 ATS negli ultimi viaggi a Washington. Ieri altri 64 punti sommati da DeMar DeRozan (37 punti) e Zach LaVine (27) che però non sono bastati ad evitare la sconfitta ai Bulls in crisi. LaVine ha segnato 31.0 punti di media nei 2 precedenti stagionali vinti dai Bulls su Washington. Per i Wizards attenzione al rookie Corey Kispert che arriva dal carrer high da 25 punti mentre in assenza di Kuzma è cresciuto il peso del nuovo arrivato Kristaps Porzingis che ha segnato 23,6 punti di media nelle ultime 5.

Brooklyn Nets – Detroit Pistons 1,06 – 7,75

I Nets sono 5-22-1 ATS in casa, i Pistons sono 15-3 ATS nelle ultime partite con un perfetto 8-0 ATS in trasferta e un 15-1 ATS da underdogs. Male la prima stagionale in casa per Kyrie Irving che si è fermato a 16 punti con 6/22 al tiro, ma anche 11 assist. 27 punti invece per KD che fu dominante con 51 punti e 9 assist nel precedente di dicembre contro Detroit. Il rookie Cade Cunningham ha segnato 21.6 punti di media nelle ultime 12 partite.

Partite 29 Marzo NBA: i match di Western Conference

Dallas Mavericks – La Lakers 1,09 – 6,50

I Mavericks sono 15-7-1 ATS nelle ultime partite (4-1 ATS in casa) mentre i Lakers sono 1-4 ATS (2-7 ATS in trasferta) oltre allo 0-3-1 ATS nei precedenti contro Dallas. Problemi su problemi per i Lakers che hanno LeBron James in dubbio per l’infortunio alla caviglia. Anthony Davis è tornato ad allenarsi ma non dovrebbe giocare nemmeno questa notte (rimaniamo in attesa di news sui Lakers che vi daremo su Telegram durante la serata). Al contrario i Mavericks hanno il vento in poppa guidati da Luka Doncic (27,9 punti, 9.1 rimbalzi, 8.5 assist e 1.2 steals). Una vittoria a testa nei 2 precedenti stagionali, sempre per la squadra in trasferta e sempre da Under (212,0 punti totali di media nonostante un overtime, del resto Dallas è la miglior squadra da Under e quella col ritmo più basso).

LA Clippers – Utah Jazz 1,80 – 1,90

I Clippers sono Under 7-3 nelle ultime partite, i Jazz sono Under 8-1 in trasferta e Under 19-7-1 dopo un giorno di pausa. I Clippers arrivano da 3 sconfitte con scarto medio di -22.0 punti e hanno perso anche le 2 sfide stagionali contro Utah con -25.0 punti. La buona notizia in casa LAC è il ritorno in allenamento di Paul George. Qualche problema per Donovan Mitchell che ha segnato solo 12 punti, ma nelle precedenti 8 partite aveva tenuto una media di 30.5 punti. I Clippers faticano contro i centri avversari e non è un caso se nei 2 precedenti hanno concesso 19.5 punti e 16,5 rimbalzi di media a Rudy Gobert.

