Pronostici Playoffs Basket NBA: 1 e 2 maggio iniziano le semifinali di conference

Pronostici NBA Playoffs 1-2 Maggio, il mese inizia domenica primo maggio con le prime due semifinali di conference: Celtics-Bucks ad Est e Grizzlies-Warriors ad Ovest. Lunedì notte si continua con Miami-Philadelphia e Phoenix-Dallas.

NBA Playoffs: betting trends e risultati pick

Venerdì notte era in programma una sola partita in Minnesota, vinta dai Grizzlies. Non c’è stata quindi nessuna serie al primo turno arrivata fino a gara 7 e nemmeno nessun upset visto che tutte le favorite hanno rispettato i pronostici passando alle semifinali di conference. Nella notte avevamo dato un paio di idee su Morant ed Edwards nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC.

I playoffs continuano a ripagare gli scommettitori che stanno puntando gli Under. Nell’ultima settimana ben il 68,4% di partite si sono chiuse sotto il punteggio totale richiesto e solo il 31.6% sono andate Over. Incredibile 70% di linee di handicap coperte dalle squadre sfavorite in trasferta. Ecco le statistiche degli ultimi 7 giorni di scommesse NBA:

Il primo turno di playoffs ci ha detto che i Dallas Mavericks sono stati la miglior squadra su cui puntare con un 5-1 ATS nelle scommesse sulle partite contro Utah. Nella prima serie i Warriors, unici nel primo turno a mettere a segno uno sweep da 4-0 sui Nuggets, hanno sempre segnato Over in 4 partite mentre al contrario Bucks e Heat hanno segnato 5 Under su 5 partite rispettivamente contro Bulls ed Hawks.

Milwaukee e Miami hanno anche il miglior margine medio visto che hanno vinto le partite della prima serie con +14,60 punti (Bucks) e +12.0 punti (Heat) di media. Non ci crederete ma tra le squadre ancora in corsa quella con lo scarto medio minore è Phoenix che ha vinto la serie contro New Orleans con soli +1.5 punti di margine medio.

Pronostici NBA Playoffs 1-2 Maggio: le partite di domenica

Boston Celtics-Milwaukee Bucks

Precedenti Stagionali. 2-2 (Celtics 4-0 ATS, O/U 3-1, 233,2 punti totali di media).

Linee. Celtics favoriti con -4.5 punti di handicap per gara 1 al TD Garden, forti anche del perfetto 4-0 ATS in regular season contro i Bucks. Linea O/U a 217.5 punti totali, molto più basso rispetto alle medie stagionali, ma abbiamo già detto dei forti trend da Under in questa post-season.

Prop. Giannis Antetokounmpo ha segnato 28.6 punti (56.8%), 13.4 rimbalzi e 6.2 assist in appena 33,6 minuti a partita nella prima serie. 3 precedenti stagionali su 4 si sono chiusi punto a punto o ai playoffs. Giannis nelle ultime 7 partite punto a punto ha sempre portato i Bucks alla vittoria segnando 33.1 punti (60%), 11.7 rimbalzi e 5.6 assist. Il greco ha sfidato Boston 3 volte in stagione tenendo una media di 28.3 punti e 10.3 rimbalzi. Grande sfida con Jayson Tatum che in 3 sfide stagionali contro i Bucks ha segnato 31.3 punti di media, compresa una prestazione da 42 punti a dicembre al TD Garden.

Infermeria. Bucks sempre senza Krish Middleton. Problemino per Jaylen Brown che dovrebbe essere normalmente in campo.

Statistiche. I Celtics sono Under 8-1 negli ultimi Conference Semifinals games, statistica in cui anche i Bucks sono Under 6-1-1. Boston e Milwaukee sono però Over 8-1 negli ultimi precedenti.

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors

Precedenti Stagionali. Grizzlies 3-1 (3-1 ATS, O/U 2-2, 216.0 punti totali di media).

Linee. Grizzlies sfavoriti in casa a +2.0, linea O/U 218.5 punti totali.

Prop. Steph Curry ha segnato 5+ triple in 49 partite di playoffs NBA, ovviamente un record assoluto. Nelle ultime 3 partite, partendo dalla panchina come sesto uomo di lusso, ha segnato 31.3 punti di media. I Grizzlies tremano già visto che in 3 sfide stagionali Steph gli ha segnato 36,3 punti di media (compresi i 46 punti del 23 dicembre nella baia). Memphis si affida a Ja Morant che contro Minnesota non ha sempre segnato molto ma ha tenuto una media di 10.5 assist e 8.6 rimbalzi. In 3 sfide stagionali contro i Warriors, Ja ha segnato 26,6 punti di media con 6,3 assist e 5.0 rimbalzi.

Infermeria. Non si segnalano novità importanti tra gli infortunati.

Statistiche. Dal 2015 ad oggi i Warriors hanno vinto 19 serie di playoffs su 21 giocate. Golden State è 6-1-1 ATS quando gioca dopo 3+ giorni di riposo. I Grizzlies sono 0-4 ATS nelle ultime partite di playoffs da underdogs. I Warriors sono però 1-4 ATS negli ultimi viaggi a Memphis.

Pronostici NBA Playoffs 1-2 Maggio: le sfide di lunedì

Miami Heat-Philadelphia 76ers

Precedenti Stagionali. 2-2 (2-2 ATS, O/U 1-3, 201.0 punti totali di media).

Linee. Gli Heat sono favoriti con -8.0 punti di handicap. Linea O/U molto bassa a 208.5.

Prop. Tobias Harris ha segnato 18.0 punti e 10.0 rimbalzi col 52% al tiro dal campo e anche un ottimo 43% dalla lunga distanza nella prima serie. PJ Tucker è il miglior giocatore di tutti i playoffs come plus/minus al momento (+71). Miami ha tante frecce nel proprio arco, ad iniziare da Jimmy Butler che nelle ultime 2 sfide contro in 76ers ha segnato 24.0 punti, 5,5 assist e 4,5 rimbalzi di media.

Infermeria. Philadelphia in apprensione per Joel Embiid che stava giocando su un infortunio che si è aggravato e non dovrebbe esserci per gara 1 a Miami. Heat con in dubbio Kyle Lowry, Jimmy Butler e PJ Tucker.

Statistiche. Gli Heat arrivano da 5 Under consecutivi, i 76ers sono Under 4-0 negli ultimi Conference Semifinals games e Under 4-1 nei precedenti contro Miami.

Phoenix Suns-Dallas Mavericks

Precedenti Stagionali. Suns 4-0 (2-2 ATS, O/U 1-3, 211.5 punti totali di media).

Linee. Suns favoriti a -6 per l’opener in casa mentre la linea O/U si gioca a 213.0 punti totali.

Prop. Chris Paul ha chiuso la prima serie con 68 assist a fronte di soli 9 turnover. Per I Mavericks ottimo Jalen Brunson da 27.8 punti (48% dal campo), 4.8 rimbalzi e 4.2 assist nella prima serie. Il giocatore più atteso è però ovviamente Luka Doncic che in 3 sfide stagionali contro i Suns ha segnato 26.0 punti, 11.0 assist e 9.3 rimbalzi di media, compresa una tripla doppia (33+15+13) nell’ultima partita giocata a Dallas.

Infermeria. Non si segnalano particolari novità dagli infortunati.

Statistiche. In questa stagione i Suns hanno un record di 35-10 nelle partite clunch chiuse punto a punto e hanno anche un perfetto e impressionante 50-0 quando chiudono avanti il 3° quarto, una statistica interessante e utile per le vostre scommesse live.

