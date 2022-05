Anteprima NBA Finals 2022, siamo arrivati al gran finale e a giocarsi l’anello saranno Golden State Warriors-Boston Celtics, dopo che Tatum e compagni hanno vinto a Est eliminando Miami a gara 7. I Warriors aprono da favoriti, e Steph Curry è davanti a tutti per essere l’mvp delle NBA Finals 2022. Andiamo a vedere il programma completo, statistiche, curiosità, betting trend e tutte le quote in questa anteprima della serie più attesa dagli amanti della grande pallacanestro.

Anteprima NBA Finals 2022: Golden State Warriors-Boston Celtics

La dinastia dei Golden State Warriors non è finita visto che andranno alle Finals per la 6° volta negli ultimi 8 anni. Con coach Steve Kerr hanno vinto 21 serie di Playoffs su 23. In questa post-season sono 9-0 in casa e Steph Curry è stato nominato mvp delle finali a Ovest vinte in 5 partite contro i Mavs di Doncic. La stella dei Warriors è favorita anche per il titolo di mvp delle Finals contro Boston come vedremo dopo.

I Boston Celtics hanno faticato maggiormente contro Miami, arrivando a gara 7, ma Jayson Tatum e compagni in questi Playoffs hanno avuto un cammino davvero impegnativo in cui hanno fatto fuori squadre del calibro dei Nets con KD e l’ex Irving e i campioni in carica, i Bucks di Giannis. Darli anticipatamente per sconfitti in queste Finals sarebbe un errore, per una squadra che ha carattere e sa come reagire, lo dimostra l’impressionante record di 13-1 nelle uscite dopo una sconfitta (7-0 ATS nelle scommesse delle più recenti partite giocate dopo un ko). Pensate che a gennaio la squadra di Boston era 11° a Est e ovviamente molto criticata, ad iniziare dal suo coach ora osannato.

Si sfidano le due migliori formazioni per rating difensivo quest’anno, entrambe a 106.9. Per gara 1 nella baia i bookmakers aprono favorendo i Warriors con -3.5 punti di handicap, linea O/U a 211.0 punti totali che sembra quasi alta.

Golden State e soprattutto Boston snobbate dalle quote del pre stagione

Ad inizio stagione i favoriti erano ben altri, per questo chi ha puntato sui Celtics nel pre-stagione ha fatto un affare visto che ora si trova in mano una quota antepost dal valore di @2.25 ma che si prendeva @40 e nel momento peggiore, a gennaio, aveva raggiunto il suo picco massimo con una quota @65!

A palle ferme i grandi favoriti erano, e sono stati per buona parte della regular season, i Brooklyn Nets @2.50, seguiti a distanza dall’altra grande delusione di questa stagione, i LA Lakers @6.50 che non sono arrivati nemmeno alla post-season.

Boston era nettamente dietro anche ai campioni in carica, i Milwaukee Bucks @8, altra squadra che ha eliminato nel proprio cammino, e agli stessi Golden State Warriors @10 che sfideranno alle Finals. Anche i Warriors all’inizio sono stati quindi un pò snobbati con una quota in doppia cifra che però hanno eroso settimana dopo settimana, fino a chiudere l’ultimo mese di regular season come favoriti assoluti.

Warriors-Celtics, i precedenti stagionali

Warriors-Celtics: 1-1 (0-1-1 ATS, O/U 1-1, 208.0 punti di media).

BOSTON CELTICS-GOLDEN STATE WARRIORS 107-111 (18 dicembre)

Iniziamo col dire che nei 2 scontri stagionali ha sempre vinto la squadra in trasferta, ad iniziare dal match del TD Garden con la vittoria dei Warriors in una sfida equilibrata dove però erano assenti per protocollo covid Klay Thompson e Jordan Poole da una parte ed Al Horford con Grant Williams dall’altra. Grande protagonista fu Steph Curry, autore di 30 punti con 5 su 14 dall’arco. Decisivo per il successo Warriors anche un super Andre Wiggins da 27 punti, con un ottimo 5/7 da tre. Il migliore di Boston fu Jayson Tatum, con 27 punti (9/19 al tiro), 8 rimbalzi e 6 assist. Jaylen Brown chiuse a quota 20 con 9 rimbalzi, mentre Marcus Smart ne mise 19 con 8 assist.

GOLDEN STATE WARRIORS-BOSTON CELTICS 88-110 (17 marzo)

Successo netto di Boston sul campo degli Warriors, tenuti a soli 88 punti segnati. A indirizzare la partita fu l’infortunio al ginocchio di Steph Curry, su un intervento aggressivo di Smart nel finale del primo tempo. Presente questa volta Klay Thompson, mentre non c’era Wiggins. Dall’altra parte quintetto al completo per coach Udoka, con i Celtics che dominarono a rimbalzo (53-38). Protagonista del successo Celtics Jayson Tatum, autore di 26 punti e 12 rimbalzi con 3/6 dall’arco. 26 punti anche per Jaylen Brown, mentre Marcus Smart chiuse con 20 punti e 8 assist. Per gli Warriors ci fuorno i 18 punti di Klay Thompson, al tempo ancora lontano dalla forma migliore (1/11 da tre). Il miglore per coach Kerr fu Jordan Poole, con 29 punti e 6/13 dall’arco.

Anteprima NBA Finals 2022: Programma completo, si inizia il 2 giugno

GARA-1: NELLA NOTTE TRA GIOVEDÌ 2 E VENERDÌ 3 GIUGNO ALLE ORE 3.00 (SKY SPORT)

GARA-2: NELLA NOTTE TRA DOMENICA 5 E LUNEDÌ 6 GIUGNO ALLE ORE 2.00 (SKY SPORT)

GARA-3: NELLA NOTTE TRA MERCOLEDÌ 8 E GIOVEDÌ 9 GIUGNO ALLE ORE 3.00 (SKY SPORT)

GARA-4: NELLA NOTTE TRA VENERDÌ 10 E SABATO 11 GIUGNO ALLE ORE 3.00 (SKY SPORT)

GARA-5 (EVENTUALE): NELLA NOTTE TRA LUNEDÌ 13 E MARTEDÌ 14 GIUGNO ALLE ORE 3.00 (SKY SPORT)

GARA-6 (EVENTUALE): NELLA NOTTE TRA GIOVEDÌ 16 E VENERDÌ 17 GIUGNO ALLE ORE 3.00 (SKY SPORT)

GARA-7 (EVENTUALE): NELLA NOTTE TRA DOMENICA 19 E LUNEDÌ 20 GIUGNO ALLE ORE 2.00 (SKY SPORT)

Anteprima NBA Finals 2022: tutte le quote

TESTA A TESTA GARA 1

Gs Warriors – Boston Celtics 1,57 2,30

QUOTE ANELLO

Golden State @1.60

Boston @2.25

MVP NBA FINALS 2022

Curry, Stephen 2,00

Tatum, Jayson 2,75

Thompson, Klay 12

Brown, Jaylen 12

Green, Draymond 12

Smart, Marcus 20

Poole, Jordan 25

Wiggins, Andrew 33

Horford, Al 40

Williams, Robert 150

Williams, Grant 150

RISULTATO ESATTO DELLA SERIE (GSW-BOS)

4 – 3 4,50

4 – 1 5,00

2 – 4 5,50

4 – 2 5,50

3 – 4 7,00

1 – 4 9,00

4 – 0 10

0 – 4 15

