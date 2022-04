Pronostici Basket NBA 8-10 Aprile, ultimo fine settimana di regular season per la pallacanestro americana. Andiamo a vedere gli spunti migliori per le scommesse anche se molte partite non hanno più nulla in palio, quindi attenzione!

Pronostici Basket NBA 8-10 Aprile: le partite di venerdì

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks

I Pistons sono Over 5-2 contro squadre con record vincente, i Bucks sono Over 4-0 nelle ultime partite e Over 5-0 da favoriti. Milwaukee è Over 5-2 negli ultimi viaggi a Detroit.

Washington Wizards-NY Knicks

I Wizards sono 3-10-1 ATS da favoriti, i Knicks sono 8-0 ATS in trasferta da underdogs. NYK è Under 5-1 negli ultimi viaggi a Washington.

Toronto Raptors-Houston Rockets

I Raptors sono 37-18 ATS nelle ultime partite (5-2 ATS in casa), i Rockets sono 1-6 ATS in trasferta da underdogs e 5-13 ATS negli ultimi viaggi a Toronto. Il rookie Jalen Green ha segnato 30+ punti in 5 partite di fila.

Miami Heat-Atlanta Hawks

Gli Heat sono Over 8-2 nelle ultime partite (Over 5-1 in casa). Gli Hawks sono Over 5-2 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali ma Under 22-8 negli ultimi viaggi a Miami.

Chicago Bulls-Charlotte Hornets

I Bulls sono 5-15 ATS nelle ultime partite, 2-9 ATS dopo un giorno di pausa e 1-4 ATS contro squadre con record vincente. Gli Hornets sono 14-5-1 ATS in trasferta ma 0-5 ATS in back to back e 0-5 ATS anche nei precedenti contro Chicago.

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers

I Mavericks sono 4-0 ATS in casa, i Blazers sono 5-16 ATS nelle ultime partite (0-4 ATS in trasferta) e 4-10 ATS nei precedenti contro Dallas.

Utah Jazz-Phoenix Suns

I Jazz sono 16-33-4 ATS nelle ultime partite e 0-6 ATS dopo un giorno di pausa. I Suns sono 4-0 ATS da underdogs e 6-2 ATS nei precedenti contro Utah.

LA Lakers-Oklahoma City Thunder

I Lakers sono 2-5 ATS nelle ultime partite e 0-4 ATS in back to back. I Thunder sono 27-9 ATS in trasferta e 6-0 ATS negli ultimi i viaggi allo Staples Center contro i Lakers.

Nets-Cavs, big match del venerdì

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers

I Nets sono Over 5-1 contro squadre con record vincente; i Cavaliers sono Over 14-3-1 in trasferta e Over 5-1 nei precedenti contro Brooklyn. Darius Garland ha segnato 23+ punti in 6 delle ultime 7 partite (24,2 di media). Dall’altra parte Kevin Durant arriva da una tripla doppia da 32+10+10. In stagione ha sfidato 2 volte Cleveland a novembre segnando 25.0 punti di media con 6.0 assist e 5.0 rimbalzi.

Pronostici Basket NBA 8-10 Aprile: le sfide di sabato

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers

Joel Embiid miglior marcatore della stagione con 30.4 punti di media. Ha segnato 30+ punti in 6 delle ultime 9 partite, compresi i 45 contro i Pacers distrutti il 5 aprile scorso.

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans

CJ McCollum ha segnato 32 punti nel precedente in maglia Pelicans contro i Grizzlies. McCollum ha segnato 23+ punti in 10 delle ultime 14 partite.

San Antonio Spurs-Golden State Warriors

Solo 1 degli ultimi 6 precedenti tra Spurs e Warriors si è chiuso con Over. In queste 6 sfide abbiamo visto 218.5 punti totali di media.

LA Clippers-Sacramento Kings

Nelle ultime 8 partite Davion Mitchell ha servito 9.7 assist di media. Il rookie dei Kings arriva dal carrer high da 17 assist contro i Pelicans.

Pronostici Basket NBA 8-10 Aprile: i match di domenica

Tutti in campo domenica con 15 partite. Si inizia in prima serata italiana con ben 4 partite: Brooklyn Nets-Indiana Pacers, Charlotte Hornets-Washington Wizards, Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks e Houston Rockets-Atlanta Hawks.

Nella notte si inizia con Memphis Grizzlies-Boston Celtics che potenzialmente possono essere le sorprese (non così sorprese ormai) rispettivamente a Ovest e a Est. Si continua con NY Knicks-Toronto Raptors, Orlando Magic-Miami Heat e Philadelphia 76ers-Detroit Pistons.

Già tardi si giocano anche Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls, New Orleans Pelicans-Golden State Warriors, LA Clippers-Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks-San Antonio Spurs, Denver Nuggets-LA Lakers, Phoenix Suns-Sacramento Kings e Portland Trail Blazers-Utah Jazz. Per tutti i dettagli, aggiornamenti e pronostici seguiteci sui nostri canali Telegram per tutto il fine settimana.