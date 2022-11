Pronostici NBA 18-19-20 novembre 2022. I trend e le statistiche stagionali più interessanti come sempre nel punto di aggiornamento del venerdì sul Basket NBA. Le analisi e i consigli per le scommesse sulle partite più interessanti del weekend.

Statistiche Risultati pick Basket NBA

Come ogni fine settimana facciamo il punto della situazione sulle statistiche stagionali di Basket NBA e i trend più interessanti. Sulle prop bet ne abbiamo trovato uno molto interessante, dopo le palle rubate di OG Anunoby, ora ci sono le Palle Perse da Ayo Dusunmu. In assenza di Lonzo Ball è lui che porta palla per i Bulls e sulla linea 1,5 turnovers è O/U 8-1 nelle ultime 9 partite.

Interessante anche la combo di Portland, con Damian Lillard che continua a sfornare assist (11+11+12 nelle ultime 3 partite) ed Anfernee Simons continua ad arrivare al ventello da 4 partite di fila (24,2 punti di media nelle ultime 10).

Nell’ultima settimana grande equilibrio in tutti i trend delle scommesse ATS mentre si segnala una leggera prevalenza di partite da Over (53,3%) rispetto agli Under (46.7%).

Sacramento paradiso per gli scommettitori

Sacramento Kings (11-3 ATS) miglior squadra su cui puntare dopo aver superato i Portland Trail Blazers (11-4 ATS) un pò in calo, come i Milwaukee Bucks (10-4 ATS). Dietro attenzione ai sorprendenti Oklahoma City Thunder (10-5 ATS) e agli Indiana Pacers (9-4 ATS). La peggior squadra su cui puntare è quella dei Miami Heat con un tremendo 3-12 ATS, peggio anche di LA Lakers (3-10 ATS) e Dallas Mavericks (3-10-1 ATS). Male altri top team a Ovest come Golden State Warriors (5-10 ATS) e Memphis Grizzlies (5-10 ATS). Qualche segnale di ripresa dai Brooklyn Nets (6-9-1 ATS).

Gli Oklahoma City Thunder (O/U 10-5) sono la miglior squadra da Over, seguiti dai Miami Heat (O/U 9-6) che hanno una difesa che non funziona come al solito. Stesso rendimento da Over anche per gli Atlanta Hawks (O/U 9-6). Non cambia la miglior squadra da Under che è sempre, nettamente, quella dei LA Clippers (O/U 3-13), seguiti da Portland Trail Blazers (O/U 4-10-1), Milwaukee Bucks (O/U 5-9) e Phoenix Suns (O/U 6-8).

Un appunto sui Boston Celtics titolari sia del miglior attacco (120.4 punti segnati di media) che del miglior margine medio (+7.13). Il peggior attacco è quello dei LA Clippers (104.3) che però hanno sempre la miglior difesa (105.8). I San Antonio Spurs (120.1) sono la squadra che concede più punti agli avversari. Il peggior margine è però quello dei Detroit Pistons con uno scarto medio di -9.38 punti a partita (seguono proprio gli Spurs a -8.19).

I Golden State Warriors sono la squadra col Pace Factor più alto mentre in fondo a questa statistica ci sono i Dallas Mavericks che sono quindi la squadra che tiene i ritmi più bassi nelle proprie partite.

Pronostici NBA 18-19-20 novembre 2022: le partite di venerdì

Ben 11 partite in programma. Molto interessante la sfida a Est tra Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks, con i Bucks che si sono ripresi contro Cleveland con un Brook Lopez d’annata che con 29 punti per una volta ruba la scena a Giannis Antetokounmpo (comunque vicino alla tripla doppia con 16 punti, 12 rimbalzi e 8 assist), con Milwaukee comunque limitata dalle presenze in infermeria di Khris Middleton, Pat Connaughton, Joe Ingles, Jrue Holiday, Grayson Allen e Wesley Matthews.

Attira la nostra attenzione anche Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder. Se i Thunder sono così sorprendenti lo devono ad un impressionante Shai Gilgeous-Alexander. Grande sfida con un altro giovane esplosivo che sta conquistando l’NBA, Ja Morant (29.3 punti, 6.8 assist e 6.2 rimbalzi). C’è un solo problema, l’assenza di Desmond Bane. Con Bane in campo l’attacco dei Grizzlies segna 117,5 punti di media, senza crolla a 99.7!

Tra le altre partite segnaliamo Houston Rockets-Indiana Pacers (totale O/U più alto di giornata con linea enorme a 236,5 punti); Dallas Mavericks-Denver Nuggets (la sfida tra Luka Doncic e Nikola Jokic ma purtroppo quest’ultimo non è disponibile per protocollo covid, come Murray e Gordon) e New Orleans Pelicans-Boston Celtics (padroni di casa con in dubbio Zion Williamson ma 2° miglior difesa perimetrale della lega al momento).

Pronostici NBA 18-19-20 novembre 2022: le partite di sabato

Atlanta Hawks-Toronto Raptors aprono le danze dopo essersi già incontrate in Canada a fine ottobre col 139-109 per i Raptors. Si continua con Indiana Pacers-Orlando Magic (Paolo Banchero ne avrà per un altra settimana in infermeria) mentre ad Ovest sono in campo Portland Trail Blazers-Utah Jazz ed LA Clippers-San Antonio Spurs (la miglior difesa NBA contro la peggiore).

Spendiamo qualche parola in più sul big match Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves. I 76ers giocheranno in back to back dopo la sfida con i Bucks. Ci saranno da valutare le condizioni di Joel Embiid che però ha dichiarato che quest’anno avrebbe giocato i back to back e nell’ultimo ha fatto leggermente impressione…Sarà comunque interessante vederlo nella sfida con i Timbervoles di Karl Anthony Towns e Rudy Gobert che sono tornati in pista con 2 vittorie (35 punti di Anthony Edwards nell’ultima).

Pronostici NBA 18-19-20 novembre 2022: le partite di domenica

In prima serata italiana ci attende Phoenix Suns-NY Knicks, matinée interessante che apre il programma di 8 partite di Basket NBA. A seguite Washington Wizards-Charlotte Hornets, Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers-Miami Heat, Houston Rockets-Golden State Warriors (due delle difese che concedono di più, aspettiamoci tanti punti e linee O/U altissime) ed LA Lakers-San Antonio Spurs, oltre al rematch Dallas Mavericks-Denver Nuggets a due giorni di distanza dal primo scontro (con Jokic da valutare in questo caso).

Mi sono tenuto da parte Sacramento Kings-Detroit Pistons. Non è certamente un big match ma dopo tanti anni difficili finalmente i Kings stanno convincendo, lo abbiamo visto anche nelle scommesse. Il punto di forza rimane l’attacco con De’Aaron Fox (24.8 punti e 6.4 assist di media stagionale) a guidare la franchigia di Sacramento che domenica ospita i Pistons, una delle peggiori difese NBA per punti concessi (116.8, 27°) e per percentuale dal campo (47.5%, 22°), oltre ad essere debole anche come efficenza a rimbalzo. Detroit è senza Cade Cunningham e si affida a Bojan Bogdanovic, subito leader dell’attacco con 20.5 punti di media. Sacramento è letale in attacco, ma il gioco in difesa rimane lacunoso: 26° per punti concessi (116.6), 29° come percentuale dal campo (50%) e 26° da tre (38.3%).

