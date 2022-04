Pronostici NBA Playoffs 2022, nel fine settimana si inizia a fare sul serio con la post-season di basket americano, ma prima, venerdì notte, ci sono da aggiudicare gli ultimi 2 posti rimanenti dai play-in.

Play-in: in ballo gli ultimi due posti

Pronostici NBA Playoffs 2022: Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks

Precedenti Stagionali. I Cavaliers hanno vinto ad inizio stagione in casa ma poi sono arrivate 3 vittorie su 3 degli Hawks (3-0 ATS) con O/U 3-1 (228.2 punti totali di media).

Linee. Cavaliers sfavoriti a +2.0. Linea O/U scesa di un paio di punti a 223.0 di totale.

Top Players. Trae Young ha segnato 24 punti e 11 assist nella prima partita di play-in e in 4 sfide stagionali contro i Cavs è stato micidiale con 32.5 punti e 9.0 assist di media.

Infermeria. I Cavaliers sperano di recuperare Jarrett Allen sotto canestro mentre gli Hawks dovrebbero rimanere senza John Collins e Lou Williams.

Statistiche. I Cavaliers sono 3-9 ATS nelle ultime partite (2-5 ATS in casa), gli Hawks sono 6-0 ATS da favoriti ma 1-5 ATS negli ultimi viaggi a Cleveland. 15 degli ultimi 20 precedenti giocati a Cleveland tra Cavs e Hawks si sono chiusi con Over.

Pronostici NBA Playoffs 2022: LA Clippers-New Orleans Pelicans

Precedenti Stagionali. I Clippers hanno vinto l’ultimo scontro del 3 aprile ma le prime 3 sfide erano state vinte tutte dai Pelicans (3-0 ATS). In queste sfide abbiamo visto 3 Under su 4 (205,7 punti totali di media).

Linee. Clippers favoriti con -4.0 punti di handicap. Linea O/U a 215.5 punti totali.

Top Players. CJ McCollum ha segnato altri 32 punti per i Pelicans nella prima partita di play-in (27 nel solo primo tempo) ma il 3 aprile si fermò a 19 punti contro la solida difesa dei Clippers che però sono modesti come efficenza a rimbalzo. Attenzione quindi a Jonas Valanciunas che ne ha portati giù 14 (con 22 punti) contro un altra squadra debole in questo fondamentale, gli Spurs.

Infermeria. Luke Kennard in dubbio per i Clippers.

Statistiche. I Clippers sono 4-1 ATS nelle ultime in casa ma i Pelicans rispondono con un 13-5 ATS in trasferta e un 38-17 ATS nei precedenti contro LAC.

Pronostici NBA Playoffs 2022: le partite di sabato

Dallas Mavericks-Utah Jazz

Precedenti Stagionali. 2 vittorie a testa, sempre per la squadra di casa e O/U 2-2 (221.7 punti totali di media) tra Dallas e Utah dove sembra regnare l’equilibrio anche se nelle scommesse i Mavericks sono stati perfetti con 4-0 ATS.

Linee. Mavericks che aprivano sfavoriti a +3.0 per la prima in casa, una linea salita a +5.0. Crolla invece da 215.5 a 210.0 punti totali la linea O/U.

Top Players. Rudy Gobert ha una media stagionale di 14,7 rimbalzi e anche contro Dallas è andato bene quest’anno sotto canestro con 13.6 rimbalzi di media in 3 sfide.

Infermeria. Le condizioni di Luka Doncic preoccupano ovviamente i Mavericks che dovrebbero iniziare i playopffs senza la loro stella. Qualche problema anche per Donovan Mitchell ma in questo caso il go to guy dei Jazz dovrebbe essere in campo secondo le ultime notizie, ma seguiteci su TELEGRAM per tutti gli aggiornamenti ora per ora.

Statistiche. Mavericks miglior squadra da Under anche se hanno concluso la stagione con un Over 6-1 nelle ultime 7 partite. I Jazz sono Over 19-7-1 quando giocano da favoriti ma Under 4-1 negli ultimi viaggi a Dallas.

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves

Precedenti Stagionali. Perfetto equilibrio con 2 vittorie a testa (2-2 ATS anche nelle scommesse) e O/U 2-2 (233,5 punti totali di media) quest’anno tra Memphis e Minnesota, con i Timberwolves che hanno già giocato l’altro giorno essendo passati dal play-in con la vittoria in rimonta su LAC.

Linee. Grizzlies favoriti con -7.0 punti di handicap. Linea O/U molto alta a 235.0 punti totali e sta anche salendo ulteriormente.

Top Players. Nella sfida di play-in il miglior marcatore dei Timberwolves è stato Edwards con 30 punti, seguito dai 29 di D’Angelo Russell su cui mi soffermo. Russell ha segnato 23.0 punti di media nelle ultime 4 partite (rispetto ai 18.1 di media stagionale) ed è stato eccezionale in tutte e 4 le sfide contro Memphis a cui ha segnato: 37-29-28-30 punti (31.0 di media).

Infermeria. Ovviamente il rientro di Ja Morant è la notizia più attesa dall’infermeria di Memphis; niente da segnalare in quella dei Timberwolves.

Statistiche. I Grizzlies sono Over 4-1 nelle ultime partite ed Over 11-1 negli ultimi Conference Quarterfinals games. Minnesota miglior squadra da Over della stagione. I Timberwolves sono Over 41-18 nelle ultime partite (Over 36-16 in trasferta) e Over 21-8 dopo una vittoria.

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors

Precedenti Stagionali. Toronto ha dominato Philadelphia in stagione con 3 vittorie su 4 e un perfetto 4-0 ATS nelle scommesse (O/U 3-1 con 215.2 punti totali di media).

Linee. I 76ers sono favoriti a -4.5 per la prima in casa. Linea O/U scesa di un punto e mezzo a 216.0 di totale.

Top Players. In 3 sfide contro Toronto quest’anno Joel Embiid ha segnato 29.0 punti con 11.0 rimbalzi di media. La stella dei 76ers ha chiuso la stagione in crescendo per giocarsi le sue chance per l’mvp, particolarmente impressionante nelle ultime 4 partite con 40.0 punti e 15.0 rimbalzi a sera!

Infermeria. Toronto ha in forse Fred VanVleet mentre per Philadelphia c’è qualche problema per Paul Millsap ma entrambi dovrebbero essere in campo per questo opener, come ci sarà Matisse Thybulle, giocatore fondamentale per la difesa dei 76ers, che da non vaccinato non potrà giocare le partite a Toronto quando la serie si sposterà in Canada.

Statistiche. I 76ers sono 1-4 ATS nelle ultime partite mentre i Raptors sono 7-2 ATS in trasferta e 16-5 ATS dopo una sconfitta.

Golden State Warriors-Denver Nuggets

Precedenti Stagionali. I Nuggets hanno vinto le prime 3 sfide dell’anno contro Golden State, lasciando ai Warriors solo quella del mese scorso a Denver. Nelle scommesse siamo però 2-2 ATS con anche un O/U 2-2 (219.5 punti totali di media).

Linee. Per gara 1 i Warriors aprivano favoriti a -4.0 e la linea è anche aumentata fino a -6,5 punti di handicap. Stabile a 223.5 la linea O/U.

Top Players. Il candidato al bis per l’mvp, Nikola Jokic, potrebbe essere un bel problema per i Warriors contro cui ha segnato 28.0 punti di media in 4 sfide stagionali, con 15,7 rimbalzi e 8.7 assist, e tra queste 4 prestazioni c’è anche una tripla doppia (32+15+13).

Infermeria. Stephen Curry è fermo dal 16 marzo per un problema al piede, si valuta principalmente in suo status ovviamente.

Statistiche. I Warriors sono Under 4-1 in casa mentre i Nuggets sono Under 5-2 contro squadre con record vincente e Under 6-2 nei precedenti contro Golden State.

Pronostici NBA Playoffs 2022: le sfide di domenica

Boston Celtics-Brooklyn Nets

Precedenti Stagionali. I Nets hanno vinto il primo scontro di novembre al TD Garden, ma da allora hanno sempre perso contro Boston, tenendo anche uno 0-3 ATS nelle scommesse. La costante in queste sfide è stato l’Over sempre uscito in 4 partite da 231.2 punti totali di media.

Linee. I Celtics sono favoriti a -4.0 mentre la linea O/U apriva a 226,5 punti totali ma è scesa all’attuale 224,0.

Top Players. Partita spettacolare, piena di spunti e con tante stelle in campo, in primis per il ritorno di Kyrie Irving il grande ex che arriva da una prova da 34 punti e 12 assist al play-in contro i Cavs e che già a marzo tornò al TD Garden ma perse la partita fermandosi a 19 punti, 6 assist e 4 rimbalzi. Nelle ultime 12 partite Irving ha tenuto una media di 30.2 punti ma Boston è una delle squadre più calde da dopo l’All Star Game, principalmente grazie alla solida difesa, ma anche grazie alla coppia Jayson Tatum-Jaylen Brown che guidano l’attacco sommando 50.5 punti a sera. Tatum in particolare ha segnato da solo 54 punti il mese scorso contro i Nets. Per Brooklyn attenzione a Kevin Durant sugli assist. KD è andato in doppia cifra di assist in 3 delle ultime 4 partite in cui ha tenuto una media di 10.7 assistenze.

Infermeria. Per i Nets si avvicina il ritorno di Ben Simmons, arrivato da Philadelphia nell’affare Harden. Si parla di una sua disponibilità da gara 4 o 5 (se ci sarà).

Statistiche. I Celtics sono 4-0 ATS nelle ultime partite mentre i Nets sono 2-6 ATS ma Brooklyn risponde con 9-3-1 ATS in trasferta e con un 13-6 ATS nei precedenti contro Boston.

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls

Precedenti Stagionali. Netto 4-0 per i Bucks in stagione contro i Bulls (3-1 ATS ed O/U 1-3 con 217.7 punti totali di media). Le ultime 2 sfide in particolare hanno visto i Bucks vincere con margini di +21 e +28 punti, del resto i Bulls è tutto l’anno che faticano contro top-team e nella seconda parte di stagione hanno abbassato nettamente la qualità generale del proprio gioco.

Linee. Non sconvolge vedere i Bucks unici favoriti in doppia cifra (-10.0 punti di handicap) questo weekend mentre la linea O/U si gioca a 228.5 punti.

Top Players. Con i Bulls molto deboli anche a rimbalzo, Giannis Antetokounmpo potrà farsi sentire in area. Il greco ha tenuto una media di 13,5 rimbalzi in 4 sfide contro i Bulls. Giannis ha chiuso la stagione con 12,4 rimbalzi di media nelle ultime 10 partite. DeMar DeRozan ha segnato 40 punti contro i Bucks l’altro giorno, senza il suo compagno LaVine.

Infermeria. Proprio Zach LaVine rimane nella lista dei giocatori in dubbio per i Bulls che hanno problemi anche con Caruso e White. Per i Bucks ci sono da valutare le condizioni di Allen, Hill, Portis ed Ibaka.

Statistiche. I Bucks sono 4-0 ATS da favoriti, 5-1 ATS dopo una sconfitta e 6-1-1 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games, statistica in cui i Bulls sono invece 0-4 ATS. Chicago è inoltre 3-10 ATS in trasferta, 1-4 ATS dopo una vittoria 7-21 da underdogs e anche 2-5 ATS nei precedenti contro Milwaukee.

