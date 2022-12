Pronostici Basket NBA 5-6 dicembre 2022, come ogni inizio settimana vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la stagione 2022-23 di Basket NBA. I cambiamenti di quote più importanti e i nostri consigli sulle scommesse, con particolare attenzione ai premi individuali stagionali che ci hanno ripagato massicciamente già in MLB ed NCAAF.

Pronostici Basket NBA 5-6 dicembre 2022: le partite di lunedì

Charlotte Hornets-LA Clippers

Trends: Clippers 6-1 ATS negli ultimi viaggi a Charlotte.

Key Player: LAC senza Leonard, George, Kennard e forse anche Powell. Attenzione a Reggie Jackson che arriva da un 1/12 al tiro ma aveva segnato 15+24 punti nelle precedenti 2 partite.

Orlando Magic-Milwaukee Bucks

Trend: Bucks 9-1-1 ATS negli ultimi viaggi ad Orlando.

Key Players: Tante assenze anche per Orlando e Paolo Banchero ha segnato 9 punti nell’ultima partita dopo un mese di novembre da 22.6 punti e 6.1 rimbalzi in 8 partite.

Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder

Trend: Thunder Over 11-2 nelle ultime partite e Over 9-1 nei precedenti contro gli Hawks.

Key Players: Atlanta dovrebbe recuperare Trae Young (27.8 punti e 9.6 assist) che lo scorso anno ha segnato 41+30 punti in 2 sfide contro OKC (24,3 punti di media in carriera contro i Thunder). Per OKC Shai Gilgeous-Alexander è tornato con 33 punti (6° partita consecutiva da 30+ punti e 31.1 di media stagionale).

Toronto Raptors-Boston Celtics

Trend: Raptors record di 3-9 in trasferta ma 9-2 in casa. Celtics 5-1 ATS in back to back e 9-0 ATS negli ultimi viaggi a Toronto.

Key Players: Ieri i Celtics hanno vinto senza Marcus Smart che dovrebbe rientrare oggi (11.8 punti, 7.7 assist, 3.1 rimbalzi e 1.1 palle rubate in 21 partite). Sfida con OG Anunoby che potrebbe soffiargli il titolo di Difensore dell’anno (2+ steals in 5 delle ultime 7 partite), ma anche a livello realizzativo non scherza con 32 punti contro Orlando l’altra notte.

Houston Rockets-Philadelphia 76ers

Trend: 76ers Over 7-1 contro squadre con record perdente; Rockets Over 6-1 in casa contro squadre con record esterno negativo.

Key Players: Momento difficile per i 76ers che sperano di ritrovare James Harden contro la sua ex squadra, i Rockets, con Houston che ha una delle peggiori difese con 116.9 punti concessi e il 48.5% dal campo.

Memphis Grizzlies-Miami Heat

Trend: Heat 2-11-1 ATS dopo un vittoria e 1-4 ATS nei precedenti contro i Grizzlies.

Key Players: Poche buone notizie per Miami, ma almeno venerdì è tornato un Jimmy Butler da 25 punti + 15 rimbalzi, leader degli Heat in punti (21.2) e steals (1.7) e secondo in assists (5.9), rimbalzi (7.2) e rimbalzi offensivi (2.3).

Dallas Mavericks-Phoenix Suns

Trend: Mavericks 2-10 ATS contro squadre con record vincente. Suns 5-1 ATS in back to back e 9-4 ATS negli ultimi viaggi a Dallas.

Key Players: Luka Doncic, miglior marcatore NBA con 33.4 punti contro l’ottima difesa dei Suns che però sono in back to back. Ad inizio stagione non sono bastati 35 punti di Doncic per vincere i Suns, ma si giocava a Phoenix. Dallas ha un record di 9-3 in casa all’American Airlines Center.

Golden State Warriors-Indiana Pacers

Trend: Warriors a due facce: 2-10 in trasferta, 11-1 in casa. Pacers 19-7 ATS in back to back e 4-1 ATS negli ultimi viaggi a Golden State.

Key Players: Warriors con in dubbio Andrew Wiggins e Jordan Poole ma hanno lasciato a riposo Klay Thompson che potrebbe fare male al fianco di Steph Curry alla difesa di Indiana, solo 25° da tre (37.2%). I Pacers hanno anche in dubbio Tyrese Haliburton.

Pronostici Basket NBA 5-6 dicembre 2022: le partite di martedì

3 partite in programma. Vi diamo appuntamento a martedì per questo articolo che aggiorneremo con le ultime notizie, statistiche, prop bet e trend freschi freschi per voi.

Cleveland Cavaliers-LA Lakers

Trend:

Key Players:

Miami Heat-Detroit Pistons

Trend:

Key Players:

Denver Nuggets-Dallas Mavericks

Trend:

Key Players:

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost aggiornate sul Basket NBA 2022-23

Come sempre prendiamo BET365 come riferimento per le quote antepost per la vittoria finale dell’anello dove comandano sempre i Boston Celtics @4.75 che negli ultimi 7 giorni scendono ancora di quota (stavano @5 lunedì scorso). Scendono da @7 anche i Milwaukee Bucks @6 mentre rimangono stabili i Golden State Warriors @7.50 e i Phoenix Suns @8.

Momento di ripresa per i Brooklyn Nets @13 che scendono dal @15 dell’ultimo rilevamento. Settimana positiva anche per i Denver Nuggets @15 dal @19 di lunedì scorso mentre al contrario i Philadelphia 76ers @23 salgono da @19.

Passiamo su SNAI per le scommesse sui premi individuali, iniziando dal Mvp Regular Season dove ormai è una lotta a tre con Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo raggiunti @3.50 di quota da Jayson Tatum. Scende anche la quota di Steph Curry @8 che però rimane lontano rispetto al trio di testa.

In tendenza con la crescita della quota di Philadelphia, come abbiamo appena visto, cresce anche la quota per l’mvp della propria stella, Joel Embiid @15 dal @10 della settimana scorsa. Nelle ultime giornate abbiamo visto una ripresa dei Lakers, anche grazie ad uno stratosferico Anthony Davis @30 che scende in quota mvp, ma rimane comunque altissimo. Ci sono speranze? Difficile, come è difficile pure il three-peat di Nikola Jokic @20.

Per il Rookie dell’anno il nostro Paolo Banchero @1.25 rimane stabilmente al comando, ma continua a scendere la quota di Benedict Mathurin @3.50 che noi avevamo consigliato @13 nel pre-season, coprendoci comunque anche con Banchero, al tempo @3 volte la posta! Grazie book per le ennesime quote antepost sbagliate sui premi individuali.

Crolla ancora la quota di Brook Lopez @1.90 per il Difensore dell’anno. Già la scorsa settimana era favorito, ma @3.50, ora si prende sotto la pari. Il lungo stacca il compagno di squadra Giannis Antetokounmpo @5.50 per i Bucks che non a caso hanno una delle migliori difese della lega. Sempre attenzione ad OG Anunoby @9.

Nel Most Improved Player domina Shai Gilgeous-Alexander @1.58, ma dietro Tyrese Haliburton @6 praticamente dimezza la quota in una settimana (stava @11 lunedì scorso). Forte calo anche per Anfernee Simons @9 (stava @50 nell’ultimo rilevamento!) che si è messo in luce in assenza di Damian Lillard a Portland, ma ora che Dame è tornato, Simons riuscirà a rimanere sotto i riflettori? Probabilmente sì visto che in stagione ci ha già mandato in cassa più volte con Over punti anche quando Lillard era in campo con lui.

Antepost Tips: Malcom Brogdon Sesto uomo di valore, in tutti i sensi!

Attenzione al Sesto Uomo dove troviamo ancora valore. Le lavagne premiano Russell Westbrook @2.50 che ha fatto grandi miglioramenti (come tutti i Lakers) da quando parte dalla panchina, ma non crediamo a questo giocatore e in generale non crediamo a LAL quest’anno, nonostante il momento di grazia di AD, sempre però alle prese con possibili infortuni, come Lebron James.

Dietro rimane Jordan Poole @4.50 che sta un pò deludendo e poi arriva Malcom Brogdon @6.00 in forte calo. E’ il momento di giocare il 6° uomo dei Celtics che nella sua nuova vita a Boston sta dando un contributo importante. Boston ha il miglior record ed è la favorita a Est e per la vittoria finale, Brogdon dalla panchina è un lusso che si farà sentire. Ricordiamo che comunque nel pre-season ci eravamo già esposti con Poole @5 e il bis di Tyler Herro, ora molto difficile (preso @9, si gioca @100 al momento).

Un altra quota di valore che arriva dall’Indiana, proprio l’ex squadra di Brogdon, riguarda il già citato Mathurin che si gioca @7 il sesto uomo. Non è impossibile vederlo vincere un premio se continuerà questa stagione, ma noi siamo già esposti col canadese nelle giocate antepost sul ROY e in ogni caso preferisco Brogdon ai Celtics rispetto ad un rookie ai Pacers, anche se come sapete mi piace molto.

TIPS: BROGDON 6° UOMO @6.00

Segui Betting Maniac su Telegram

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale.

Da oggi e fino a fine mese puoi sfruttare la PROMO BLACK FRIDAY che ti regala 2 mesi di servizio!