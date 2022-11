Pronostici NBA 12-13 novembre 2022, la rubrica del fine settimana che analizza i big match da non perdere con tanti consigli per le scommesse e le prestazioni giocatori, oltre a tutte le statistiche stagionali più interessanti per le scommesse sul Basket NBA. Portland miglior squadra su cui puntare (Lakers ovviamente i peggiori assieme agli Heat!). Clippers fissi da Under. Queste e tante altre tips le trovi nel nostro articolo NBA.

Arriviamo da un altra notte positiva da 2-1 con le pick e gli studi. NBA in esclusiva nel canale Telegram VIP di BETTING MANIAC. La principale era su Desmond Bane che ci manda ancora in cassa con 24 punti e poi prendiamo Donovan Mitchell, anche se questa volta Spida si ferma sotto il trentello (a noi ne bastavano 28, ne sono arrivati 29). Traditi da SGA in una partita in cui i Thunder vincono segnando 132 punti alla difesa dei Raptors, ma solo 20 portano la firma della stella di OKC. Non ci lamentiamo visto che da quando abbiamo iniziato a mettere le pick a bilancio siamo 13-6 (+2,36 unità).

Vediamo anche un aggiornamento sulle statistiche. Nell’ultima settimana gli Sfavoriti in Casa si sono confermati la bet migliore con 15-6-1 ATS (71.4%). Prevalenza di Under negli ultimi 7 giorni col 55.8% (Partite da Over al 44.2%).

La miglior squadra nelle scommesse ATS è quella dei Portland Trail Blazers con 10-2 ATS, seguiti dagli straordinari Utah Jazz (10-3 ATS). Completano il podio i Milwaukee Bucks (9-3 ATS) che però arrivano da una settimana negativa con 3 sconfitte consecutive dopo un inizio stagionale da 9-0. Attenzione ai Sacramento Kings (8-3 ATS) che salgono al 4° posto dopo aver superato i derelitti Lakers.

Approposito di LA Lakers, LeBron James e compagni hanno il peggior record (2-10) assieme agli Houston Rockets, ma sono nettamente i peggiori nelle scommesse con 2-10 ATS al pari con i Miami Heat che stanno invece deludenti a Est mentre dai Minnesota Timberwolves (4-9 ATS) ci si aspettava decisamente di più. Male anche i Dallas Mavericks (3-7-1 ATS) nonostante Doncic e i campioni in carica, i Golden State Warriors (4-8 ATS) nonostante Curry.

Clippers con un grande rendimento da Under

I New Orleans Pelicans (O/U 8-4) sono la miglior squadra da Over mentre nessuno ha il rendimento da Under dei LA Clippers (O/U 2-10) grazie alla miglior difesa NBA (104.6 punti subiti di media) mentre non ci crederete ma la peggior difesa è quella dei Golden State Warriors (119.0). In attacco nessuno sta facendo come i Boston Celtics (119.7) mentre il peggior reparto offensivo è quello dei LA Clippers (107.0), da qui l’incredibile trend da Under di cui parlavamo prima per Paul George e compagni.

I Cleveland Cavaliers sono la squadra che sta tenendo il miglior margine (+8.08 punti a partita), superando anche i Phoenix Suns (+7.0). Al contrario i peggiori in questa statistica sono i Detroit Pistons (-10.15) seguiti dai LA Lakers (-8.17) imbarazzanti anche qui.

Pronostici NBA 12-13 novembre 2022: le partite di sabato

LA Clippers-Brooklyn Nets

Linee: Clippers -1.5 / O/U 212.0

Prop Bet: I Nets senza Irving hanno vinto 3 delle ultime 4 partite con un ottimo rendimento difensivo, ma oggi giocano in casa della miglior difesa NBA come abbiamo visto. Kevin Durant guida i Nets con 30.8 punti di media stagionale, ma arrivare al trentello allo Staples Center non sarà uno scherzo neanche per lui. Inoltre la linea 29.5 punti KD non l’ha mai superata nelle ultime 4 partite.

Top Trends

-Clippers Under 13-3 nelle ultime partite (Under 5-1 in casa)

-Nets Under 6-0 nelle ultime partite (Under 4-0 in trasferta)

Washington Wizards-Utah Jazz

Linee: Wizards +3.0 / O/U 220.5

Top Trends:

-Wizards 10-22-1 ATS dopo un giorno di pausa.

-Jazz 7-0 ATS nelle ultime partite.

-Utah 5-1 ATS negli ultimi viaggi a Washington.

Detroit Pistons-Boston Celtics

Linee: Pistons +9.5 / O/U 226.0

Top Trends:

-Pistons 5-1 ATS in back to back.

-Celtics 1-4 ATS in trasferta.

-Boston 1-8 ATS nei precedenti contro i Pistons (0-5 ATS negli ultimi viaggi a Detroit).

Indiana Pacers-Toronto Raptors

Linee: Pacers -1.5 / O/U 229.5

Top Trends:

-Pacers Over 13-5 nelle ultime partite

-Raptors Over 5-2 nelle ultime partite

_Indiana-Toronto Over 4-2 negli ultimi precedenti.

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks

Linee: 76ers -3.0 / O/U 222.5

Top Trends:

-76ers Under 6-1 in casa

-Ad Atlanta 199 punti totali nel precedente dell’altro giorno (104-95 Hawks).

-Atlanta Under 8-0 nei precedenti contro i 76ers (Under 5-0 negli ultimi viaggi a Philadelphia).

Miami Heat-Charlotte Hornets

Linee: Heat -10.0 / O/U 213.5

Top Trends:

-Heat Over 6-1 contro squadre con record perdente

-Hornets Over 9-2 in trasferta.

-Charlotte Over 7-3 nei precedenti contro gli Heat (Over 5-1 negli ultimi viaggi a Miami).

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers

Linee: Mavericks -5.0 / O/U 217.5

Top Trends:

-Mavericks 0-4-1 ATS in casa.

-Blazers 6-1 ATS in trasferta.

-Portland 2-1 ATS negli ultimi viaggi a Dallas.

New Orleans Pelicans-Houston Rockets

Linee: Pelicans -10.5 / O/U 233.0

Top Trends:

-Pelicans Over 12-5 nelle ultime partite (Over 6-2 in casa).

-Rockets Over 5-1 in trasferta.

-New Orleans-Houston Over 5-1-1 negli ultimi precedenti.

Pronostici NBA 12-13 novembre 2022: i match di domenica

NY Knicks-Oklahoma City Thunder

Prop Bet: Ad orario italiano ci godiamo la partita del Madison Square Garden dove arrivano i Thunder del già citato Shai Gilgeous-Alexander ma io pongo l’attenzione sul nuovo arrivato nella Grande Mela, Jalen Brunson che ha segnato altri 26 punti con 7 assist contro Detroit. In stagione sta segnando 19.8 punti con 6.8 assist a sera. Nelle ultime 10 partite ha tenuto una media complessiva di 27.2 Punti+Assist. I Thunder in difesa tendono a concedere molto e in attacco giocano con un ritmo molto alto, quindi ci saranno occasioni per Brunson.

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves

Prop Bet: I Timberwolves in difesa concedono 115.6 punti (22°). Donovan Mitchell ha una media stagionale clamorosa di 31.6 punti a sera, a cui aggiunge anche 6.1 assist, ed è già diventato il leader a Cleveland. Attesa una grande sfida sotto canestro con Jarrett Allen ed Evan Mobley da una parte, contro KAT e Rudy Gobert dall’altra per gli ospiti.

Washington Wizards-Memphis Grizzlies

Prop Bet: I Grizzlies hanno vinto 103-97 in casa il precedente del 6 novembre contro i Wizards con 28 punti di un altro giocatore che abbiamo già citato, Desmond Bane, che ha tenuto una media di 26,6 punti nelle ultime 10 partite tirando col 50.6% da tre! I Wizards hanno la 28° difesa da tre della lega (38.2%) e Washington giocherà questa partita in back to back.

Philadelphia 76ers-Utah Jazz

Prop Bet: Entrambe giocheranno in back to back questa sfida. Per i Jazz Lauri Markkanen è il leader con 30.8 Punti+Rimbalzi nelle ultime 10 partite. Dall’altra parte ovviamente Joel Embiid sempre più importante considerando l’assenza di Harden. Il centro dei 76ers ha una media stagionale di 10.0 rimbalzi esatti e sfida i Jazz abbastanza modesti come efficenza a rimbalzo.

Chicago Bulls-Denver Nuggets

Prop Bet: Solo 1/6 da tre per Michael Porter Jr nell’ultima partita a Boston, ma oggi potrà rifarsi dalla lunga distanza a Chicago, con i Bulls che hanno solo la 22° difesa perimetrale (36,6% concesso da oltre l’arco agli avversari). Porter ha una media di 3,5 triple realizzate nelle ultime 10 partite (46.1%).

Sacramento Kings-Golden State Warriors

Prop Bet: Qualche giorno fa nella baia i Warriors hanno vinto 116-113 contro i Kings col solito Stephen Curry da 47 punti (7/12 da tre). La difesa di Sacramento è 25° come punti concessi (116.8) e 29° da tre (49.9%). In quel precedente ai Kings non bastarono 28 punti di De’Aaron Fox che ne ha segnati altri 32 nell’ultima prestazione contro i Lakers venerdì notte. Solo la difesa dei Warriors fa però peggio di quella dei Kings come punti concessi (119.0).

LA Lakers-Brooklyn Nets

Prop Bet: Nets in back to back dopo i Clippers. Abbiamo detto del disastro dei Lakers che hanno LeBron James in forse e anche Anthony Davis non sta bastando nonostante una media di 30.4 Punti+Rimbalzi nelle ultime 10 partite. I Nets però difensivamente hanno cambiato faccia con 90.2 punti concessi di media nelle ultime 4. Rimangono comunque tra le peggiori squadre come efficenza a rimbalzo.

