Pronostici Basket NBA Play-In 2022, inizia la post-season della grande pallacanestro americana con le prime 4 sfide di play-in. In palio 4 posti per i playoff. Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’anello NBA dove i Phoenix Suns rimangono favoriti, e c’è anche la stella della franchigia dell’Arizona, Devin Booker, favorito come MVP delle Finals.

Pronostici Basket NBA Play-In 2022: i risultati finali della regular season

E’ andata in archivio la regular season NBA 2021-22 con le seguenti classifiche a Est ed Ovest:

Eastern Conference

1 Miami Heat

2 Boston Celtics

3 Milwaukee Bucks

4 Philadelphia 76ers

5 Toronto Raptors

6 Chicago Bulls

7 Cleveland Cavaliers

8 Brooklyn Nets

9 Atlanta Hawks

10 Charlotte Hornets

Western Conference

1 Phoenix Suns

2 Memphis Grizzlies

3 Golden State Warriors

4 Dallas Mavericks

5 Utah Jazz

6 Denver Nuggets

7 Minnesota Timberwolves

8 Los Angeles Clippers

9 New Orleans Pelicans

10 San Antonio Spurs

Pronostici Basket NBA Play-In 2022: programma completo e funzionamento degli spareggi

Per completare il quadro dei playoff, a partire da domani, martedì 12 aprile, si torna però in campo per la prima parte della Postseason 2022, ovvero i Play-In. Si tratta di un mini torneo che assegna sostanzialmente gli ultimi due posti disponibili per i playoff di ciascuna delle due conference. La formula consta di un primo match tra 7ª e 8ª classificata, con la vincente che diventa automaticamente testa di serie numero 7 e affronta la numero 2 dei playoff; la perdente, invece, se la vedrà venerdì contro la vincente della sfida tra 9ª e 10ª (in programma mercoledì) per ottenere la testa di serie numero 8 e affrontare così la numero 1. Di seguito il calendario dei Play-In:

EASTERN CONFERENCE

Martedì 12

(7) Brooklyn Nets vs (8) Cleveland Cavaliers

Mercoledì 13

(9) Atlanta Hawks vs (10) Charlotte Hornets

Venerdì 15

Perdente 7/8 vs Vincente 9/10

WESTERN CONFERENCE

Martedì 12

(7) Minnesota Timberwolves vs (8) LA Clippers

Mercoledì 13

(9) New Orleans Pelicans vs (10) San Antonio Spurs

Venerdì 15

Perdente 7/8 vs Vincente 9/10

Calendario e programma dei Playoff NBA

Playoff, si inizia da sabato 16 aprile.

EASTERN CONFERENCE

(1) Miami Heat vs (8) da definire

(2) Boston Celtics vs (7) Brooklyn/Cleveland

(3) Milwaukee Bucks vs (6) Chicago Bulls

(4) Philadelphia 76ers vs (5) Toronto Raptors

WESTERN CONFERENCE

(1) Phoenix Suns vs (8) da definire

(2) Memphis Grizzlies vs (7) Minnesota/Clippers

(3) Golden State Warriors vs (6) Denver Nuggets

(4) Dallas Mavericks vs (5) Utah Jazz

Calendario completo Playoffs

Al momento non è disponibile ancora il calendario completo del primo turno dei playoff, ma l’NBA ha già comunicato il menu del primo weekend della seconda fase di stagione (lo trovate di seguito). Tutte le gare di Play-In e Playoff saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport.

SABATO 16

Dallas-Utah ore 19

Memphis- Vincente Minnesota/Clippers ore 21.30

Philadelphia-Toronto ore 24

Golden State-Denver ore 2.30

DOMENICA 17

(orari da definire)

Boston-Vincente Brooklyn/Cleveland

Miami-da definire

Milwaukee-Chicago

Phoenix-da definire

Free Pick Antepost Basket NBA

Proprio su questi primi abbinamenti si basa la FREE PICK di questo articolo, e si tratta di una quota antepost che possiamo trovare su BET365. Gioco RISULTATO DELLA SERIE 4-0 BUCKS @3.75 in Milwaukee-Chicago. Giannis e compagni hanno asfaltato i Bulls con 4 vittorie su 4, compreso il dominante 127-106 del cinque aprile.

Da dopo l’All Star Game i Bulls sono crollati, hanno giocato a livello di squadre da lottery e per tutta la stagione hanno dimostrato la loro debolezza contro altri top-team, non solo i Bucks che per me cercheranno di superare il primo turno spendendo meno energie possibili, e contro questi Bulls possono farlo. In ogni caso non credo che questa serie andrà oltre le 5 partite quindi in quota @2.75 si può dividere la puntata anche su BUCKS 4-1 andando a fare profitto in entrambi i casi grazie alle quote ben oltre la pari.

Pronostici Basket NBA Play-In 2022: Nets-Cavs del 12 aprile

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 1,25 – 3,65

Queste squadre si ritrovano dopo la vittoria di venerdì dei Nets che è valsa il fattore campo alla franchigia di Brooklyn. Nel recente precedente i Nets si sono affidati ai 36 punti di Kevin Durant (che domenica ha chiuso un altra tripla doppia con carrer high da 16 assist) mentre per i Cavs non sono bastati 31 punti di Darius Garland, leader di Cleveland in punti (21.7) ed assist (8.6).

Buona notizia da Evan Mobley, rookie dei Cavaliers che è rientrato con una doppia-doppia da 18 punti e 10 rimbalzi. I Cavaliers sono 1-6 ATS in trasferta e 3-7-1 ATS negli ultimi viaggi a Brooklyn. Considerando solo questa stagione i Nets hanno vinto 3 sfide su 4 contro i Cavs (2-2 ATS) con O/U 2-2. Ampiamente favoriti i padroni di casa con -8.5 punti di handicap mentre la linea O/U è scesa di un punto a 228.5.

Pronostici Basket NBA Play-In 2022: Timberwolves-Clippers

Minnesota Timberwolves – LA Clippers 1,60 – 2,20

Minnesota non gioca i playoffs dal 2005 ma i Timberwolves questa volta ci credono con Karl-Anthony Towns (24,6 punti e 9.8 rimbalzi di media stagionale) supportato da Anthony Edwards (21.3 punti). I Clippers sono però una squadra pericolosa che non molla mai, capace di grandi rimonte, e che ha recuperato un Paul George da 22.6 punti, 6.8 assist e 5.6 rimbalzi di media in 5 partite dal suo rientro, e se torna anche Kawhi Leonard attenzione.

I Clippers hanno vinto i primi 3 scontri stagionali di novembre contro Minnesota, ma hanno perso quello di gennaio in casa, travolti dai 28 punti di Edwards e in una partita in cui era assente anche KAT (O/U 3-1). I Timberwolves sono 0-4 ATS nelle ultime partite e 1-5 ATS anche in casa. I Clippers sono 4-1 ATS nelle ultime partite e 15-6-1 ATS negli ultimi viaggi in Minnesota. I Timberwolves si giocano con -3.0 punti di spread. Linea O/U stabile a 230.5 punti totali).

Play-In, il 13 aprile si gioca Hawks-Hornets

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets 1,48 – 2,55

Ottimo finale di stagione per gli Hawks che hanno vinto 7 delle ultime 9 partite ma anche gli Hornets hanno trovato ritmo con 3 vittorie consecutive e ad alto punteggio col proprio attacco guidato da LaMelo Ball che in queste 3 partite ha tenuto una media di 24,6 punti, 9.0 assist e 7.6 rimbalzi. Gli Hawks si affidano ovviamente a Trae Young che guida Atlanta con 28.4 punti e 9.7 assist in questa stagione ma anche il nostro Danilo Gallinari ha giocato 2 prestazioni da 26 punti nelle ultime 3. In stagione Atlanta e Charlotte si sono divisi la posta in palio con 2 vittorie a testa (2-2 ATS anche nelle scommesse) con O/U 1-3.

Nello scontro più recente di marzo, sempre ad Atlanta, gli Hornets vinsero 116-106 con 22 punti e 11 assist di Ball, in una serata da incubo per Young tenuto a 9 punti con 3/12 dal campo (0/6 da tre). Gli Hawks sono 9-0 ATS in casa contro squadre con record esterno vincente ma gli Hornets rispondono con 15-5-1 ATS in trasferta e 3-1-1 ATS negli ultimi viaggi ad Atlanta. I bookmakers puntano però sugli Hawks favoriti a -4,5 (linea O/U in calo da 239 a 236,5 punti totali anche se rimane nettamente la linea più alta a questi play-in).

Pronostici Basket NBA Play-In 2022: Pelicans-Spurs

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 1,47 -2,60



Greg Poppovich e gli Spurs cercano di tornare ancora una volta ai playoffs ma prima dovranno vedersela con i Pelicans che però sono senza Williamson e hanno Ingram e Valanciunas con qualche problema, anche se l’innesto di CJ McCollum è stato importante e ha segnato quasi 24 punti a sera da quando è a New Orleans.

San Antonio ha chiuso la regular season con 3 sconfitte consecutive e non avrà il fattore campo in questa sfida, poco male per gli Spurs che hanno tenuto un record migliore in trasferta. In stagione gli Spurs sono avanti 3-1 contro i Pelicans (anche 3-1 ATS nelle scommesse e O/U 1-3). In queste 4 partite Dejounte Murray ha chiuso 2 triple doppie, con una media complessiva di 18,2 punti, 10,5 assist e 9.2 rimbalzi. Gli Spurs sono perfetti con 7-0 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans, ma per questa sfida i Pelicans aprono favoriti con -5.0 punti di handicap (linea O/U a 229.0 punti totali).

Quote Antepost NBA: Phoenix Suns favoriti

Vincente Anello Nba 2021/22

Phoenix Suns 3,75

Milwaukee Bucks 6,00

Brooklyn Nets 8,50

Golden State Warrior 8,50

Boston Celtics 8,50

Miami Heat 12

Philadelphia 76ers 13

Memphis Grizzlies 15

Dallas Mavericks 23

Denver Nuggets 25

Utah Jazz 25

La Clippers 30

Chicago Bulls 50

Toronto Raptors 50

Minnesota Timberwolv 75

Atlanta Hawks 75

Cleveland Cavaliers 75

Charlotte Hornets 100

New Orleans Pelicans 150

San Antonio Spurs 250

Nba Eastern Conference 2021/22

Milwaukee Bucks 3,50

Brooklyn Nets 4,50

Boston Celtics 5,00

Miami Heat 6,00

Philadelphia 76ers 6,50

Toronto Raptors 20

Chicago Bulls 25

Cleveland Cavaliers 40

Atlanta Hawks 40

Charlotte Hornets 75

Nba Western Conference 2021/22

Phoenix Suns 2,25

Golden State Warrior 4,50

Memphis Grizzlies 7,50

Dallas Mavericks 10

Utah Jazz 12

Denver Nuggets 12

La Clippers 20

Minnesota Timberwolv 25

New Orleans Pelicans 100

San Antonio Spurs 100

Supera Play In Eastern Conference

Atlanta Hawks Qualificato S/N 2,75 1,40

Brooklyn Nets Qualificato S/N 1,05 8,00

Charlotte Hornets Qualificato S/N 6,50 1,08

Cleveland Cavaliers Qualificato S/N 1,53 2,35

Supera Play In Western Conference

La Clippers Qualificato S/N 1,15 4,75

Minnesota Timberwolv Qualificato S/N 1,08 6,50

New Orleans Pelicans Qualificato S/N 4,50 1,17

San Antonio Spurs Qualificato S/N 8,50 1,05

Quote Antepost NBA: Devin Booker davanti a tutti come mvp delle Finals

Devin Booker comanda le lavagne come mvp delle Finals davanti a Giannis Antetokounmpo che ha vinto nel 2021 questo titolo, e poi c’è il compagno di Booker ai Suns, l’infinito Chris Paul che stacca anche Kevin Durant, stella dei Brooklyn Nets, unico tra questi top player che inizia dai play-in.

