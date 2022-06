Quote Antepost NBA 2023. E’ appena finita una fantastica stagione di Basket NBA con il 4° titolo negli ultimi 8 anni della dinastia dei Golden State Warriors e di Steph Curry che per la prima volta in carriera ha vinto anche il premio di mvp delle Finals, ma pensiamo già alla prossima stagione, e sono ancora i Warriors i favoriti dalle quote antepost, davanti ai Boston Celtics appena battuti.

I Warriors vincono il 4° titolo in 8 anni

Per la quarta volta negli ultimi 8 anni sono i Golden State Warriors ad aggiudicarsi il titolo Nba. Protagonista assoluto della sfida è il 34enne Steph Curry, che chiude anche con il primo titolo di MVP della sua carriera. Anche in gara-6 il suo contributo è stato determinante con 34 punti (12/21 al tiro e 6/11 dall’arco) e una grande reazione dopo la prova non ai suoi livelli di tre giorni fa.

Per la prima volta su 22 apparizioni alle Finals, Boston è costretta a chiudere con 3 sconfitte di fila, nonostante una prova encomiabile di Jaylen Brown, protagonista con 34 punti (12/23 al tiro, 5/11 dall’arco e 7 rimbalzi) com un infinito Al Horford, che chiude con 19 punti e 14 rimbalzi alla sua prima finale in carriera. Molla gli ormeggi, invece, Jayson Tatum che non va oltre i 13 punti (6/18 al tiro) e chiude con oltre 100 palle perse (22 totali quelle di Boston in gara-6), ovvero il record negativo di tutti i tempi.

Le nostre scommesse

Abbiamo chiuso molto bene gara 6 con una serie di casse interessanti, ad iniziare dal +4.5 dei Warriors a cui avevamo dato fiducia, e nel nostro articolo sulle Finals ben 3 tipster su 7 (compreso Guru, il nostro specialista NBA) avevano consigliato il 4-2 Warriors @5.50 nella serie. I Warriors nel pre-stagione si giocavano @10 di quota per la vittoria dell’anello, complimenti a chi ha dato fiducia da subito a Curry e compagni.

Quote Antepost NBA 2023: Warriors favoriti anche per il prossimo anello

Golden State Warriors subito favoriti per il bis anche nella stagione NBA 2022-23 visto che si giocano @6.50 per l’anello, di poco avanti sui Boston Celtics @7.50 appena battuti e poi ci sono i Brooklyn Nets @8, stessa quota per gli LA Clippers attesi al ritorno tra le contender col rientro di Kawhi Leonard. Nel pacchetto di possibili vincitori non possiamo escludere mai i Milwaukee Bucks @9 di Giannis, ma anche i Phoenix Suns @10 che aprono la serie di squadre in doppia cifra.

In seconda fascia abbiamo anche i Dallas Mavericks di Doncic e i Denver Nuggets del mvp Jokic, senza scordare i LA Lakers che arrivano da una stagione negativa, i Memphis Grizzlies di Morant, i Philadelphia 76ers con Embiid ed Harden e anche i sempre organizzati Miami Heat di Butler. Tutte queste squadre si giocano @15 volte la posta, poi si decolla @40 di quota con Utah Jazz e New Orleans Pelicans. E’ però presto per fare pronostici e questa lavagna potrebbe cambiare molto dopo la free Agency ma anche il draft dove il nostro Paolo Banchero potrebbe andare ai Rockets che hanno da poco spedito Wood ai Mavericks per il primo colpo importante del mercato.

Quote Antepost NBA 2023: Anello ed mvp

Golden State Warriors: @6.50

Boston Celtics: @7.50

Brooklyn Nets: @8

LA Clippers: @8

Milwaukee Bucks: @9

Phoenix Suns: @10

Dallas Mavericks: @15

Denver Nuggets: @15

Los Angeles Lakers: @15

Memphis Grizzlies: @15

Miami Heat: @15

Philadelphia 76ers: @15

New Orleans Pelicans: @40

Utah Jazz: @40

Chicago Bulls: @66

Minnesota Timberwolves: @66

Toronto Raptors:@66

Atlanta Hawks: @80

Charlotte Hornets: @100

Cleveland Cavaliers: @100

Portland Trail Blazers: @100

Indiana Pacers: @250

New York Knicks: @250

San Antonio Spurs: @250

Washington Wizards: @250

Detroit Pistons: @750

Sacramento Kings: @750

Oklahoma City Thunder: @1000

Houston Rockets: @2000

Orlando Magic: @2000

Per i premi singolari il favorito per l’mvp è Joel Embiid @6.00 a cui è scappato il titolo in questa stagione. Subito dietro c’è Luka Doncic @6.50 e poi l’immancabile Giannis Antetokounmpo @8. Il tris consecutivo di Nikola Jokic si gioca @9.50.

