Pronostici Basket NBA Playoffs, il 18, 19 e 20 aprile si giocano le gare 2 delle prime serie della post-season della grande pallacanestro americana. Andiamo a vedere analisi, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla NBA.

Pronostici Basket NBA Playoffs: le sfide del lunedì

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors

Serie. 76ers 1-0 (1-0 ATS, O/U 1-0, 242,0 punti di media)

Linee. 76ers favoriti con -7.0 punti di handicap. Linea O/U a 217.5 (in calo dai 220 d’apertura).

Prop. In gara 1 Tyrese Maxey protagonista a sorpresa dei 76ers con 38 punti. James Harden continua a tirare male ma a sfornare assist su assist (altri 14).

Infermeria. In gara 1 per Toronto si è infortunato Scottie Barnes in dubbio come Gary Trent Jr, Khem Birch e Taddheus Young tra le fila dei canadesi.

Statistiche. I 76ers sono Over 5-0 nelle ultime partite, i Raptors sono Over 4-0 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali e Over 4-1 nei precedenti contro i Raptors.

Dallas Mavericks-Utah Jazz

Serie. Jazz 1-0 (1-0 ATS, O/U 0-1, 192.0 punti di media)

Linee. I Mavericks sono sfavoriti a +5.5. Linea O/U molto bassa, apriva a 203.5 ma è salita a 205.5.

Prop. 17 rimbalzi per Rudy Gobert in gara 1. Il lungo dei Jazz ha una media di 16,1 rimbalzi nelle ultime 9 partite.

Infermeria. Luka Doncic si è tornato ad allenare ma non dovrebbe essere a disposizione nemmeno per gara 2.

Statistiche. I Mavericks sono la miglior squadra da Under quest’anno. I Jazz sono Under 11-2 in trasferta e Under 4-0 negli ultimi viaggi a Dallas.

Golden State Warriors-Denver Nuggets

Serie. Warriors 1-0 (1-0 ATS, O/U 1-0, 230.0 punti di media)

Linee. I Warriors sono favoriti a -7.0. Linea O/U a 224,5 punti.

Prop. Jordan Poole ha segnato 30 punti e ha una media di 22.7 punti di media in 3 sfide stagionali contro Denver. Rispetto allo scorso anno Poole è stato certamente uno dei giocatori più migliorati.

Infermeria. Per i Warriors dovrebbe salire il minutaggio di Steph Curry, partito dalla panchina in gara 1 con 16 punti in 21 minuti.

Statistiche. I Warriors sono 6-1 ATS nelle ultime partite (4-0 ATS in casa). I Nuggets sono 0-4 ATS nei playoffs da underdogs e 3-10 ATS nei precedenti contro i Warriors (2-6-1 ATS negli ultimi viaggi a Golden State).

Pronostici Basket NBA Playoffs: le partite del martedì Pronostici Basket NBA Playoffs: le partite del martedì

Miami Heat-Atlanta Hawks

Serie. Heat 1-0 (1-0 ATS, O/U 0-1, 206.0 punti di media).

Linee. Heat favoriti a -7.5. Linea O/U a 217.5 punti totali.

Prop. La stella degli Hawks, Trae Young, atteso al riscatto dopo una gara 1 da soli 8 punti con 1/12 al tiro.

Infermeria. Per gli Hawks pesa l’infortunio di Clint Capela sotto canestro. Rimane in dubbio anche Lou Williams.

Statistiche. Gli Heat sono Under 14-5 negli ultimi Conference Quarterfinals games. Gli Hawks sono Under 9-0 da underdogs e Under 24-8 negli ultimi viaggi a Miami.

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves

Serie. Timberwolves 1-0 (1-0 ATS, O/U 1-0, 247.0 punti totali di media).

Linee. Padroni di casa favoriti a -7.0 per riscattare la sconfitta di gara 1. Linea O/U ancora altissima a 241.5 punti.

Prop. Favoloso Anthony Edwards che ha segnato 36 punti in gara 1. La stella dei Timberwolves aveva già iniziato bene la post-season con i 30 punti ai play-in contro i Clippers.

Infermeria. Non si segnalano novità importanti.

Statistiche. I Grizzlies sono 10-3 ATS dopo una sconfitta mentre i Timberwolves sono 1-5 ATS dopo una vittoria e 5-15 ATS nei precedenti contro Memphis.

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans

Serie. Suns 1-0 (1-0 ATS, O/U 0-1, 209.0 punti di media).

Linee. I Suns aprono ancora in doppia cifra come punti di handicap (-10.0) dopo aver coperto al pelo in gara 1, grazie ad un tap-in facile facile ma sbagliato da Valanciunas all’ultimo secondo.

Prop. Monumentale Chris Paul che quando iniziano i playoffs si accede. CP3 ha guidato i Suns con 30 punti, 10 assist e 7 rimbalzi in gara 1.

Infermeria. Non si segnalano novità importanti.

Statistiche. I Suns arrivano da 6 Under consecutivi. I Pelicans sono Under 4-0 da underdogs ai playoffs e Under 4-0 negli ultimi viaggi a Phoenix.

Pronostici Basket NBA Playoffs: i match del mercoledì

Boston Celtics-Brooklyn Nets

Serie. Celtics 1-0 (0-1 ATS, O/U 1-0, 229.0 punti totali).

Linee. Celtics favoriti a -3.5 dopo la vittoria all’ultimo secondo di gara 1, in cui non hanno coperto l’handicap. Linea O/U 228.0 punti totali.

Prop. Kyrie Irving ha zittito il TD Garden fino all’ultimo secondo in gara 1, con 39 punti, frutto di un 12/20 dal campo.

Infermeria. Non si segnalano novità importanti.

Statistiche. I Celtics sono 1-5 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games statistica in cui i Nets sono 4-1 ATS. Brooklyn è 13-6 ATS nei precedenti contro Boston.

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls

Serie. Bucks 1-0 (1-0 ATS, O/U 0-1, 179.0 punti totali).

Linee. Bucks favoriti in doppia cifra (-10.0) mentre la linea O/U rimane alta a 225.0 punti totali nonostante il punteggio bassissimo, quasi da Eurolega, di gara 1.

Prop. 27 punti per Giannis Antetokounmpo in gara 1, ma ad interessare sono i rimbalzi, altri 16. Da segnalare anche i 18 punti con 5 rimbalzi di Brook Lopez che ci ha mandato in cassa in gara 1 (quota @1.97 su linea 17.5 P+R). I Bulls confermano difficoltà in area e tanti rimbalzi concessi.

Infermeria. Non si segnalano novità importanti.

Statistiche. I Bucks sono 6-1-1 ATS negli ultimi Conference Quarterfinals games, statistica in cui i Bulls sono 0-4 ATS. Chicago è inoltre 2-5 ATS nei precedenti contro Milwaukee.

Tutte le quote sul Basket NBA

Testa a Testa Gara 2

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 1,30 3,35

Dallas Mavericks – Utah Jazz 2,70 1,43

Gs Warriors – Denver Nuggets 1,30 3,25

Miami Heat – Atlanta Hawks 1,30 3,35

Memphis Grizzlies – Minnesota Twolves 1,35 3,10

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 1,13 5,25

Boston Celtics – Brooklyn Nets 1,60 2,25

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 1,16 4,75

Passaggio del Turno Playoff

Boston Celtics – Brooklyn Nets 1,40 2,80

Golden State Warrior – Denver Nuggets 1,15 5,00

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolv 1,75 2,00

Miami Heat – Atlanta Hawks 1,12 5,75

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 1,03 10

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 1,22 4,00

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans 1,02 11

Utah Jazz – Dallas Mavericks 1,12 5,75

Quote Antepost NBA

Nba 2021/22

Phoenix Suns 3,00

Toronto Raptors 5,00

Milwaukee Bucks 5,00

Golden State Warrior 6,50

Boston Celtics 8,50

Miami Heat 10

Brooklyn Nets 12

Philadelphia 76ers 15

Memphis Grizzlies 20

Utah Jazz 20

Dallas Mavericks 50

Minnesota Timberwolv 50

Denver Nuggets 50

Atlanta Hawks 75

New Orleans Pelicans 100

Chicago Bulls 100

Nba Eastern Conference 2021/22

Milwaukee Bucks 3,00

Boston Celtics 4,00

Miami Heat 4,50

Philadelphia 76ers 6,50

Brooklyn Nets 6,50

Toronto Raptors 33

Atlanta Hawks 50

Chicago Bulls 50

Nba Western Conference 2021/22

Phoenix Suns 1,85

Golden State Warrior 4,00

Utah Jazz 8,00

Memphis Grizzlies 10

Denver Nuggets 25

Minnesota Timberwolv 25

Dallas Mavericks 25

New Orleans Pelicans 50

