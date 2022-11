Pronostici Basket NBA: 4 partite, statistiche, linee e prestazioni giocatori del 1 novembre

Pronostici Basket NBA 1 Novembre 2022. Il nuovo mese inizia con un martedì notte da 4 partite: Brooklyn Nets-Chicago Bulls, Miami Heat-Golden State Warriors, Oklahoma City-Orlando Magic e Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves. Vediamo analisi, statistiche, linee e consigli per le scommesse (Handicap, Over/Under, Prop Bet).

Statistiche e Risultati NBA

Sample size ancora molto basso visto che parliamo in tutto di un centinaio di partite complessive finora giocate in questa regular season NBA, ma il trend più alto è quello degli sfavoriti in casa che hanno coperto la linea nel 59.5% delle partite (ATS). Stiamo assistendo anche ad un predominio di partite da Over (54.5%).

Tra le singole squadre, le migliori nelle scommesse sono Milwaukee Bucks, Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder, tutte con 5-1 ATS. Tra i peggiori abbiamo detto che i Lakers si sono sbloccati ma rimangono con un 1-5 ATS. Peggio ancora fanno tre big: Brooklyn Nets, LA CLippers e Miami Heat, tutte con 1-6 ATS.

Al momento i Golden State Warriors sono la miglior squadra da Over (O/U 6-0-1), e tra poco capiremo il perchè, tallonati dai Detroit Pistons (O/U 5-2) mentre per gli Under dirigersi in California visto che abbiamo i Clippers (O/U 1-6) e Lakers (O/U 2-4) come migliori squadre da punteggi bassi.

I Golden State Warriors hanno il miglior attacco con 118.7 punti segnati di media mentre la squadra che segna meno è quella dei Clippers, ferma a 99.8 punti, unica sotto al centello di media visto che anche i Lakers riescono a fare 105.3 a sera, e gli Orlando Magic di Paolo Banchero 105.5.

La miglior difesa è quella dei Milwaukee Bucks con solo 103.8 punti incassati di media, davanti ai Cleveland Cavaliers (105.6) e ai Phoenix Suns (106.3) che anche quest’anno si confermano una squadra che concede pochi punti. Non ci crederete ma al momento la squadra che sta subendo più punti, con la peggior difesa, è quella dei Golden State Warriors (122.0), un bel cambio rispetto all’anno scorso dove erano tra i migliori in diverse statistiche difensive. Dietro ci sono i Memphis Grizzlies (121.4) e poi i Brooklyn Nets (120.2).

Anche quest’anno i Phoenix Suns sono un rullo compressore e hanno il miglior margine visto che stanno vincendo le partite con +12.3 punti di media, seguiti dai Cleveland Cavaliers (+12.0) che con un Donovan Mitchell in più sono molto interessanti quest’anno, poi dietro si confermano i Milwaukee Bucks ma staccati a +9.0 dopo aver faticato a battere Detroit.

Gli Houston Rockets hanno il peggior scarto medio con -8.75 punti a partita, seguiti dai Detroit Pistons (-8.3) e dai LA Clippers (-7.14), disastrosi anche qui come Brooklyn Nets (-6.43) e LA Lakers (-5.17).

Pronostici Basket NBA 1 Novembre 2022: le partite di martedì

Brooklyn Nets-Chicago Bulls

Linee: Nets -1.5 / O/U 231.5

Prop Bet: Nets in back to back dopo la vittoria di Halloween sui Pacers che ha interrotto una preoccupante striscia di 4 sconfitte per Kevin Durant e compagni. KD ieri ha segnato 36 punti (32.6 di media stagionale).

Top Trend: Nelle prime 7 partite i Bulls hanno un passivo di -30 punti totali nei primi quarti. Di recente contro Spurs e 76ers hanno fatto tirare gli avversarti col 57.4% dal campo nei primi 12 minuti. Chicago ha però vinto 2 delle 3 sfide dello scorso anno contro i Nets, compreso il 111-107 a Brooklyn con un DeMar DeRozan da 29 punti (13 dei quali nel solo ultimo quarto).

Miami Heat-Golden State Warriors

Linee: Heat +1.0 / O/U 226,5

Prop Bet: La settimana scorsa, nel primo scontro tra queste due squadre (123-110 per i Warriors nella baia), Stephen Curry fu superbo con 33 punti, 9 assist e anche 7 rimbalzi. Curry sta segnando 31.0 punti di media in stagione ed è il leader dei suoi anche nel tiro da tre (39.5%) e proprio nei rimbalzi (6.7), oltre ad essere secondo negli assist (5.6). Dall’altra parte Jimmy Butler che guida gli Heat in punti (21.3) ed è 2° anche in assist (5.1) e palle rubate (1.7).

Top Trend: Gli Heat sono solo 1-3 in casa in questo avvio stagionale e contando anche lo scorso anno non coprono un handicap da 7 partite consecutive a Miami. I Warriors sono però 2-5 ATS negli ultimi viaggi alla FTX Arena.

Oklahoma City-Orlando Magic

Linee: Thunder -3.0 / O/U 216.5. Le assenze (Suggs, Anthony, Wagner, Fultz, Isaac per Orlando, Giddey ed Holmgren per OKC) hanno spinto in la linea O/U al ribasso di quasi 10 punti!

Prop Bet: Paolo Banchero continua a stupire il mondo con 22.7 punti, 7.6 rimbalzi e 3.9 assists nelle sue prime 7 partite in NBA. Questa doveva essere la sfida dei rookie con Holmgren che però si è infortunato nel pre-season, ma per OKC attenzione a Shai Gilgeous-Alexander che sta segnando 31.7 punti, 7.7 assist, 5.3 rimbalzi e 2.7 steals a partita, tirando col 50% dal campo!

Top Trend: I Thunder sono 7-1 ATS dopo due giorni di riposo. I Magic sono 0-6-1 ATS in trasferta e 1-7 ATS nei precedenti contro OKC.

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves

Linee: Suns -4.0 / O/U 228.5

Prop Bet: Devin Booker ha celebrato in campo il suo 26° compleanno con una prova da 30 punti. In stagione la stella di Phoenix viaggia con 29.3 punti di media e il 52.9% al tiro, aiutato da Chris Paul che è il miglior assist-man della lega.

Top Trend: Phoenix senza Deandre Ayton che avrebbe fatto comodo sotto canestro contro Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert. I Suns hanno comunque vinto tutte e 3 le sfide dello scorso anno contro Minnesota (7-1 negli ultimi 8 scontri).

Pronostici Basket NBA 1 Novembre 2022: Quote antepost

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale.