Quote NBA 29 Marzo, un mercoledì ricco con 11 partite di basket NBA, ma in questa rubrica andiamo anche a fare il punto sulla stagione con gli aggiornamenti di tutte le quote antepost.

Quote NBA 29 Marzo: cala ancora la quota dei favoriti Suns

Rispetto alla settimana scorsa non cambiano i grandi favoriti per la vittoria finale dell’anello in questa stagione di basket NBA, i Phoenix Suns che però vedono calare ancora la propria quota (da @4.50 a @4 negli ultimi 7 giorni). Tornano a calare anche le quote di Brooklyn Nets (da @6.50 a @6) e Milwaukee Bucks (da @7.50 a @7). Al contrario salgono le quote dei Golden State Warriors (da @8 a @9) mentre rimangono stabili @10 i Boston Celtics e i Philadelphia 76ers.

Nba 2021/22

Phoenix Suns 4,00

Brooklyn Nets 6,00

Milwaukee Bucks 7,00

Golden State Warrior 9,00

Boston Celtics 10

Philadelphia 76ers 10

Miami Heat 13

Memphis Grizzlies 18

Utah Jazz 20

Denver Nuggets 25

Dallas Mavericks 33

Chicago Bulls 40

La Clippers 50

Minnesota Timberwolv 66

Toronto Raptors 75

Cleveland Cavaliers 75

La Lakers 75

Atlanta Hawks 100

Charlotte Hornets 200

New Orleans Pelicans 200

Ny Knicks 300

Portland Trail Blaze 500

San Antonio Spurs 500

Washington Wizards 1.000

Sacramento Kings 1.000

Quote NBA 29 Marzo: le conference

Nba Eastern Conference 2021/22

Brooklyn Nets 3,50

Milwaukee Bucks 4,00

Philadelphia 76ers 4,50

Boston Celtics 5,50

Miami Heat 6,00

Toronto Raptors 25

Cleveland Cavaliers 25

Chicago Bulls 25

Atlanta Hawks 50

Charlotte Hornets 66

Ny Knicks 500

Washington Wizards 1.000

Nba Western Conference 2021/22

Phoenix Suns 2,25

Golden State Warrior 4,00

Utah Jazz 7,50

Memphis Grizzlies 8,50

Denver Nuggets 12

Dallas Mavericks 15

La Clippers 25

Minnesota Timberwolv 25

La Lakers 25

New Orleans Pelicans 100

San Antonio Spurs 100

Portland Trail Blaze 500

Sacramento Kings 1.000

Quote NBA 29 Marzo: continua il testa a testa tra Jokic ed Embiid per l’mvp

Nikola Jokic mette la freccia e scavalca Joel Embiid come favorito per un altro titolo mvp dopo quello vinto nel 2021 dal serbo che nell’ultima settimana è scesa da @2.25 a @1.80. Embiid però rimane vicinissimo @1.90 (anche se la settimana scorsa si prendeva @1.65). Si stacca ancora di più Giannis Antetokounmpo che passa da @10 a @12 quindi ormai i giochi sembrano tra i lunghi di Denver e Philadelphia.

Scontato il Rookie dell’anno che sembra già in mano ad Evan Mobley, anche se sia Scottie Barnes che Cade Cunningham stanno giocando molto bene in questo finale di stagione. Non a caso Barnes dimezza letteralmente la linea in una settimana (si giocava @8 martedì scorso, ora si prende @4) al contrario della prima scelta di Detroit che raddoppia da @6 a @12.

Mvp Regular Season 2021/22

Jokic, Nikola 1,80

Embiid, Joel 1,90

Antetokounmpo, Giann 12

Booker, Devin 50

Morant, Ja 75

Doncic, Luka 75

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,20

Barnes, Scottie 4,00

Cunningham, Cade 12

Giddey, Josh 40

Wagner, Franz 75

Altro 50

Quote NBA 29 Marzo: difensore dell’anno, Smart supera tutti

Nuovo ribaltone nella lavagna più pazza di tutte. La settimana scorsa celebravamo Bam Adebayo come favorito per il miglior difensore dell’anno. In un paio di settimane il lungo di Miami aveva visto scendere da @25 a @2 la propria quota che ora ritroviamo in salita @3.50.

Negli ultimi 7 giorni è esploso Marcus Smart che in una sola settimana è passato da @50 ad essere favorito @2.75 per questo titolo dove si allontana il dominatore degli ultimi anni, Rudy Gobert che passa da @2.50 a @5.50.

Defensive Player Of The Year 2021 / 2022

Smart, Marcus 2,75

Adebayo, Bam 3,50

Gobert, Rudy 5,50

Antetokounmpo, Giann 8,00

Jackson Jr., Jaren 20

Green, Draymond 50

Altro 4,00

Most Improved Player 2021 / 2022

Morant, Ja 1,20

Garland, Darius 5,00

Murray, Dejounte 15

Bridges, Miles 20

Bane, Desmond 33

Maxey, Tyrese 50

Poole, Jordan 100

Altro 50

Basket NBA: le partite di mercoledì sulla costa Est

Cleveland Cavs – Dallas Mavericks 2,25 – 1,60

I Cavaliers sono Under 5-2 in casa contro squadre con record esterno vincente. Mavericks miglior squadra da Under. Dallas è Under 38-18 nelle ultime partite (Under 6-2 in trasferta) e Under 8-3 in back to back. I Mavs sono inoltre Under 7-3 negli ultimi viaggi a Cleveland. Ieri Luka Doncic ha chiuso con una tripla doppia (34+12+12) nella vittoria sui Lakers, e una tripla doppia da 25+10+10 la segnò anche nel precedente di novembre vinto contro i Cavs.

Indiana Pacers – Denver Nuggets 4,75 – 1,17

I Pacers sono 0-4 ATS nelle ultime partite, i Nuggets sono 9-2 ATS in trasferta e 5-2 ATS negli ultimi viaggi nell’Indiana. Lunedì è arrivata la 19° tripla doppia stagionale di Nikola Jokic (26 punti + 19 rimbalzi e 11 assist). I Pacers hanno una lunga lista di assenti e una delle peggiori difese stagionali in diversi fondamentali.

Washington Wizards – Orlando Magic 1,67 – 2,10

I Wizards sono Over 20-8-1 in casa, i Magic sono Over 19-7 dopo un giorno di pausa e Over 10-1 negli ultimi viaggi a Washington. Kristaps Porzingis sta segnando 20.8 punti, 8.3 rimbalzi e 1.6 stoppate da quando è a Washington. I Wizards rimangono senza Kuzma mentre per i Magic non dovrebbero esserci Wendell Carter Jr e Jalen Suggs.

Big Match a Est: Boston Celtics – Miami Heat 1,55 – 2,35

Big match a Est. I Celtics sono 5-2 ATS in casa mentre gli Heat sono 1-7 ATS nelle ultime partite ma 9-3 ATS nei viaggi a Boston. Per i Celtics dovrebbero tornare in campo Jayson Tatum e Jaylen Brown che combinano per 50.5 punti, 14,2 rimbalzi e 7.5 assist di media in questa stagione. In carriera contro Miami però entrambi hanno numeri molto più modesti: Tatum ha segnato 20.1 punti in 14 partite contro gli Heat, Brown appena 13,4 in 15 sfide e Miami anche quest’anno ha una delle migliori difese NBA. Il 31 gennaio però Brown ha segnato 29 punti contro gli Heat, Tatum 20.

New York Knicks – Charlotte Hornets 2,05 – 1,70

I Knicks sono 2-8 ATS in casa, gli Hornets sono 13-3-1 ATS in trasferta e 5-2 ATS dopo un giorno di riposo. Charlotte è anche 6-2 ATS nei precedenti contro NYK. Nel confronto diretto più recente del 23 marzo vinto dai Knicks a Charlotte, arrivarono 30 punti di RJ Barrett che nelle ultime 6 partite ha segnato 25.1 punti di media. Dall’altra parte non bastarono i 32 punti di Lonzo Ball (27.0 punti di media nelle ultime 4).

Toronto Raptors – Minnesota Twolves 1,67 – 2,10

I Raptors sono Over 15-7 in casa, i Timberwolves sono la miglior squadra da Over in questa stagione e sono Over 40-18 in trasferta oltre al Over 8-1 dopo due giorni di pausa. Pascal Siakam ha segnato 40 punti con 13 rimbalzi nell’ultima prestazione (29.2 nelle ultime 5). Minnesota è la squadra che tiene i ritmi più alti quest’anno (103.2 pace) e in difesa concede 112.2 punti di media (21°). Il mese scorso 17 punti di Siakam contro Minnesota, ma i Raptors vinsero grazie ai 30 di Gary Trent Jr.

Basket NBA: le sfide di mercoledì a Ovest

Houston Rockets – Sacramento Kings 2,10 – 1,67

I Rockets sono Over 13-6-1 in casa, i Kings sono Over 5-1 nelle ultime partite (Over 4-1 in trasferta). Da dopo l’All Star Game il rookie Jalen Green ha tenuto una media di 19.7 punti, 3,7 rimbalzi e 3.3 assist, supportato da Kevin Porter Jr con 15.0 punti, 4,4 rimbalzi e 5,6 assist nello stesso arco di tempo. Per i Kings, in 5 partite senza Fox, Davion Mitchell ha segnato 21.6 punti con 7,2 assist.

Okc Thunder – Atlanta Hawks 6,75 – 1,08

I Thunder sono 44-21-4 ATS nelle ultime partite, gli Hawks sono 2-7 ATS in trasferta e 2-5 ATS nei precedenti contro i Thunder. Da segnalare anche Over 10-1 negli ultimi viaggi degli Hawks ad Oklahoma City. Trae Young ha servito 15,5 assist nelle ultime 2 partite e ha chiuso in doppia cifra di assist 8 delle ultime 11 partite.

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 2,65 – 1,45

Gli Spurs sono 2-6 ATS nelle ultime partite (0-4 ATS in casa). I Grizzlies sono 22-9 ATS in trasferta e 5-0 ATS nei precedenti contro gli Spurs (4-0 ATS negli ultimi viaggi a San Antonio). Trae Young ha servito 15,5 assist di media nelle ultime 2 partite.

Big Match a Ovest: Golden State Warriors – Phoenix Suns 2,60 – 1,47

I Warriors sono 1-6 ATS nelle ultime partite e 3-8 ATS in casa. I Suns sono 7-1 ATS nelle ultime partite (5-1 ATS in trasferta). Under 10-2 negli ultimi precedenti tra Warriors e Suns (Under 5-1 a Golden State). In assenza di Curry per i Warriors continua ad emergere Jordan Poole che nelle ultime 14 prestazioni ha sempre segnato 20+ punti (27,4 di media). I Suns hanno però una delle migliori difese della lega.

Portland Blazers – New Orleans Pelicans 7,75 – 1,06

I Trail Blazers sono 8-20 ATS in casa, i Pelicans sono 11-2 in trasferta e 6-2 ATS nei precedenti contro Portland. I Blazers sono inoltre Under 9-2 in casa mentre i Pelicans sono Under 12-3-1 in trasferta. Partita speciale per CJ McCollum che torna al Moda Center da avversario. CJ aveva iniziato la stagione con 20.5 punti di media in 36 partite con Portland, ma da quando è a New Orleans ha migliorato con 25.9 punti (oltre a 6,5 assist e 4.9 rimbalzi) in 19 partite.

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.