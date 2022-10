Pronostici Basket NBA 24 Ottobre 2022, la prima settimana della pallacanestro americana è andata in archivio. Andiamo a vedere come apre la nuova week, con un lunedì da 8 partite che abbiamo analizzato per voi.

Ai Lakers ci sono diversi problemi, lo sapevamo (gli abbiamo scommesso contro i antepost con Under 46.5 vittorie). Westbrook è forse il problema più grande, ma certamente non è un problema King James che ha iniziato la stagione facendoci incassare in 3 partite su 3, nonostante il record di 0-3 dei suoi Lakers che vedono l’orizzonte buio (guardate le schedule con le prossime partite molto dure per i. Gialloviola).

Pronostici Basket NBA 24 Ottobre: le partite sulla costa Est

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers

Linee: 76ers -12.0 / O/U 227.5

Top Trends: Contando il finale dello scorso anno i Pacers sono Over 9-1 nelle ultime partite. Indiana è inoltre Over 6-1 nei precedenti contro Philadelphia.

Top Player: Philadelphia sogna nella MLB con i Phillies che tornano alle World Series, i Flyers in NHL hanno iniziato con un record di 4-1 e nella NFL gli Eagles sono gli unici imbattuti. Solo i 76ers stanno deludendo con 2 sconfitte all’avvio ma oggi possono rifarsi contro i Pacers in ricostruzione, e lo avevamo detto nell’articolo di anteprima che in queste condizioni il rookie Bennedict Mathurin poteva ritagliarsi subito il suo spazio, e così è stato, top scorer nell’ultima partita (27 punti), quella con cui Indiana si è sbloccata con la prima vittoria stagionale dopo 2 sconfitte.

Miami Heat-Toronto Raptors

Linee: Heat -3.5 / O/U 216,5

Top Trends: Sempre Over negli ultimi scontri tra Miami e Toronto.

Top Player: Si tornano a sfidare queste due squadre dopo il 112-109 di sabato per gli Heat contro i Raptors che hanno in dubbio Scottie Barnes infortunato in quella partita, oltre alle assenze di Otto Porter Jr e Chris Boucher ma Paskal Siakam guida i canadesi con 27,7 punti e 10.3 rimbalzi, e la sua prestazione ci ha mandato in cassa la partita precedente (37+12+11 contro i Nets), come siamo andati in cassa con la X @2.90 (margine 1-5 punti) anche nella partita di Miami, in una sfida che ci attendavamo punto a punto. Oggi la doppia doppia di Siakam si gioca @1.90.

New York Knicks-Orlando Magic

Linee: Knicks -7.5 / O/U 219.0

Top Trends: I Knicks sono 4-11 ATS nelle ultime partite in casa. I Magic sono 7-3 ATS negli ultimi viaggi al Madison Square Garden.

Top Player: Grande attesa per la prima di Paolo Banchero al Madison Square Garden. Partenza a razzo per la prima scelta all’ultimo draft che ha segnato altri 23 punti ma, un pò come LeBron, i suoi sono ancora fermi al palo con 3 sconfitte su 3. Per la sfida contro i Knicks Banchero ha una linea di 17.5 punti che ha sempre superato (23.3 di media).

Chicago Bulls-Boston Celtics

Linee: Bulls +6.0 / O/U 224.5

Top Trends: I Celtics snoop Under 19-7 negli ultimi viaggi a Chicago.

Top Player: Jayson Tatum per molti è da mvp quest’anno. 29 punti all’esordio a Miami e altri 40 il giorno dopo ad Orlando. Oggi i book gliene chiedono altri 25,5 (linea in salita) contro i Bulls che senza Lonzo Ball hanno dei problemi.

Pronostici Basket NBA 24 Ottobre: le sfide sulla corsa Ovest

Houston Rockets-Utah Jazz

Linee: Rockets -1.0 / O/U 232.0

Top Trends: I Jazz sono 2-6-1 ATS negli ultimi back to back.

Top Player: Jazz sorprendentemente con un record di 3-0 e un Lauri Markkanen che si è caricato la squadra sulle spalle con la sua doppia doppia consecutiva (31 punti e 12 rimabalzi ieri contro i Pelicans). I Rockets al contrario sono 0-3 e non brillano neanche quest’anno in difesa, la 30° come punti concessi (123.7) e molto modesta anche come efficenza a rimbalzo. La 3° tripla doppia di Markannen è possibile ma non dimenticate che è in back to back.

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets

Linee: Grizzlies -1.5 / O/U 230.5

Top Trends: Tutti odiano il lunedì? Non gli scommettitori dei Grizzlies che sono 12-2 ATS negli ultimi monday games.

Top Player: C’è l’imbarazzo della scelta tra le stelle in questa sfida, ma come fai a non citare su tutte Ja Morant che continua a dare spettacolo col record di franchigia, 83 punti nelle prime 2 partite anche se a Dallas i Grizzlies hanno perso mentre i Nets arrivano dalla vittoria sui Raptors con 27 punti di Kevin Durant e ben 30 di Kyrie Irving. Oggi la premiata coppia di Brooklyn ha rispettivamente: 28.5 punti e 25,5 punti di linee personali.

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz

Linee: Timberwolves -9.5 / O/U 231.0

Top Trends: Gli Spurs sono 5-0 ATS nelle ultime trasferte mentre i Timberwolves sono 1-7 ATS in casa.

Top Player: I giovani Spurs molto meglio del previsto con le ultime 2 vittorie a Est, e a Philadelphia sono arrivati 22 punti di Devin Vassell supportato dai 21 di Keldon Johnson e dai 17 di Tre Jones. Rudy Gobert anche in Minnesota continua a dominare sotto canestro. Anche ieri 15 rimbalzi (cassa per noi con Over 14,5). Il francese ha una media di 18.0 rimbalzi in questo inizio stagionale, gli Spurs non hanno un grande rendimento a rimbalzo.

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets

Linee: Blazers +5.0 / O/U 226.5

Top Trends: Denver ha vinto 3 sfide su 4 lo scorso anno contro Portland. I Nuggets sono 14-4 negli ultimi precedenti contro i Trail Blazers.

Top Player: Nel Matinee di ieri ad LA Damian Lillard ha dato spettacolo con 41 punti che hanno permesso ai Trail Blazers di portarsi 3-0 in questo ottimo avvio stagionale. Oggi altra grande sfida in back to back; a Portland arrivano i Nuggets che dopo la sconfitta nell’opener hanno vinto le ultime 2 partite, e Nikola Jokic arriva da una prestazione delle sue, ennesima tripla doppia da 19 punti, 16 rimbalzi e 13 assist.

