Pronostici Basket NBA 10 Novembre 2022. Dopo la scorpacciata di mercoledì, questo giovedì notte ci sono solo 4 partite che siamo andati ad analizzare: Washington Wizards-Dallas Mavericks, Atlanta Hawks- Philadelphia 76ers, Miami Heat-Charlotte Hornets e il big match New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers.

Continua il nostro grande avvio stagionale con le scommesse di Basket NBA in esclusiva nel canale TELEGRAM VIP BETTING MANIAC. Con le giocate principali siamo 10-3 (+2.60 unità) e nella notte abbiamo dato 6 consigli sulle prop bet, sbagliandone solo 1, oltre alla giocata a stake alto di Morfeo sui Nets -2.5 che hanno vinto larghi il derby con i Knicks, con un altra grande prova della difesa che per la 4° partita di fila ha costretto gli avversari sotto il centello.

Approposito di trend incredibili. Altre 3 palle rubate da OG Anunoby che ha una media di 3.3 steals in questa stagione e arriva da 9 Over consecutivi sulla linea di 1,5 palle rubate. Toronto è la squadra che ruba più palloni anche grazie ad Anunoby che è salito al 3° posto nelle proiezioni per il miglior difensore dell’anno.

Segnaliamo anche gli incredibili Jazz, primi ad arrivare a 10 vittorie stagionali e 1° in Western Conference, altro che stagione di ricostruzione dopo le partenze di Mitchell e Gobert, con un Lauri Markkanen che ha fatto passi in avanti da gigante nel Most Improved Player. Se parliamo di grandi prestazioni comunque è da segnalare lo stesso Donovan Mitchell che ha segnato altri 38 punti (31.9 di media stagionale! 8 volte nelle ultime 10 prestazioni con 30+ punti).

Pronostici Basket NBA 10 Novembre 2022: Washington-Dallas ed Atlanta-Philadelphia

Washington Wizards-Dallas Mavericks

Linee: Wizards +4.0 / O/U 209.0

Prop Bet: Luka Doncic sotto i 30 punti per la prima volta in stagione. Ieri notte si è fermato a 24 punti con 9/29 al tiro (2/11 da tre). Nelle ultime 2 sfide contro Washington ha segnato 33+36 punti. Per i Wizards l’ex Kristaps Porzingis ha una media di 27.6 Punti+Rimbalzi nelle ultime 10 partite.

Statistiche

-Wizards Over 14-6 in casa

-Mavericks Over 4-1 in trasferta

-Wizards-Mavericks Over 4-1 negli ultimi precedenti

Atlanta Hawks- Philadelphia 76ers

Linee: Hawks -1.0 / O/U 222.5

Prop Bet: I 76ers hanno battuto Atlanta in 2 sfide su 3 lo scorso anno e ritrovano Joel Embiid che in 13 sfide in carriera contro gli Hawks ha una media di 23.6 punti e 9.5 rimbalzi. Sempre out James Harden ma c’è un Tyrese Maxey da 23,6 punti e 4.0 assist di media.

Statistiche

-Hawks 8-3 ATS in casa

-76ers 6-14-1 ATS in trasferta

-76ers 4-10 ATS negli ultimi viaggi ad Atlanta

Pronostici Basket NBA 10 Novembre 2022: Miami-Charlotte e New Orleans-Portland

Miami Heat-Charlotte Hornets

Linee: Heat -10.0 / O/U 215.0

Prop Bet: Hornets che arrivano da 6 sconfitte di fila e sono senza LaMelo Ball, Gordon Hayward e ora anche Cody Martin. Per Miami invece Jimmy Butler è rientrato con 16 punti, 7 assist e 6 palle rubate. Bam Adebayo viaggia a 17.7 punti, 8.1 rimbalzi e 3.5 assists a sera. Kyle Lowry la nota stonata per gli Heat visto che sta tirando col 39.6% dal campo (35.2% da tre) anche se è il leader di Miami negli assist (5.8).

Statistiche

-Heat 7-3 ATS contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali

-Hornets 2-5-1 ATS in back to back

-Hornets 0-4-1 ATS nei precedenti contro gli Heat

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers

Linee: Pelicans -6,5 / O/U 226.0

Matchup: La sfida più interessante del giorno a mio avviso. I Blazers arrivano dalla vittoria a Charlotte e sono 3-1 in questo road-trip, anche se sono out Jusuf Nurkic e Jerami Grant. Dopo aver perso ad Atlanta e nell’Indiana, i Pelicans hanno evitato lo sweep perdente a Est grazie al 115-111 a Chicago ieri. Entrambe sono quindi in back to back

Prop Bet: Ieri i Blazers si sono tornati ad affidare a Damian Lillard che ha segnato 26 punti con 6 rimbalzi e 7 assist dopo il 19+3+6 di due giorni prima a Miami nel ritorno dall’infortunio per Dame. Sul fronte Pelicans partita speciale per l’ex CJ McCollum che spera di riprendersi dopo la pessima nottata a Chicago che lo ha visto segnare solo 7 punti col 23.1% al tiro. Dopo una serie di 4 partite con 20+ punti, McCollum ha segnato solo 9+7 punti nelle ultime 2 prestazioni.

Statistiche

-Pelicans 2-5 ATS in casa

-Pelicans 0-4 ATS dopo una vittoria

-Blazers 5-1 ATS in trasferta

-Blazers 5-2 ATS dopo una vittoria

-Portland 3-7 ATS nei precedenti contro i Pelicans (1-4 ATS negli ultimi viaggi a New Orleans)

Over/Under Trend

-Pelicans Over 12-4 nelle ultime partite

-Pelicans Over 6-1 in casa

-Blazers Under 17-5 nelle ultime partite

-Blazers Under 9-1 in trasferta

-New Orleans-Portland Under 4-0 negli ultimi precedenti

