Pronostici Basket NBA 19 ottobre 2022, dopo le sole 2 partite dell’opening night, la pallacanestro a stelle e strisce scalda i motori con un palinsesto di 12 match per questa seconda giornata di regular-season. Siamo andati ad analizzarli uno per uno, con statistiche, consigli, linee e prestazioni giocatori.

Video anteprima e pick, si parte col piede giusto

Ieri siamo usciti col video di anteprima NBA 2022-23 e tanti consigli e scommesse antepost, ma abbiamo dato anche 4 tips sulle prestazioni giocatori, 3 delle quali esatte, con un solo errore (Embiid che ha chiuso a 26 punti su linea 27,5). Da notare che King James ha chiuso con un totale di 53 punti+rimbalzi+assist, proprio la media che aveva tenuto lo scorso anno contro i Warriors.

Vi riproponiamo anche il video:

Pronostici Basket NBA 19 ottobre 2022: le sfide sulla costa Est

Detroit Pistons-Orlando Magic

Linee: Pistons -2.5 – O/U 217.5

Top Trends: Magic Over 5-2 negli ultimi viaggi a Detroit.

Top Player: Riflettori puntati sulla prima scelta al draft, il rookie di Orlando, Paolo Banchero, che ha ben impressionato in pre-season con 14.0 punti, 5.2 rimbalzi, 1.8 assist e 1.2 palle rubate in 24,2 minuti di utilizzo medio. Oggi ha una linea personale di 14,5 punti.

Indiana Pacers-Washington Wizards

Linee: Pacers +1.0 / O/U 226,5

Top Trends: I Pacers hanno chiuso la scorsa stagione con 7 Over di fila. I Wizards sono Over 6-1 negli ultimi precedenti contro Indiana.

Top Player: Bradley Beal, riformato a peso d’oro da Washington, ha segnato 23,2 punti di media la scorsa stagione, anche se per problemi di infortunio ha giocato solo 40 partite. Oggi ha una linea di 22,5 punti che sembra alla portata.

Atlanta Hawks-Houston Rockets

Linee: Hawks -10.0 / O/U 223.0

Top Trends: Rockets e Hawks sono Over 5-1 negli ultimi precedenti.

Top Player: Gli Hawks hanno firmato Dejounte Murray (21.1 punti, 9.2 assist e 8.3 rimbalzi lo scorso anno a San Antonio) e forma una grande coppia con Trae Young (28.4 punti e 9.7 assist). Per la prima in maglia Hawks, Murray ha una linea di 36.5 Punti+Rimbalzi+Assist, ma forse è meglio prima vedere come giocherà ad Atlanta.

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans

Linee: Nets -2.5 / O/U 230.5

Top Trends: I Pelicans sono Over 23-5 nei precedenti contro i Nets (Over 4-1 negli ultimi viaggi a Brooklyn).

Top Player: Alla fine Kevin Durant (29.9 punti lo scorso anno) e Kyrie Irving (27.4 punti) sono rimasti a Brooklyn. Dall’altra parte i Pelicans con un Zion Williamson in più e con CJ McCollum da 24.3 punti (49.3% al tiro) da quando ha lasciato Portland per New Orleans. Oggi a McCollum è richiesta una linea di 20.5 punti.

Miami Heat-Chicago Bulls

Linee: Heat -7.0 / O/U 216.0

Top Trends: I Bulls sono 0-4 ATS nei precedenti contro gli Heat. Miami ha vinto 11 delle ultime 13 sfide contro la franchigia di Chicago.

Top Player: Jimmy Butler ha segnato 21.4 punti di media con gli Heat lo scorso anno. I Bulls sono principalmente DeMar DeRozan, Zach LaVine e Nikola Vucevic ma l’assenza di Lonzo Ball è pesante e ci piace citare anche giocatori “minori”. Ad Ayo Dosunmu siamo particolarmente legati, e ultimamente ne ha parlato in modo positivo anche coach Donovan. Dosunmu ha tenuto una media di 8.8 punti, 3.3 assist e 2.8 rimbalzi in 77 partite lo scorso anno.

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers

Linee: Raptors -2.5 / O/U 214.5

Top Trends: I Cavaliers sono 1-6 ATS nelle ultime trasferte e 1-5 ATS nei viaggi a Toronto.

Top Player: Due delle squadre più interessanti che potrebbero fare il botto a Est. I Cavaliers hanno inserito una stella come Donovan Mitchell nel backcourt con Darius Garland, senza dimenticare Evan Mobley e Jarrett Allen sotto canestro. I Raptors hanno un gruppo coeso intorno a coach Nurse, con tre stelle come Pascal Siakam, Fred VanVleet ed OG Anunoby e un roster profondo e con altri giocatori pronti ad esplodere come Scottie Barnes. Per l’esordio con i Cavi, i bookmakers hanno piazzato Mitchell a 23.5 punti, la linea più alta della partita, assieme a Siakam dall’altra parte.

Pronostici Basket NBA 19 ottobre 2022: le partite sulla cosa Ovest

Memphis Grizzlies-NY Knicks

Linee: Grizzlies -4.0 / O/U 226,5

Top Trends: Knicks 10-1 ATS nelle ultime trasferte dello scorso anno.

Top Player: Grande attesa per i Grizzlies, molta meno per i Knicks. A Memphis l’hype è ovviamente per Ja Morant che ha guidato il 2° migliore attacco dello scorso anno, quello di Memphis con 115.6 punti. A NY è arrivato Jalen Brunson per risollevare un attacco che invece lo scorso anno è stato il 5° peggiore con 106.5 punti. Per la prima con i Knicks Brunson ha una linea di 18.5 punti.

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder

Linee: Timberwolves -10.5 / O/U 225.5

Top Trends: I Thunder sono 5-12-1 ATS nei precedenti contro i Timberwolves.

Top Player: Grande attesa in Minnesota per Rudy Gobert e per capire come si integrerà a Karl-Anthony Towns, ma I Timberwolves possono contare anche su D’Angelo Russell ed Anthony Edwards. Per OKC attesa una stagione da incubo dopo lo stop di Chet Holmgren e non sono al meglio nemmeno Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Kenrich Williams e Mike Muscala. Quota rasoterra @1.34 per una doppia doppia di Gobert a marchiare il suo esordio con Minnesota.

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets

Linee: Spurs -1.0 / O/U 223.0

Top Trends: Gli Spurs hanno chiuso lo scorso anno con un 10-1 ATS nelle ultime partite ma gli Hornets sono 4-1 ATS nei precedenti contro San Antonio.

Top Player: Piove sul bagnato per Charlotte che rischia di essere senza LaMelo Ball per la prima, oltre ai problemi di Miles Bridges. I giovani Spurs sono tutti da scoprire e senza più Murray dovrebbe essere Keldon Johnson a caricarsi l’attacco sulle spalle, infatti ha la linea punti più alta (22.5) mentre dall’altra parte c’è Terry Rozier a 23.5 (19.3 di media lo scorso anno).

Utah Jazz-Denver Nuggets

Linee: Jazz +7.0 / O/U 225.0

Top Trends: I Nuggets hanno chiuso la passata stagione con un 11-5 ATS in trasferta, i Jazz con uno 0-4 ATS in casa.

Top Player: Nello Utah hanno smobilitato con le partenze di Mitchell e Gobert, a Denver rilanciano con Nikola Jokic verso il 3° titolo consecutivo di Mvp. Jokic ha una linea alta di 48.5 Punti+Rimbalzi+Assist, ma non dimentichiamo che rispetto allo scorso anno per Denver rientrano anche Jamal Murray e Michael Porter Jr

Phoenix Suns-Dallas Mavericks

Linee: Suns -4.5 / O/U 217.0

Top Trends: I Mavericks sono 4-1 ATS nei precedenti contro i Suns.

Top Players: Luka Doncic apre la stagione come principale favorito per il titolo di MVP, dopo che lo scorso anno ha tenuto una media di 28.4 punti, 9.1 rimbalzi e 8.7 assist. Oggi contro la difesa di Phoenix ha una linea di 46.5 P+R+A.

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers

Linee: Kings -2.5 / O/U 228.5

Top Trends: Kings e Trail Blazers sono Over 4-1 negli ultimi precedenti.

Top Players: Per Sacramento non vedremo il rookie Keegan Murray (Covid), principale avversario di Banchero. Ci sarà Domantas Sabonis che in 15 partite da quando ha lasciato i Pacers per i Kings, ha viaggiato in doppia-doppia di media (18.9 punti, 12.3 rimbalzi). Ripartire quest’anno con un altra doppia-doppia paga solo @1.35 di quota. Portland si affida a Damian Lillard, la stella che non a caso ha la linea punti più alta, 23.5 (assieme a D’Aaron Fox per i Kings). A Portland è arrivato anche Jerami Grant (17,5 punti di linea oggi).

