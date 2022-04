Pronostici Basket NBA: 5 partite col big match Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks

NBA Partite 31 Marzo NBA, si giocano 5 match di pallacanestro americana. Il big match è Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks ma è interessante anche Utah Jazz-LA Lakers a Ovest.

NBA Partite 31 Marzo NBA: Detroit Pistons-Philadelphia 76ers

I Pistons sono 7-1 ATS in casa da underdogs, i 76ers sono 3-7-1 ATS nelle ultime partite (1-4-1 ATS in trasferta). Tyrese Maxey sulla linea di 1.5 triple dopo 8 partite di fila (e 14 Over nelle ultime 16 partite) si è fermato ad 1/4 da oltre l’arco contro i Bucks. Oggi sfida i Pistons, 26° difesa perimetrale (36,6%). Maxey ha segnato 2 triple nelle 2 sfide stagionali contro i Pistons.

Big Match: Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks

Matchup. Dopo essere passati a Philadelphia, i Bucks sono attesi ad una nuova trasferta importante a Est, a Brooklyn contro i Nets reduci dalla vittoria sui Pistons. I Nets sono 8-3 nelle ultime partite e hanno segnato 120+ punti in 5 di queste vittorie. I Bucks sono 11-3 nelle ultime 14 partite e in 9 volte hanno concesso meno di 120 punti. Milwaukee ha vinto le prime 2 sfide della stagione, ma la più recente del 26 febbraio è andata ai Nets che passarono 126-123 a Milwaukee.

Linee. I Bucks sono favoriti a -1.5 mentre la linea O/U si gioca a 239.5 punti totali.

Prop. Giannis Antetokounmpo ha segnato 40 punti, 14 rimbalzi e 6 assist nell’ultima vittoria sui 76ers, compresa la stoppata finale su Embiid. Per i Nets sono serviti 41 punti e 11 rimbalzi di Kevin Durant per superare i Pistons.

Statistiche. I Nets sono 5-23-1 ATS in casa, i Bucks sono 6-2 ATS in trasferta e 18-7-1 ATS negli ultimi viaggi a Brooklyn. I Nets sono Under 5-2 da favoriti, i Bucks sono Under 8-3 da underdogs e Under 9-2-1 nei precedenti contro Brooklyn.

NBA Partite 31 Marzo NBA: Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers

Gli Hawks sono Over 9-3 in casa e Over 4-1 in back to back. I Cavaliers sono Over 5-1-1 in trasferta. In 14 partite nel mese di marzo Darius Garland ha tenuto una media di 25,7 punti e 10.9 assist. Garland ha segnato 30 punti nell’ultimo scontro con gli Hawks, vinto però da Atlanta con 41 punti e 9 assist di Trae Young.

NBA Partite 31 Marzo NBA: Chicago Bulls-LA Clippers

I Bulls sono Under 17-5 nelle ultime partite (Under 5-0 in casa). I Clippers sono Under 8-2-1 in trasferta e Under 5-2 negli ultimi viaggi a Chicago. Per LAC ritorno ampiamente convincente per Paul George che ha segnato 34 punti in 31 minuti e ha aiutato i Clippers a vincere l’ennesima partita in rimonta (da -25) contro i Jazz.

Sfida a Ovest tra Utah Jazz-LA Lakers

I Jazz sono 8-2-1 ATS in casa, i Lakers sono 5-11-1 ATS nelle ultime partite (2-8 ATS in trasferta). Per i Lakers dovrebbero rimanere out LeBron James ed Anthony Davis. In assenza di LeBron sono arrivarti 25 punti, 6 assist e 8 rimbalzi di Russell Westbrook contro la solida difesa dei Mavericks, e altri 24 punti, 8 assist e 9 rimbalzi anche la partita prima senza LeBron la settimana scorsa contro i 76ers.

