Pronostici Basket NBA 28-29 novembre 2022, come ogni inizio settimana vediamo gli aggiornamenti delle quote anteposto per la stagione 2022-23 di Basket NBA, andando a vedere i cambiamenti più importanti, ma analizziamo anche le sfide in programma lunedì e martedì con statistiche, linee, consigli e pronostici NBA.

Pronostici Basket NBA 28-29 novembre 2022: le partite del lunedì

La settimana inizia con 10 partite. Si parte a Est con Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks che sono 1-1 in stagione. In assenza di Embiid è esploso un Tobias Harris da 24,5 punti di media nelle ultime 2.

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves. Entrambe sono in back to back con un Rudy Gobert da 12,7 rimbalzi di media per i TWolves. Per i Wizards Bradley Beal ha segnato 20+ punti in ognuna delle ultime 8 partite.

Boston Celtics-Charlotte Hornets. Celtics 9-1 in casa, domenica hanno vinto con 36 punti di Jaylen Brown in assenza di Tatum. Hornets senza l’ex Gordon Hayward (oltre a Lonzo Ball). Charlotte è 6-19-1 ATS nei precedenti contro Boston (2-8-1 ATS negli ultimi viaggi al TD Garden).

Brooklyn Nets-Orlando Magic. 18 punti per Paolo Banchero alla 2° partita dal rientro dall’infortunio, ma il problema di Orlando è la difesa che ha concesso 117,4 punti di media col 50.3% al tiro nelle ultime 4 sconfitte. I Magic sono 1-8 in trasferta.

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers. Per Toronto Pascal Siakam e Scottie Barnes rimangono in forse questa notte ma sono in ripresa. Raptors anche senza Precious Achiuwa, Otto Porter Jr, Dalano Banton e Justin Champagnie. Anche Cleveland è senza Jarrett Allen, Caris LeVert, Kevin Love e Lamar Stevens. Le certezze sono Donovan Mitchell (32 punti nell’ultima partita) e Darius Garland (19 punti, 10 assist).

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder. I Pelicans arrivano dalla peggior prestazione stagionale, hanno perso CJ McCollum anche se è in rientro Brandon Ingram (20.8 punti, 5.1 rimbalzi e 4.7 assist di media). Per OKC Shai Gilgeous-Alexander viaggia con 31.1 punti a sera.

Denver Nuggets-Houston Rockets. Entrambe arrivano da 2 vittorie, i Rockets in casa, i Nuggets in trasferta. Houston è 2-5 ATS negli ultimi viaggi a Denver.

Utah Jazz-Chicago Bulls. Jazz in calo con 4 sconfitte di fila ma rimangono 6-2 in casa. I Bulls hanno vinto solo 3 delle ultime 10 partite. Under 10-3-1 negli ultimi viaggi di Chicago nello Utah.

Sacramento Kings-Phoenix Suns. I Suns arrivano da 4 vittorie, tutte in casa, e sono 11-1 a Phoenix in questa stagione. Il problema è il record di 2-5 in trasferta per i Suns. Da una parte una delle migliori difese della NBA (Suns 107.7 punti concessi di media) contro uno dei migliori attacchi (Kings, 119.1).

LA Lakers-Indiana Pacers. Dopo 5 partite d’assenza è tornato LeBron James, ma non c’è pace per i Lakers che ora hanno in infermeria Anthony Davis che è in forse per la sfida contro Indiana che è in back to back e domenica ha subito 31 punti e 29 rimbalzi da Zubac!

Pronostici Basket NBA 28-29 novembre 2022: i match del martedì

Solo tre partite in programma. Si inizia con Detroit Pistons-New York Knicks. I Knicks hanno perso 4 delle ultime 5 partite e la difesa rimane un problema. NYK è una delle squadre che concede più triple agli avversari. Detroit ha però in forse il suo miglior marcatore, Bojan Bogdanovic (oltre a Cade Cunningham assente). NYK ha sempre battuto Detroit negli ultimi 10 precedenti, con anche un quasi perfetto 8-1-1 ATS nelle scommesse.

Dallas Mavericks-Golden State Warriors. I Mavericks arrivano da 4 sconfitte di fila e stanno mostrando tutti i loro limiti. Luka Doncic ha segnato 27 punti nel ko di domenica a Milwaukee, e quando lo sloveno segna meno di 30 punti Dallas ha un record di 0-5. Buon momento per i Warriors che sono 5-1 nelle ultime partite. I Mavs avranno dalla loro il fattore campo, non scontato con Dallas che è 8-3 all’American Airlines Center mentre i Warriors sono 9-1 sul proprio campo ma 2-9 in trasferta.

Portland Trail Blazers-LA Clippers. Dopo 8 partite di fila con 20+ punti segnati, Anfernee Simons si è fermato a 15 nella sconfitta a Brooklyn, dove per Portland non sono bastati 29 punti di Jeremy Grant. Portland rimane senza Damian Lillard mentre per i Clippers rimane out Paul George, con Kawhi Leonard in forse. LAC è 8-2 ATS negli ultimi precedenti contro Portland. Entrambe le difese stanno facendo meglio dei rispettivi attacchi: Portland segna 109.7 punti (22°) ma ne concede 110.3 (9°). Ancora più marcata la differenza tra attacco e difesa dei Clippers: 2° per punti concessi (106.8) ma 30° per punti segnati (106.4).

