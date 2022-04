Pronostici Basket NBA: ricco palinsesto del venerdì col big match Grizzlies-Suns

NBA Partite 1 Aprile, ricco palinsesto con ben 10 match di basket NBA. La sfida più attesa è lo scontro a Ovest tra Memphis Grizzlies-Phoenix Suns.

NBA Partite 1 Aprile: le prime sfide a Est

Orlando Magic – Toronto Raptors 5,25 – 1,13

I Magic sono 2-6 ATS nelle ultime partite (1-4 ATS in casa), i Raptors sono 9-3 ATS nelle ultime partite (6-1 ATS in trasferta) e 4-0 ATS nei precedenti contro i Magic. Paskal Siakam arriva da una tripla doppia e aveva segnato 34 punti con anche 14 rimbalzi contro i Magic che sono tra i peggiori della lega come efficenza a rimbalzo.

Washington Wizards – Dallas Mavericks 4,25 – 1,21

I Wizards sono 4-12 ATS da underdogs, i Mavericks sono 5-1 ATS nelle ultime partite e 7-2 ATS negli ultimi viaggi a Washington. Partita speciale per gli ex Kristaps Porzingis e Spencer Dinwiddie. Porzingis ha segnato 30+ punti in 2 delle ultime 4 partite e ha segnato già 7 partite da almeno 22 punti da quando è nella capitale. Dinwiddie segna 17,2 punti di media a Dallas.

Boston Celtics – Indiana Pacers 1,04 – 9,00

I Celtics sono 6-2 ATS nelle ultime partite e 9-4 ATS dopo un giorno di pausa. I Pacers sono 2-5 ATS in trasferta. Jaylen Brown ha segnato 3+ triple in 5 delle ultime 6 partite, compreso il 5/9 nell’ultima contro Miami che ha una difesa nettamente migliore rispetto ai Pacers che sono 28° nella difesa da tre.

Milwaukee Bucks – La Clippers 1,28 – 3,50

I Bucks sono 4-11 ATS in back to back e ieri hanno dovuto faticare in overtime nel big match a Brooklyn. Anche i Clippers hanno giocato ieri e sono andati in overtime, ma hanno perso. LAC è però 5-2 ATS negli ultimi back to back. Giannis Antetokounmpo nella storia come miglior marcatore dei Bucks dopo i 44 punti, 14 rimbalzi e 6 assist di ieri. Il greco ha segnato 28 punti, 10 rimbalzi e 5 assiste 137-113 del precedente interno contro LAC.

Big Match Memphis Grizzlies-Phoenix Suns

Matchup. Big match tra le prime della classe a Ovest, con i Suns che cercano la 10° vittoria consecutiva dopo essere passati anche a Golden State. I Grizzlies hanno vinto a San Antonio e hanno portato il loro record senza Ja Morant ad uno straordinario 19-2, ma oggi oltre alla stella di Memphis potrebbero mancare altri giocatori chiave come Steven Adams, Desmon Bane e Jaren Jackson Jr.

Linee. I Suns sono favoriti con -7.0 punti di handicap. Linea O/U a 229.0 punti totali.

Prop. Devin Booker guida l’attacco dei Suns con 26,4 punti di media e il 27 dicembre scorso ha segnato 30 punti che però non sono bastati ad evitare la sconfitta contro i Grizzlies, così come non bastarono 13 assist di Chris Paul. CP3 ha segnato 11,7 assist di media in 3 partite da quando è rientrato e ha servito 12,5 assist in 2 sfide stagionali contro i Grizzlies. Con tutte queste assenze per Memphis attenzione a Dillon Brooks che ha segnato 21 punti nell’ultima partita, 4° volta nelle ultime 5 in cui segna almeno 20 punti.

Statistiche. I Grizzlies sono Under 4-0 nelle ultime partite, i Suns sono Over 5-1 in trasferta ma Under 4-1 negli ultimi viaggi a Memphis.

NBA Partite 1 Aprile: i match sulla costa Ovest

Houston Rockets – Sacramento Kings 2,00 – 1,75

I Rockets sono Over 16-7-1 in casa da underdogs, i Kings sono Over 6-1 nelle ultime partite. Con Fox fermo per infortunio, per i Kings è esploso Davion Mitchell che nell’ultima vittoria 121-118, proprio contro i Rockets, ha segnato altri 24 punti con 8 assist, diventando il primo rookie dei Kings a segnare 5 partite da 20+ punti dai tempi di Tyreke Evans (2009-10). Mitchell ha una media di 19.1 punti e 5,9 assist in 14 partite titolare in quintetto. Houston ha la 30° difesa sia per punti subiti (117.7) che per percentuale dal campo concessa (48.2%).

Okc Thunder – Detroit Pistons 2,50 – 1,50

I Thunder sono 2-6-2 ATS in casa, i Pistons sono 17-4 ATS nelle ultime partite con un perfetto 9-0 ATS in trasferta e 4-1 ATS nei precedenti contro Oklahoma City. Il rookie Cade Cunningham ha segnato 20+ punti in 11 delle ultime 14 partite e a dicembre ha chiuso con 28 punti, 11 rimbalzi e 5 assist contro i Thunder.

San Antonio Spurs – Portland Blazers 1,04 – 9,50

Gli Spurs sono Under 5-1 nelle ultime partite e Under 7-2 in casa. I Trail Blazers sono Under 4-1 nelle ultime partite e Under 4-0 nei precedenti contro San Antonio. Nella sconfitta a Memphis Dejounte Murray ha pareggiato il carrer high di 33 punti con anche 13 rimbalzi. Nel dominante successo del 23 marzo degli Spurs contro i Trail Blazers, Murray ha segnato altri 28 punt8 con 7 assist e 6 rimbalzi.

LA Lakers-New Orleans Pelicans

I Lakers sono Under 5-2 in casa, i Pelicans sono Under 13-3-1 in trasferta e Under 7-3 negli ultimi viaggi a LAK. Momento delicato per i Lakers che sono usciti dai play-in al momento e ci sono dei problemi fisici per Lebron James ed Anthony Davis. I Pelicans hanno vinto le prime 2 sfide dell’anno contro i Lakers con 22,5 punti di media dell’ex Brandon Ingram.

Denver Nuggets – Minnesota Twolves 1,70 – 2,10

I Nuggets sono Over 19-7-2 in casa e Over 6-2 dopo un giorno di pausa. I Timberwolves sono Over 40-19 in trasferta ed Over 5-2 nei precedenti contro Denver. In quello più recente vinto 130-115 dai Timberwolves, sono arrivati 24 punti, 10 rimbalzi e 7 assist di Karl-Anthony Towns mentre per i Nuggets Nikola Jokic ha segnato 21 punti con anche 16 rimbalzi. Minnesota è una squadra che concede molti rimbalzi e Jokic ha una media di 13,6 rimbalzi a sera in questa stagione.

