Pronostici Basket NBA 7 Aprile 2022, ultime giornate di regular season. Andiamo a vedere le analisi delle 7 partite in programma oggi e i consigli per le scommesse sulle più interessanti prestazioni giocatori.

Pronostici Basket NBA 7 Aprile: le partite sulla costa Est

01:00 Charlotte Hornets – Orlando Magic 1,08 – 6,75

Mo Bamba ha segnato 21 punti con 12 rimbalzi nell’ultima partita dei Magic vincenti contro i Cavaliers senza i due lunghi, Allen e Mobley. Bamba potrebbe farsi sentire anche sotto canestro contro gli Hornets che sono tra le peggiori squadre come efficenza a rimbalzo.

01:30 Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 2,00 – 1,77

Contro i Pacers sono arrivati altri 45 punti per Joel Embiid (dopo i 44 contro i Cavaliers) in missione per l’mvp, una prova che gli ha permesso di superare Lebron James come miglior marcatore stagionale con 30.4 punti a sera. Il 20 marzo però la stella dei 76ers si è fermata a 21 punti contro i Raptors e oggi ha una linea personale a 32,5 punti per questa sfida in Canada.

Big match Milwaukee Bucks-Boston Celtics

Grande sfida a Est con i Celtics che al momento sono avanti 2-1 in stagione contro Milwaukee nei primi 3 precedenti dove il fattore campo ha sempre fatto la differenza. Nel 117-113 dei Bucks a Natale un altro fattore è stato ovviamente Giannis Antetokounmpo con 36 punti e 12 rimbalzi mentre per i Celtics non bastarono 25 punti a testa di Jayson Tatum e Jaylen Brown. Tatum però ne segnò 42 nella sfida del 13 dicembre vinta dai Celtics al TD Garden.

Pronostici Basket NBA 7 Aprile: le sfide sulla costa Ovest

02:00 Minnesota Twolves – San Antonio Spurs 1,22 – 4,00

Nell’inattesa sconfitta interna contro i Wizards, ai Timberwolves non sono bastati 26 punti e 10 rimbalzi di Karl-Anthony Towns. KAT è stato il protagonista assoluto dell’incredibile vittoria 149-139 di Minnesota il 13 marzo a San Antonio, con 60 punti e 17 rimbalzi! Oggi KAT ha una linea personale di 26,5 punti e di 10.5 rimbalzi.

02:00 New Orleans Pelicans – Portland Blazers 1,01 – 13

Pochi giorni fa il grande ex, CJ McCollum, è tornato a Portland da avversario segnando 25 punti. Oggi ha una linea personale a 23,5 punti che ha superato in 6 delle ultime 9 partite.

04:00 Gs Warriors – La Lakers 1,08 – 6,75

I Lakers hanno salutato i playoffs e oggi dovrebbero giocare senza le tre stelle, Lebron James, Russell Westbrook e Anthony Davis lasciati a riposo in una partita che poteva essere un big match, e che invece non ha più nulla da dire sul fronte Lakers. Per i Warriors Draymond Green ha tenuto una media di 8.0 punti, 8.0 rimbalzi e 6.0 assist nelle ultime 2 vittorie di Golden State.

Pronostici Basket NBA 7 Aprile: Nuggets-Grizzlies, big match di Western Conference

Nikola Jokic sempre più favorito per il titolo di mvp dopo altri 41 punti con 17 rimbalzi anche se i Nuggets hanno perso contro gli Spurs. Jokic ha chiuso in tripla doppia (26+11 con anche 12 assist) nell’ultimo incrocio con i Grizzlies ma attenzione anche ad Aaron Gordon molto utile in fase realizzativa con 19.7 punti di media nelle ultime 7 partite in cui ha segnato 20+ punti in 5 occasioni.

I Grizzlies rimangono senza il leader Ja Morant, ed è in forse Dillon Brooks, ma Jaren Jackson Jr è tornato con una prova da 28 punti e 7 rimbalzi, oltre a Desmon Bane che lo ha aiutato con 23 punti.

