Pronostici NBA 7-8 Dicembre. Rubrica di metà settimana NBA dove come sempre ci concentriamo sulle partite giocate e sul campo, andando a trovare le statistiche più interessanti delle varie squadre, con particolare attenzione alle prop bet, ovvero le scommesse NBA sulle prestazioni giocatori, le più popolari in Italia.

Pronostici NBA 7-8 Dicembre: le partite di mercoledì

Orlando Magic-LA Clippers. I Clippers ritrovano Kawhi Leonard e Paul George in lineup e potrebbe rientrare anche Luke Kennard (dovrebbe rimanere out Norman Powell). 20 punti, 12 rimbalzi e anche 7 assist per Paolo Banchero nell’ultima contro i Bucks. Oggi il rookie di passaporto azzurro sfida un altra solidissima difesa.

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets. Kevin Durant nominato Eastern Conference player of the week dopo altri 31 punti (ma anche 8 turnovers) per i Nets ancora senza Ben Simmons mentre gli Hornets hanno problemi con LaMelo Ball e Gordon Hayward. Il mese scorso 98-94 per i Nets a Charlotte con 27 punti di KD.

NY Knicks-Atlanta Hawks. Trae Young al Madison Square Garden, e potremmo già chiudere l’analisi. Occhio ai punti della stella di Atlanta che in 14 partite di regular season in carriera contro NYK ha una media di 27.9 punti con 9.2 assist e altri 29.2+9.8 nella serie di 5 partite di playoffs del 2021. I Knicks sono tra le squadre che concedono più triple e difendono peggio dal perimetro e nella sconfitta ad Atlanta del mese scorso a fargli male più che Young (17 punti) fu Dejounte Murray con 36 punti + 9 assist supportato dai 21 di Hunter (in forse oggi).

Toronto Raptors-LA Lakers. Ieri è durata 8 minuti la partita di Anthony Davis poi uscito per influenza. Oggi Lakers in back to back a Toronto che ha ritrovato un Pascal Siakam da 26,3 punti in 3 partite a dicembre, con anche 7,6 rimbalzi e 7.0 assist a sera.

Chicago Bulls-Washington Wizards. I Wizards ne hanno perse 3 di fila e 6 delle ultime 7. Piove sul bagnato con l’infortunio di Bradley Beal. In sua assenza occhio a Kyle Kuzma e Kristaps Porzingis. Nella vittoria interna 102-100 di ottobre contro i Bulls, Kuzma segnò 26 punti anche con Beal in campo. Chicago molto male difensivamente.

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder. Shai Gilgeous-Alexander ha giocato 7 partite consecutive con 30+ punti segnati e in stagione ha una media di 31.3 punti a sera. SGA raccoglie molto a cronometro fermo visto che va in lunetta 13,4 volte a partita e tira col 93%. Una delle rare partite stagionali in cui ha segnato solo 15 punti andando in lunetta appena una volta, è stato proprio il 110-121 di metà novembre sempre qui al FedEx Forum.

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings. Si rinnova la sfida tra Domantas Sabonis e Giannis Antetokounmpo. Sabonis in carriera ha sfidato il greco 17 volte, perdendo in 12 occasioni. In queste partite ha segnato 14.2 punti e 9.0 rimbalzi di media con solo 2 doppie doppie rispetto ai 24.9 punti e 12,2 rimbalzi con 5 doppie doppie di Giannis. Antetokounmpo arriva da una prova da 34 punti e 13 rimbalzi in cui ha sopperito al pessimo rientro della sua spalla principale, Khris Middleton che ha tirato 1/11.

Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers. Indiana senza Tyrese Haliburton, Myles Turner e Chris Duarte. Sta prendendosi la scena Andrew Nembhard, game winner contro Warriors e Lakers, e con 15,6 punti (53,4% dal campo e 46,4% da tre) e 7.2 assist di media nelle ultime 5. Dall’altra parte Anthony Edwards ha segnato 20+ punti in 8 delle ultime 10 partite, ma in questo arco di tempo in ben 6 occasioni ha perso 4+ turnovers.

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons. I Pelicans potrebbero approfittare di questi Pistons in back to back e in trasferta, in particolare Zion Williamson che sta segnando 23.6 punti di media, o il sorprendente Jose Alvarado che arriva dal carrer high di 38 punti, senza dimenticare il rientro di CJ McCollum che rende New Orleans la squadra più calda del momento, nonostante l’assenza di Brandon Ingram. Ieri Detroit è passata a Miami con 31 punti (7 triple) di Bojan Bogdanovic.

Utah Jazz-Golden State Warriors. Warriors alle prese con i problemi di Steph Curry ed Andrew Wiggins che non dovrebbero essere in campo nello Utah, mentre i Jazz dovrebbero recuperare un giocatore chiave, Mike Conley per provare a riscattare il 118-129 del mese scorso a Golden State nonostante i 24 punti del solito Lauri Markkanen, ma in quell’occasione Curry c’era eccome visto che fu determinante con 33 punti con 6 triple. Sappiamo però che i Warriors sono ottimi in casa (11-2, anche se hanno perso l’ultima contro i Pacers), ma molto peggio in trasferta (2-10).

Phoenix Suns-Boston Celtics, big match della notte tra la miglior squadra a Est e una delle grandi big a Ovest. I Celtics senza Al Horford e Malcolm Brogdon hanno vinto 116-110 a Toronto grazie a Jayson Tatum e Jaylen Brown che hanno combinato per 53 punti e 20 rimbalzi. Suns che invece senza CP3, e anche Torrey Craig, si sono fermati a Dallas con appena 11 punti di Devin Booker, crollato dopo aver tenuto una media di 39.0 punti nelle precedenti 4 prestazioni (28.4 in stagione).

Pronostici NBA 7-8 Dicembre: le partite di giovedì

Miami Heat-LA Clippers. I Clippers giocheranno in back to back e saranno quindi da valutare PG e soprattutto Kawhi, ma gli Heat sono davvero in crisi dopo aver perso anche in casa contro i Pistons. Si spera nel rientro del leader Jimmy Butler, e anche di Bam Adebayo mentre la certezza sembra Tyler Herro che ha segnato 34 punti partendo titolare contro i Pistons e dopo un primo tempo PERFETTO. I Clippers però hanno una difesa che ha un altra pasta rispetto ai Pistons.

San Antonio Spurs-Houston Rockets. Derby texano tra due franchigie che se la passano male e che guardano anche al tanking e alla prossima stagione. Gli Spurs sono solo 3-10 in casa, i Rockets 3-12 in trasferta. Se però San Antonio arriva da una clamorosa striscia perdente di 11 partite, Houston è reduce dalla vittoria 132-123 OT a Philadelphia con 27 punti di Jalen Green e 24 di Kevin Porter Jr.

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets. Martedì Nikola Jokic ha perso la sfida con Doncic e ad ottobre perse anche quella con Damian Lillard che guidò i Blazers alla vittoria interna con 31 punti, assieme ai 29 di Anfernee Simons e agli altri 21 di Jeramy Grant. In quell’occasione problemi di falli per Joker che chiuse con appena 9 punti in 26 minuti, ma sfiorando comunque la tripla doppia con anche 9 assist e 9 rimbalzi. Portland intanto arriva da 2 vittorie e si gode il rientro di Dame mentre per Denver rimane out Michael Porter Jr.

