Pronostici NBA 28-30 ottobre 2022. Le analisi delle partite del fine settimana. Iniziamo dagli 11 match di un ricco venerdì notte, per passare alle sfide del weekend in questo articolo in aggiornamento con tante statistiche e spunti per le scommesse sul Basket NBA.

Pronostici NBA 28-30 ottobre: le partite di venerdì

Le sfide sulla costa Est, ancora Raptors-76ers

Ricco palinsesto da 11 partite nel venerdì notte aperto da Detroit Pistons-Atlanta Hawks (Bogdanovic entrato bene a Detroit con 23,2 punti di media) ed Orlando Magic-Charlotte Hornets dove vedremo il nostro Paolo Banchero che ha avuto un inizio stagione eccezionale da record con tutte e 5 le partite con 20+ punti a referto (compresi i 29 dell’ultima), numeri che prima di lui avevano tenuto solo due giocatori: Elvin Hayes (10 partite di fila nel 1968-69) e Oscar Robertson (6 nel 1960-61), quindi il record di Robinson è alla portata anche se gli Hornets dell’ex Steve Clifford, stanno cercando di cambiare pelle in difesa. Le assenze di Ball e Rozier non aiutano però gli Hornets.

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers (entrambe con record di 3-1) e Toronto Raptors-Philadelphia 76ers sono altre due sfide a Est da non perdere, in particolare la sfida in Canada che si replica a 2 giorni di distanza dal 119-109 dei Raptors con tutto il quintetto dei Raptors in doppia cifra (incluso il rientrante Barnes) a vanificare i 31 punti a testa di Embiid e Maxey. Philadelphia deludente in questo avvio da 1-4.

Meno appeal in Washington Wizards-Indiana Pacers che si sono già sfidate il 19 ottobre nell’Indiana con 114-107 dei Wizards trascinati dai 23 punti di Beal e dai 22+13 rimbalzi di Kuzma mentre per i Pacers non bastarono i 26 punti + 7 assist di Haliburton (22.6 punti e 10.0 assist di media in questo avvio stagionale). Riflettori accesi su Milwaukee Bucks-NY Knicks. I Bucks sono ancora imbattuti (3-0 con Giannis Antetokounmpo da 36.0 punti di media ) ma anche i Knicks hanno iniziato bene la stagione (3-1) con un Brunson in più da 20.0 punti e 8.5 assist di media. Milwaukee è avanti 15-4 negli ultimi scontri contro i Knicks che hanno vinto la prima sfida dello scorso anno contro i Bucks, perdendo poi le successive 3 partite, tutte in doppia cifra.

I match sulla costa Ovest, i Lakers rischiano in Minnesota

Passiamo sulla costa Ovest con Minnesota Timberwolves-LA Lakers. I Lakers hanno sempre perso, e sono anche l’unica squadra ancora ferma pure nelle scommesse con 0-4 ATS. I Lakers non perdono le prime 5 dalla stagione 1957-58 quando erano ancora a Minneapolis, guarda caso. Per i Timberwolves continua l’esperimento con Karl-Anthony Towns (20.4 punti) e Rudy Gobert (13,6 punti + 14.0 rimbalzi). Come prevedibile, col francese al suo fianco sotto canestro, i rimbalzi di KAT sono calati da 11.3 di media complessiva in carriera ai 7,4 che sta tenendo in questa stagione.

San Antonio Spurs-Chicago Bulls e Denver Nuggets-Utah Jazz più tardi nella notte. Sia gli Spurs che soprattutto i Jazz, sono partite meglio del previsto. I Jazz sono 4-1 e l’unica l’anno persa a Houston, poi battuta in casa l’altro giorno. Utah ha battuto 123-102 anche i Nuggets in questo avvio stagionale.

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans, sfida molto interessante. I Suns arrivano da 2 dominanti vittorie (+23.0 punti di margine). Attenzione ad un Devin Booker in grande forma con 3 partite di fila da 30+ punti segnati (32.5 punti e 5.8 assist di media stagionale col 48% da oltre l’arco). Pelicans senza Brandon Ingram ma dovrebbe rientrare Zion Williamson (22.0 punti e 6.7 rimbalzi)

A chiudere il venerdì ci sono Portland Trail Blazers-Houston Rockets. L’imbattibilità dei Blazers si è interrotta mercoledì contro gli Heat, ma la notizia peggiore è l’infortunio della stella di Portland, Lillard che sarà fuori 1/2 settimane, dopo aver iniziato la stagione in modo incredibile. In sua assenza attenzione ad Anfernee Simons (23,4 punti in 27 partite con Lillard in infermeria). In 4 sfide lo scorso anno contro Houston, Simons ha segnato 17.5 punti di media. I Rockets hanno iniziato male anche quest’anno, specialmente in difesa.

Pronostici NBA 28-30 ottobre: le partite di sabato

Sacramento Kings-Miami Heat

Charlotte Hornets-Golden State Warriors

Brooklyn Nets-Indiana Pacers

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder

Utah Jazz-Memphis Grizzlies

Analisi in aggiornamento, collegatevi nelle prossime ore per le migliori statistiche e i consigli per le scommesse sulle partite NBA di sabato 29 ottobre 2022.

Pronostici NBA 28-30 ottobre: le partite di domenica

LA Clippers-New Orleans Pelicans

Boston Celtics-Washington Wizards

Cleveland Cavaliers-NY Knicks

Detroit Pistons-Golden State Warriors

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks-Orlando Magic

Phoenix Suns-Houston Rockets

LA Lakers-Denver Nuggets

Analisi in aggiornamento, collegatevi nelle prossime ore per le migliori statistiche e i consigli per le scommesse sulle partite NBA di domenica 30 ottobre 2022.

