Pronostici Basket NBA 15 Novembre 2022, analizziamo le 5 partite che ci attendono questo martedì, tutte sulla costa Ovest: Pelicans-Grizzlies, Mavericks-Clippers, Jazz-Knicks, Trail Blazers-Spurs e Kings-Nets. Vi diamo anche un paio di consigli antepost sulle prestazioni individuali.

Pronostici Basket NBA 15 Novembre 2022: le partite del martedì notte

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies

Linee: Pelicans -3,5 / O/U 228.5

Prop Bet: I Grizzlies sono 0-3 quando Ja Morant o Desmon Bane non giocano, ma sono 9-2 con le loro stelle in campo. Entrambi erano assenti nell’ultima partita infatti persa da Memphis 92-102 a Washington. Bane è in dubbio anche per questa notte mentre Morant dovrebbe giocare (ha una linea personale di 28.5 punti su una media stagionale di 28.7).

Top Trends:

-Grizzlies 0-5 ATS in trasferta.

-Pelicans 7-3 ATS nei precedenti contro i Grizzlies (5-1 ATS a New Orleans).

-New Orleans-Memphis Over 5-2 negli ultimi precedenti.

Dallas Mavericks-LA Clippers

Linee: Mavericks -7.0 / O/U 212.0

Prop Bet: Clippers in back to back dopo la vittoria di ieri (la 3° nelle ultime 4 partite) con 22 punti di Paul George che ha segnato 22+ punti in 7 delle ultime 8 partite (24,5 di media), arco di tempo in cui ha tirato con un 45.7% dal campo, guidando LAC ad un record di 6-2. Dall’altra parte Luka Doncic con 34,3 punti di media è l’attuale leader tra i marcatori NBA, ma sfida quella che è una delle migliori difese della lega, quella dei Clippers che concedono 107.1 punti (4°) col 44,9% al tiro (3°). Nonostante questo i book propongono Doncic a 32,5 punti anche oggi.

Top Trends:

-Mavericks 0-7-1 ATS nelle ultime partite (0-5-1 ATS in casa).

-Clippers 5-2 ATS nelle ultime partite.

-LAC è Under 6-2 negli ultimi viaggi a Dallas.

Utah Jazz-NY Knicks

Linee: Jazz -5.0 / O/U 230.5

Prop Bet: I Jazz hanno concesso 59 punti ad Embiid nell’ultima partita mentre i Knicks hanno fatto tirare OKC col 62.5% nell’ultimo ko al Madison Square Garden. Difese rivedibili, e per questa notte i bookmakers danno Julius Randle (20.5) da una parte e Lauri Markkanen (19.5) dall’altra come top scorer. Randle ha superato il ventello in ognuna delle ultime 5 partite (26.0 di media) mentre il finnico dei Jazz arriva da un paio di Under (17 e 15).

Top Trends:

-Jazz 8-2-1 ATS in casa contro squadre con record esterno perdente.

-Knicks 2-7-1 ATS nelle ultime partite e 0-4 ATS negli ultimi viaggi nello Utah.

-Utah-NYK Under 5-0 negli ultimi precedenti.

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs

Linee: Blazers -8.5 / O/U 226.0

Prop Bet: Ieri gli Spurs hanno perso segnando solo 95 punti alla pessima difesa di Golden State, con anche Keldon Johnson fermato a 15 punti (22.9 di media stagionale). Gli Spurs hanno a loro volta una delle peggiori difese della lega: 30° in punti concessi (119.7) e percentuale al tiro (49.7%) e 29° anche da tre (38.7%) oltre ad una pessima efficenza a rimbalzo. Nurkic ancora in forse, in sua assenza occhio ai rimbalzi di Jeremy Grant che ci ha mandato in cassa nell’ultima partita con altri 6 (5+ rimbalzi in 6 delle ultime 7). Sul fronte punti ovviamente Damian Lillard, un altro che ci ha mandato in cassa nell’ultima a Dallas con 29 punti (28.6 di media stagionale).

Top Trends:

-Blazers Under 12-4-1 in casa.

-Spurs Under 4-1 in trasferta e Under 5-1 nei precedenti contro Portland.

-San Antonio 5-2 ATS in back to back e 4-0 ATS nei precedenti contro Portland.

Sacramento Kings-Brooklyn Nets

Linee: Kings -2.0 / O/U 226.5

Prop Bet: Due squadre in ripresa da dopo Halloween anche se i Nets hanno perso contro i Lakers l’ultima, concedendo molto a Davis. Oggi sotto canestro attenzione a Domantas Sabonis (20.4 punti e 12.9 rimbalzi nelle ultime 7). Altri 27 punti per Kevin Durant che ha segnato 26+ punti in tutte e 14 le partite finora giocate. Da quando gioca a Brooklyn KD non ha mai sfidato Sacramento su cui tiene una media in carriera di 30.7 punti col 54% al tiro in 7 sfide. Oggi Durant è proposto a 30.5 punti di linea personale mentre Sabonis si gioca alla stessa linea (30.5) ma con Punti+Rimbalzi (appena @1.34 un altra doppia doppia).

Top Trends:

-Kings 7-20 ATS nei precedenti contro i Nets (2-5 ATS in casa).

-Nets 4-1-1 ATS nelle ultime partite.

-Nets Over 5-2 negli ultimi viaggi a Sacramento.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Basket NBA 15 Novembre 2022: Quote Antepost aggiornate

Per la vittoria finale dell’anello è un testa a testa a Est con i Milwaukee Bucks di poco favoriti sui Boston Celtics. Si staccano invece i campioni in carica, i Golden State Warriors, che a Ovest devono guardarsi anche dai Phoenix Suns e dai LA Clippers che nonostante tutto (i problemi di Leonard) tengono botta (crollano invece i Lakers @65.00 volte la posta). Provano a riguadagnare terreno anche i Brooklyn Nets @15 dopo un avvio preoccupante, mentre i Cleveland Cavaliers @15 raggiungono i Denver Nuggets e i Philadelphia 76ers nel ruolo di contender, scavalcando anche i Memphis Grizzlies di Morant e i Dallas Mavericks di Doncic.

Luka Doncic è però alla pari con Giannis Antetokounmpo per il titolo di MVP della regular season, con Jayson Tatum molto vicino e pronto ad inserirsi come terzo incomodo. Si staccano invece Ja Morant e Stephen Curry. Molto alta la quota di Joel Embiid @12.00, potrebbe essere il momento giusto per prenderlo (se non lo avete già fatto come vi avevamo consigliato) visto che la stella dei Sixers ci tiene a questo premio dopo 2 secondi posti di fila, e nelle ultime 2 partite ha segnato da solo qualcosa come 101 punti!

Per il rookie dell’anno domina sempre Paolo Banchero ma Benedict Mathurin, che avevamo consigliato @13.00 nel pre-stagione, ha letteralmente dimezzato la quota @7.50 a forza di grandi prestazioni, trovando già il suo spazio nell’Indiana.

Giannis Antetokounmpo si prende la scena e i favori dei quotisti anche per il Miglior difensore, staccando Rudy Gobert che non mi convince, ed Evan Mobley. Bam Adebayo è sempre spendibile in questa classifica, ma attenzione ad OG Anunoby che viaggia a più di 3 palle rubate a sera, un trend che abbiamo segnalato settimane fa. Al momento il giocatore dei Raptors si prende @10.00 per il DOY, quota interessante.

Infine il Most Improved Player (MIP), il giocatore maggiormente migliorato. Con più di 30 punti a sera e tante altre giocate e statistiche pazzesche, Shai Gilgeus Alexander sta guidando i Thunder meglio del previsto, e si è preso la scena per questo titolo, crollando in quota @2.75 e staccando anche Tyrese Maxey. Qui i nostri (Zion Williamson e Jalen Green) non sono partiti allo stesso modo, ma la stagione è ancora lunga.

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale.