Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione NBA. Andiamo a scoprire nell’attesa tutte le quote antepost per i premi più importanti. Cominciamo dall’iconico MVP della Regular Season.

Pronostici Basket NBA: continuerà la “nuova” tradizione europea?

Nelle ultime quattro stagioni NBA abbiamo avuto sempre un MVP europeo, grazie alle doppiette di Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic. I favori del pronostico vedono sempre un continentale tra i favoriti, Luka Doncic, insieme al greco già citato. Alla stessa quota 6, troviamo un “quasi europeo” come Joel Embiid, che proprio negli ultimi tempi ha dichiarato di voler prendere anche la nazionalità francese. Più staccato il detentore del titolo, Nikola Jokic, quotato 9 alla ricerca di un personalissimo threepeat, impresa riuscita solo a 3 mostri sacri prima di lui (Bill Russell, Wilt Chamberlain e Larry Bird).

Pronostici Basket NBA: le possibili sorprese ben quotate

Steph Curry, già vincitore due volte e ultimo MVP delle Finals, va citato di diritto. Interessantissimo Ja Morant, alla stessa quota, visto che si tratta del fuoriclasse più in ascesa, senza alcun dubbio, della lega. LeBron James negli ultimi anni si è sempre gestito in Regular Season (a fine anno saranno 38 candeline per lui). E’ ad un titolo di MVP della Regular Season da un certo Michael Jordan, per chi crede in questi discorsi, la quota è 20. Degli altri difficile fare un nome, forse Donovan Mitchell fresco di passaggio ai Cleveland Cavaliers, dove si troverà ad essere l’uomo franchigia in una squadra piena di talento.

