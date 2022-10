Pronostici NBA Free Pick Antepost. Andiamo a vedere le quote di valore più interessanti per quanto riguarda le scommesse stagionali, dalla vittoria dell’anello al prossimo MVP, passando per chi sarà il giocatore più migliorato.

Pronostici NBA Free Pick Antepost: per l’anello torno sui Milwaukee Bucks

I Milwaukee Bucks hanno vinto l’anello 2 anni fa. Lo scorso anno sono usciti male dalla post-season, traditi anche dall’infortunio di Khris Middleton in una partita fondamentale contro Boston. Quando però hai un giocatore dominante come Giannis Antetokounmpo, in teoria nel pieno della sua maturazione fisica, psicologica e cestistica, sei sempre tra le contender, per un gruppo esperto che ormai si conosce, con un ottimo coach che non fa mai male, e che anche quest’anno ha tutte le carte in regola per riprovarci. La squadra da battere rimane comunque quella dei Golden State Warriors, e anche in questo caso sono abbastanza d’accordo.

Una sorpresa potrebbe essere rappresentata dai Denver Nuggets di Nikola Jokic che ritrovano anche Jamal Murray e Michael Porter Jr che se dovessero stare bene fisicamente andrebbero a completare un terzetto non di poco conto a cui la dirigenza Nuggets è stata brava ad appoggiare un bel innesto come Jerami Grant.

Mi sento invece di escludere i LA Lakers, anzi mi aspetto una stagione sotto tono da LeBron James e compagni (ne parleremo in un prossimo articolo sulle vittorie stagionali), come già lo scorso anno è stato da incubo. King James inizia ad avere una certa età, Anthony Davis è sopravalutato e tende a rompersi con una frequenza altissima, e Russell Westbrook, come era prevedibile, è più un problema che un arma a vantaggio dai gialloviola per cui non prevedo nulla di buono.

Pronostici NBA Free Pick Antepost: i consigli su MVP e ROY

Per l’MVP potrebbe essere l’anno di Luka Doncic, che inizia meglio la stagione dopo l’europeo di basket, e se riprenderà da come ha lasciato nella seconda parte del 2021-22, saranno dolori per molti. Luka Magic come MVP è giustamente l’opzione favorita, ma attenzione anche a Joel Embiid che insegue questo premio ormai da anni, ed è quasi un ossessione per lui. 2° in ognuna delle ultime 2 edizioni dell’MVP, questo potrebbe essere l’anno della stella dei 76ers. Se cercate una quota alta occhio a Kawhi Leonard che torna finalmente in campo. Certo, la lunga assenza lascia tanti dubbi su come rientrerà e sulle condizioni fisiche di una delle stelle più pure della galassia NBA, con un ottimo supporting cast su cui fare affidamento. Se Kawhi dovesse rientrare bene questa quota andrebbe a crollare; ci si potrebbe muovere per tempo puntando giusto un caffettino su questa ipotesi remota, ma per nulla impossibile. Visto che lavoriamo su quote alte, si può spendere qualcosa anche su Ja Morant che @16.00 volte la posta ha molto valore.

Per il Rookie of the Year mi accodo al favorito dalle quote, Paolo Banchero. In condizioni normali forse sarei andato su Holmgren, ma l’infortunio del rookie di OKC lancia il nostro Banchero che nel pessimo roster dei Magic in riscostruzione potrà da subito ritagliarsi un ruolo importante, da prima scelta al draft, e dopo una convincente Summer League. Anche Keegan Murray ha giocato una grande Summer League, ma credo meno in questo giocatore, anche perché gioca in una franchigia se possibile ancor più “sfigata” di quella di Orlando. Se devo puntare su un outsider a questo punto prendo la quota alta di Bennedict Mathurin, giocatore atletico che potrà dire la sua nei Pacers che hanno perso i loro giocatori più rappresentativi nell’ultima finestra di mercato, e che puntano anche sul canadese prodotto degli Arizona Wildcats, per la loro riscostruzione. La prima scelta, anche in questo caso, rimane però Banchero.

Pronostici NBA Free Pick Antepost: gli altri premi individuali

Per il Defensive Player of the Year quest’anno attenzione a Bam Adebayo. Gobert ha cambiato aria mentre Bam gioca nell’ormai collaudato sistema difensivo di Miami che è sempre uno dei migliori nella lega. La versatilità di Adebayo è incredibile rispetto a quella di Gobert, e potenzialmente il giocatore degli Heat può marcare tutte e 5 le posizioni avversarie! Al momento mi espongo solo per Bam in questo premio.

Per il Most Improved Player pick mi sono espresso già più volte sulla quota di valore di Zion Williamson che, se tornerà come mi aspetto (e qualcosa ce lo ha già fatto vedere in pre-season con New Orleans) potrebbe vincere questo premio a mani basse dopo un intero anno passato ai box per un infortunio che ha un po stoppato la sua ascesa, ma parliamo comunque di uno dei giocatori più noti e rappresentativi della nuova guardia. Gli potrebbe mettere i bastoni tra le ruote uno come Jalen Green che lo scorso anno è stato un riferimento nel deserto cestistico di Houston con cui ha chiuso la stagione alla grande e per il prossimo anno potrebbe migliorare ancora, beneficiando dell’arrivo di Alperen Sengun al suo fianco. Le quote sono così alte che ci stanno entrambe.

Chiudo col Sixth Man of the Year dove a mio avviso Tyler Herro potrà confermarsi, anche se effettivamente la situazione di Jordan Poole sembra perfetta. Anche qui le quote alte ci danno la possibilità di giocare su entrambi con profitto, o quanto meno di appuntarceli entrambi, in attesa di sciogliere i nodi una volta iniziata la stagione e viste le prime partite e le rotazioni effettive di Heat e Warriors, ma la sfida sembra tra questi due.

