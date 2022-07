Mercato NBA 1 Luglio 2022, si è ufficialmente aperto il mercato di Basket NBA che già stiamo seguendo con i primi rumors delle ultime settimane. Il colpo arriva nella notte con Kevin Durant che rompe gli indugi e chiede ai Nets di essere ceduto. Potrebbe andare ai Suns. Nuovo terremoto in casa Broroklyn che sembrava aver fatto rientrare l’allarme di qualche giorno prima con Irving. Vediamo anche tutte le prime firme di prolungamenti e nuovi contratti da record come quello di Jokic. C’è anche il Gallo in direzione Minnesota.

Mercato NBA 1 Luglio 2022: le prime firme

La free agency è iniziata col botto, con una serie di contratti da record firmati. A prendersi la copertina in questo senso è Nikola Jokic, MVP nelle ultime due stagioni, rinnova con Denver per 270 milioni di dollari nei prossimi 5 anni a partire dal 2023-24, l’estensione più ricca nella storia della NBA. Considerando il salario del 2022-23, il serbo incasserà oltre 300 milioni nei prossimi 6 anni e saranno 61 soltanto nell’ultima stagione 2027-28. Non male per un giocatore che era stato scelto soltanto ala numero 41 del Draft 2014.

Alla fine rimane a Washington Bradley Beal che estende con gli Wizards per 5 anni a 251 milioni di dollari, il massimo possibile. Prolungamento al massimo anche per i due amici Devin Booker e Karl-Anthony Towns, entrambi da Kentucky: la guardia dei Suns e il lungo dei Timberwolves hanno firmato per 224 milioni di dollari in 4 anni a partire dal campionato 20224-25. Minnesota nel frattempo trattiene l’ala Taurean Prince e strappa Kyle Anderson a Memphis che firma per 18 milioni in 2 anni.

A proposito di Memphis, i Grizzlies estendono il contratto con la stella Ja Morant: per lui massimo salariale da 231 milioni di dollari in 5 anni.

Tutti i rinnovi della notte:

NIKOLA JOKIC RINNOVA PER 5 ANNI A $264 MILIONI CON DENVER

DEVIN BOOKER RINNOVA PER 4 ANNI A $216 MILIONI CON PHOENIX

BRADLEY BEAL RINNOVA PER 5 ANNI A $251 MILIONI CON WHASHINGTON

NICOLAS BATUM RINNOVA PER 2 ANNI A $22 MILIONI CON I CLIPPERS

ANFERNEE SIMONS RINNOVA PER 4 ANNI A $100 MILIONI CON PORTLAND

VICTOR OLADIPO RINNOVA PER 1 ANNO A $11 MILIONI CON MIAMI

BOBBY PORTIS RINNOVA PER 4 ANNI A $49 MILIONI CON MILWAUKEE

MO BAMBA RINNOVA PER 2 ANNI A $21 MILIONI CON ORLANDO

TYUS JONES RINNOVA PER 2 ANNI A $30 MILIONI CON MEMPHIS

WESLEY MATTHEWS RINNOVA PER UN ANNO CON MILWAUKEE

AMIR COFFEY RINNOVA PER 3 ANNI A $11 MILIONI CON I CLIPPERS

JAVON CARTER RINNOVA PER 2 ANNI CON MILWAUKEE

CHRIS BOUCHER RINNOVA PER 3 ANNI A $35.25 MILIONI CON TORONTO

LU DORT RINNOVA PER 5 ANNI A $87 MILIONI CON OKC

DEWAYNE DEDMON RINNOVA PER 2 ANNI A $9 MILIONI CON MIAMI

THADDEUS YOUNG RINNOVA PER 2 ANNI A $16 MILIONI CON TORONTO

GARY HARRIS RINNOVA PER 2 ANNI A $26 MILIONI CON ORLANDO

NIC CLAXTON RINNOVA PER 2 ANNI A $20 MILIONI CON BROOKLYN

PATTY MILLS RINNOVA PER 2 ANNI A $14.5 MILIONI CON BROOKLYN

Mercato NBA 1 Luglio 2022: Gallinari verso i Timberwolves?

Era da tempo nell’aria e nella notte è arrivato l’accordo per 4 anni a 110 milioni di dollari di Jalen Brunson coi New York Knicks, Ai Knicks anche il centro tedesco Isaiah Hartenstein, a Dallas invece il centro JaVale McGee.

In attesa di dare l’assalto a Danilo Gallinari, i Bulls prendono il centro Andre Drummond, Secondo le ultime notizie però Minnesota avrebbe offerto un contratto da un anno a 10.5 milioni di dollari per l’azzurro. Non avevamo dubbi che Gallinari non avrebbe trovato in fretta un altro posto in una franchigia NBA.

Rinforzano la panchina i Lakers, in attesa di capire se possono arrivare ad uno (o a entrambi) tra Irving e Durant: presa la guardia Lonnie Walker, le ali Troy Brown e Juan Toscano-Anderson e il centro Damian Jones.

I Bucks aggiungono il veterano tiratore Joe Ingles. I Miami Heat rinnovano Oladipo e Dedmon ma perdono PJ Tucker che firma un triennale da 33 milioni coi Philadelphia 76ers, i quali ingaggiano un altro ex Rockets come Danuel House. Tornando a Miami, gli Heat avrebbero fatto un offerta ai Jazz per arrivare a Donovan Mitchell. Malik Monk lascia i Lakers e si accasa ai Kings. I Portland Trail Blazers strappano Gary Payton II ai Warriors con un triennale da 28 milioni.

Tutte le firme della notte

PJ TUCKER FIRMA PER 3 ANNI CON PHILADELPHIA A $33.2 MILIONI

MALIK MONK FIRMA PER 2 ANNI CON SACRAMENTO A $19 MILIONI

ISAIAH HARTENSTEIN FIRMA PER 2 ANNI CON I KNICKS PER $16 MILIONI

DEANDRE JORDAN FIRMA CON DENVER

DANIEL HOUSE FIRMA PER 2 ANNI A $8.5 MILIONI CON PHILA

JOE INGLES FIRMA PER UN ANNO CON MILWAUKEE a $6,5 MILIONI

DAMIAN JONES FIRMA PER 2 ANNI CON I LAKERS

ANDRE DRUMMOND FIRMA PER 2 ANNI A $6.6 MILIONI CON CHICAGO

DELON WRIGHT FIRMA PER 2 ANNI A $16 MILIONI CON WASHINGTON

KYLE ANDERSON FIRMA PER 2 ANNI A $18 MILIONI CON MINNESOTA

JAVALE MCGEE FIRMA PER 3 ANNI A $20 MILIONI CON DALLAS

LONNIE WALKER FIRMA PER 1 ANNO A $6.5 MILIONI CON I LAKERS

JUAN TOSCANO ANDERSON FIRMA CON I LAKERS

GARY PAYTON FIRMA PER 3 ANNI A $24 MILIONI CON PORTLAND

La bomba: Kevin Durant chiede la trade ai Nets!

Ci siamo tenuti per ultima la notizia più importante. Secondo quanto riportato da diverse testate a partire da ESPN con Adrian Wojnarowski, The Athletic e Yahoo, Kevin Durant ha chiesto ai Brooklyn Nets di essere ceduto sul mercato. Una mossa a sorpresa arrivata nonostante l’opt-in esercitato dal suo amico e compagno di squadra Kyrie Irving solo due giorni fa che faceva presagire la volontà di provare a vincere di nuovo assieme con i Nets.

Le ipotesi maggiormente favorite sono Phoenix e Miami. Secondo alcune fonti i Nets non sarebbero interessati all’inserimento di Ayton nella trade per KD come invece era trapelato in un primo momento assieme a Devin Booker, Mikal Bridges e Cam Johnson. Sulle lavagne dei bookmakers americani però quella dell’Arizona rimane la pista maggiormente percorribile.

Seguono proprio gli Heat che potrebbero mettere sul piatto nomi interessanti (Tyler Herro, Kyle Lowry, Duncan Robinson) e poi staccati i Nets per ricucire una situazione che però sembra già arrivata al capolinea. Il grande progetto di KD-Irving-Harden si è sbriciolato in un attimo e Ben Simmons rischia di ritrovarsi in una Brooklyn molto ridimensionata.

Lo vediamo anche dalle risposte dei bookmakers che nelle quote antepost per l’anello hanno subito fatto decollare i Nets @21 volte la posta. Il giorno dopo la vittoria dei Warriors proprio Golden State era favorita @6.50 per il titolo anche nel 2023, davanti ai Celtics @7.50, ma subito dopo arrivavano i Nets @8 in prima fascia.

Tra le opzioni più alte in quota attenzione per KD ai Portland Trail Blazers @15. In tempi non sospetti, qualche giorno fa, Damian Lillard aveva postato un immagine di lui e KD con la maglia di Portland. In Oregon farebbero carte false per vedere questa coppia insieme. Altre squadre che potrebbero inserirsi sono Sixers, Clippers, Grizzlies e Raptors mentre i Lakers chiudono la lavagna con la quota più alta.

QUOTE PROSSIMA SQUADRA KEVIN DURANT

Suns @2.65

Heat @3.50

Nets @9

Clippers @10

Bulls @11

Trail Blazers @15

Sixers @15

Grizzlies @15

Celtics @15

Bucks @26

Pelicans @26

Timberwolves @26

Warriors @26

Lakers @30

