Quote NBA 6 Aprile, siamo alle battute finali della regular season e arrivano i primi verdetti, anche clamorosi, come quello dei LA Lakers che non giocheranno la post-season. Lebron James e compagni erano tra i favoriti per l’anello, una grande delusione. Adesso sono i Phoenix Suns i grandi favoriti per la vittoria finale. Oggi ci sono anche 6 partite in programma che siamo andati a vedere con i trend più interessanti per le scommesse.

Risultati Pick NBA

Partite basket NBA: le partite del mercoledì

Detroit Pistons-Dallas Mavericks

I Pistons nelle scommesse hanno un eccezionale 19-7 ATS nelle ultime partite con 8-3 ATS in casa, 8-1 ATS da underdogs e 10-1 ATS contro squadre con record vincente. I Mavericks sono 2-5 ATS in trasferta ma 6-2 ATS negli ultimi viaggi a Detroit.

New York Knicks-Brooklyn Nets

I Knicks sono 9-3 ATS da underdogs, i Nets sono 0-5 ATS nelle ultime partite e 2-7-1 ATS in back to back. Brooklyn è 8-20 ATS nei precedenti contro i Knicks, con 4-9 ATS negli ultimi viaggi al Madison Square Garden.

Atlanta Hawks-Washington Wizards

Gli Hawks sono Over 4-1 nelle ultime partite con Over 10-2 in casa da favoriti. I Wizards arrivano da 4 Over di fila e sono storicamente una squadra da Over in back to back (Over 70-30-1). I Wizards sono Over 17-6-1 negli ultimi viaggi ad Atlanta.

Chicago Bulls – Boston Celtics

I Bulls sono 5-14 ATS nelle ultime partite e 3-9 ATS contro squadre con record vincente. I Celtics sono 7-3 ATS nelle ultime partite (5-1 ATS in trasferta) e 7-3 ATS negli ultimi viaggi a Chicago.

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder

I Jazz sono Under 11-5-1nelle ultime partite, Under 15-5-1 dopo una vittoria e Under 20-9-1 da favoriti. I Thunder sono Under 5-2 contro squadre con record vincente e Under 18-5 negli ultimi viaggi nello Utah.

LA Clippers-Phoenix Suns

I Clippers sono Under 5-2 da favoriti e Under 7-3 dopo una vittoria. I Suns sono Under 4-1 nelle ultime partite e Under 6-2 nei precedenti contro i Clippers (Under 4-1 negli ultimi viaggi a LAC).

Quote NBA 6 Aprile: cala ancora la quota per l’anello ai Suns

Cala ancora la quota per l’anello ai Phoenix Suns che passano da @4 a @3.50 nell’ultima settimana. Calano anche i Milwaukee Bucks da @7 a @6 che scavalcano i Brooklyn Nets che invece salgono da @6 a @8.

Avvicendamento anche per i Boston Celtics che scendono ancora da @10 a @8 e scavalcano i Golden State Warriors che in quota hanno fatto il percorso inverso negli ultimi 7 giorni. Altro forte calo per i Memphis Grizzlies che passano da @18 a @13 agganciando gli stabili Miami Heat e i Philadelphia 76ers che continuano a salire (la settimana scorsa si giocavano @10).

Vincente Nba 2021/22

Phoenix Suns 3,50

Milwaukee Bucks 6,00

Brooklyn Nets 8,00

Boston Celtics 8,00

Golden State Warrior 10

Philadelphia 76ers 13

Miami Heat 13

Memphis Grizzlies 13

Utah Jazz 25

Dallas Mavericks 25

Denver Nuggets 25

La Clippers 33

Chicago Bulls 40

Toronto Raptors 75

Cleveland Cavaliers 75

Minnesota Timberwolv 75

Charlotte Hornets 100

Atlanta Hawks 100

New Orleans Pelicans 200

San Antonio Spurs 300

Quote NBA 6 Aprile: le conference

Nba Eastern Conference 2021/22

Milwaukee Bucks 3,50

Brooklyn Nets 4,00

Boston Celtics 5,00

Philadelphia 76ers 5,50

Miami Heat 6,50

Chicago Bulls 20

Toronto Raptors 20

Cleveland Cavaliers 25

Atlanta Hawks 40

Charlotte Hornets 50

Nba Western Conference 2021/22

Phoenix Suns 2,25

Golden State Warrior 4,00

Memphis Grizzlies 7,00

Denver Nuggets 10

Dallas Mavericks 10

Utah Jazz 10

La Clippers 20

Minnesota Timberwolv 25

San Antonio Spurs 75

New Orleans Pelicans 75

Quote NBA 6 Aprile: le mani di Jokic sul bis per l’mvp

Il testa a testa tra Nikola Jokic e Joel Embiid per l’mvp sembra pendere dalla parte di Jokic che nell’ultima settimana ha visto un taglio di quota da @1.80 a @1.35 per bissare il titolo di miglior giocatore della regular season che già gli appartiene.

Mvp Regular Season 2021/22

Jokic, Nikola 1,35

Embiid, Joel 3,50

Antetokounmpo, Giann 7,00

Booker, Devin 100

Doncic, Luka 100

Rookie Of The Year 2021 / 2022

Mobley, Evan 1,45

Barnes, Scottie 2,75

Cunningham, Cade 8,00

Defensive Player Of The Year 2021 / 2022

Smart, Marcus 2,25

Adebayo, Bam 3,75

Gobert, Rudy 6,00

Antetokounmpo, Giann 10

Jackson Jr., Jaren 15

Green, Draymond 75

