Pronostici Basket NBA 9 Novembre 2022, dopo la giornata di pausa per le elezioni di mid-team americane, questo mercoledì notte torna la NBA con un ricco palinsesto di 13 partite che siamo andati ad analizzare per voi con notizie, statistiche, trend e consigli per le scommesse su handicap, over/under e prestazioni giocatori (prop bet).

Pronostici Basket NBA 9 Novembre 2022: le sfide sulla costa Est

Orlando Magic-Dallas Mavericks

Linee: Magic +7.5 / O/U 214.5

Prop bet: Luka Doncic v Paolo Banchero parte seconda. I Mavericks hanno vinto il 30 ottobre con 44 punti di Doncic che sta segnando 36.0 punt, 8.4 rimbalzi e 8.3 assist di media in questo avvio da record. Record anche per il rookie dei Magic che ha segnato altri 30 punti mandandoci in cassa contro Houston ma che nel precedente a Dallas si era fermato a 18 punti con 6/20 al tiro.

Statistiche

-Magic 6-1 ATS in casa

-Mavericks 3-7 ATS in trasferta

-Mavericks 2-5 ATS negli ultimi viaggi ad Orlando

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers

Linee: Hornets +4.5 / O/U 219.5

Prop bet: Damian Lillard è tornato in campo per Portland che ha vinto a Miami con 19 punti (4/12 al tiro) per Dame. Gordon Hayward rimane out per Charlotte.

Statistiche

-Hornets 0-4-1 ATS nelle ultime partite

-Blazers 8-2 ATS nelle ultime partite (4-1 ATS in trasferta)

-Portland è 7-3 ATS nei precedenti contro Charlott

Indiana Pacers-Denver Nuggets

Linee: Pacers +5.5 / O/U 236.0

Prop bet: Michael Porter Jr sta tirando col 49.3% da tre alla guida di Denver che ha il miglior attacco da tre mentre Indiana è la 30° difesa perimetrale col 41% concesso agli avversari. Per i Pacers Myles Turner è esploso con 37 punti + 12 rimbalzi nella vittoria sui Pelicans.

Statistiche

-Pacers Over 12-5 nelle ultime partite

-Nuggets Over 4-1 in trasferta

-Denver Over 10-4 nei precedenti contro i Pacers (Over 6-1 negli ultimi viaggi nell’Indiana)

Atlanta Hawks-Utah Jazz

Linee: Hawks -3.5 / O/U 228.0

Prop bet: Anche senza Trae Young gli Hawks hanno inflitto la prima sconfitta stagionale ai Bucks con 25 punti e 11 assist di Dejounte Murray. Jazz sopra tutte le attese con un Lauri Markkanen da 22.2 punti e 8.9 rimbalzi di media.

Statistiche

-Hawks 12-2 ATS in casa contro squadre con record esterno vincente

-Jazz 6-0 ATS nelle ultime partite

-Utah 4-0 ATS nei precedenti contro Atlanta

Boston Celtics-Detroit Pistons

Linee: Celtics -13.0 / O/U 225.5

Prop bet: I Celtics stanno segnando 115.3 punti di media con l’attacco guidato da Jayson Tatum che ha segnato altri 39 punti a Memphis (31.2 di media stagionale).

Statistiche

-Celtics 2-6 ATS nelle ultime partite

-Pistons 10-3 ATS dopo una vittoria

-Detroit 8-0 ATS nei precedenti contro Boston

Brooklyn Nets-NY Knicks

Linee: Nets -3.0 / O/U 222.0

Prop bet: Jalen Brunson sta segnando 19.7 punti di media con 7.3 assist nel suo primo anno a NYK. I Nets si sono ritrovati almeno in difesa, ma rimangono senza Irving e in sua assenza Kevin Durant ha segnato 26 punti nella sconfitta a Dallas.

Statistiche

-Nets 12-38-1 ATS in casa

-Knicks 13-3 ATS in trasferta

-NYK 20-8-1 ATS negli ultimi viaggi a Brooklyn

Toronto Raptors-Houston Rockets

Linee: Raptors -9.5 / O/U 223.0

Prop bet: Houston tra le peggiori squadre nei turnover. OG Anunoby ha una media di 3.1 palle rubate e ha superato la linea di 1.5 steals in ognuna delle ultime 8 partite.

Statistiche

-Raptors Over 6-1 contro squadre con record perdente

-Rockets Over 8-3 contro squadre con record vincente

-Toronto-Houston Over 9-4 nei precedenti

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans

Linee: Bulls +1.5 / O/U 232.5

Prop bet: Zach LaVine ha segnato 30 punti nell’ultima partita alla guida dei Bulls e lo scorso anno è stato un incubo per i Pelicans a cui ha segnato 35.5 punti di media.

Statistiche

-Bulls Over 4-1 dopo una vittoria in doppia cifra

-Pelicans Over 9-2 nelle ultime partite (Over 6-1 in trasferta)

-Chicago-New Orleans Over 7-0 (Over 4-0 allo United Center)

Pronostici Basket NBA 9 Novembre 2022: le partite sulla costa Ovest

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns

Linee: Timberwolves +1.5 / O/U 223.0

Prop bet: A inizio mese a Phoenix i Suns hanno vinto 116-107 contro i Timberwolves con 29 punti di Cameron Johnson e solo 18 di Devin Booker (27.1 di media stagionale).

Statistiche

-Timberwolves 4-10 ATS in casa

-Suns 7-3 ATS dopo una sconfitta

-Phoenix 5-1-1 ATS negli ultimi viaggi in Minnesota

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks

Linee: Thunder +6.0 / O/U 218.0

Prop bet: I Bucks arrivano dalla prima sconfitta stagionale nonostante altri 25 punti di Giannis Antetokounmpo (31.8 di media stagionale + 12.2 rimbalzi). OKC ha uno dei peggiori rendimenti a rimbalzo. Per i Thunder eccezionale Shai Gilgeous-Alexander da 30.7 punti a sera. Milwaukee ha la miglior difesa per punti concessi (102.7) e percentuale al tiro (42.8%). Da segnalare Holiday in dubbio per gli ospiti.

Statistiche

-Thunder Under 4-0 dopo una sconfitta

-Bucks Under 17-5 nelle ultime partite (Under 4-0 in trasferta)

-OKC-Milwaukee Under 5-1 nei precedenti

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies

Linee: Spurs +5,5 / O/U 234.0

Prop bet: Le 6 sconfitte degli Spurs sono arrivate con -20 punti di scarto medio. Se pensate alla vittoria di Memphis prendetela a -5,5 o in combo con Over 28.5 punti di Ja Morant che ha una media stagionale esattamente di 28.5 punti e ne ha segnati altri 30 alla difesa dei Celtics decisamente migliore rispetto a quella di San Antonio (29° con 120.6 punti subiti).

Statistiche

-Spurs Under 4-1 nelle ultime partite

-Grizzlies Under 4-1 nelle ultime partite

-San Antonio-Memphis Under 4-0 nei precedenti

LA Clippers-LA Lakers

Linee: Clippers -4.5 / O/U 220.5

Matchup: Derby di LA, chi se la passa peggio? I Lakers che stanno facendo male (2-8) e una delle 8 sconfitte è arrivata nel 97-103 del primo scontro con LAC, 8° derby consecutivo perso dai gialloviola. Male anche i Clippers che però hanno dato segnali di ripresa con 4 vittorie nelle ultime 5. Parliamo di due dei peggiori attacchi NBA per punti segnati: Clippers 30° (103.8), Lakers 26° (108.4).

Prop bet: Paul George sta segnando 25.0 punti di media nell’attacco anemico di LAC (31.0 nelle ultime 5). Senza LeBron James i Lakers si sono affidati ad Anthony Davis ma i suoi 29 punti non sono bastati per evitare la sconfitta contro i Jazz. Oggi James potrebbe tornare ma sono in dubbio Lonnie Walker IV e l’ex Patrick Beverley a complicare le cose per LAL.

Statistiche

-Clippers Under 12-3-1 dopo un giorno di riposo

-Lakers Under 5-2 dopo una sconfitta

-Lakers Under 11-5-2 negli ultimi viaggi a LAC

Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers

Linee: Kings +4,5 / O/U 227.5

Prop bet: Donovan Mitchell si è già preso Cleveland con 31.2 punti di media (30+ punti segnati in 7 partite su 9). I Cavaliers stanno andando alla grande con Spida aiutato da Darius Garland (19.0 punti), Jarrett Allen (13.5+12.2 rimbalzi) ed Evan Mobley (15.2+1.6 blocks). Kings 25°difesa per punti concessi (116.8) e 28° al tiro (49.7%).

Statistiche

-Kings Under 8-3 nelle ultime partite

-Cavaliers Under 4-0 contro squadre con record perdente

-Sacramento-Cleveland Under 5-0 nei precedenti