Pronostici Basket NBA 12-13 dicembre 2022. Inizio settimana dove andiamo a vedere gli aggiornamenti più interessanti delle quote antepost di Basket NBA, ma analizziamo anche le sfide in programma lunedì e martedì.

Pronostici Basket NBA 12-13 dicembre 2022: le partite di lunedì

Indiana Pacers-Miami Heat

Pacers Under 3-1-1 nelle ultime partite. Heat Under 5-2 in trasferta e Under 6-1 negli ultimi viaggi nell’Indiana.

Washington Wizards-Brooklyn Nets

I Nets sono 2-5-1 ATS dopo una vittoria e 2-7-2 ATS contro squadre con record perdente. I Nets sono inoltre 6-16-1 ATS negli ultimi viaggi a Washington.

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks

Gli Hawks sono 1-6 ATS dopo una vittoria, statistica in cui i Grizzlies sono 3-0-1 ATS. Atlanta è però 5-2 ATS negli ultimi viaggi a Memphis.

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder

I Mavericks sono Under 37-18 nelle ultima partite. I Thunder sono Under 5-1 in trasferta e Under 7-3 negli ultimi viaggi a Dallas.

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers

Gli Spurs sono Under 4-1 in casa, i Cavaliers sono Under 13-3 nelle ultime partite (Under 5-1 in trasferta). San Antonio e Cleveland sono però Over 20-8-1 negli ultimi scontri diretti.

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves

I Trail Blazers sono Under 8-2 dopo una vittoria, i Timberwolves sono Under 5-2 contro squadre con record vincente e Under 12-4-1 negli ultimi viaggi a Portland.

Pronostici Basket NBA 12-13 dicembre 2022: le partite di martedì

Philadelphia 76ers-Sacramento Kings

I 76ers arrivano da 4 Over consecutivi ma i Kings sono Under 4-1. Under 6-3 nei precedenti tra Philadelphia e Sacramento.

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors

Sfida tra Stephen Curry che ha segnato 30+ punti in 3 delle ultime 5 partite, e Giannis Antetokounmpo che nelle ultime 10 partite ha tenuto una media di 43.6 Punti+Rimbalzi di media.

Houston Rockets-Phoenix Suns

I Rockets hanno vinto a sorpresa 122-121 a Phoenix ad inizio mese, ma avevano perso 109-124 (sempre a Phoenix) ad inizio stagione contro i Suns. Momento difficile però per i Suns che arrivano da 4 sconfitte (0-4 ATS) mentre i Rockets di recente, oltre alla vittoria a Phoenix, sono passati anche contro i 76ers e di recente contro i Bucks.

Utah Jazz-New Orleans Pelicans

I Pelicans sono la squadra del momento dopo 2 vittorie contro i Suns negli ultimi giorni, allungando la striscia vincente a 7 partite (5-2 ATS). Ad inizio stagione i Jazz sono passati 122-121 OT a New Orleans, ma da allora i Pelicans sono cresciuti, al contrario dei Jazz in calo. Nel precedente di ottobre 31 punti di Lauri Markkanen per Utah, ma il finlandese è in dubbio (come Fontecchiio, Clarkson e Seton).

LA Lakers-Boston Celtics

Celtics miglior attacco NBA per punti segnati (120.3) mentre i Lakers in difesa sono 26° come punti concessi (116.3). Boston è 6-1 ATS nei precedenti contro i Lakers.

Quote Antepost aggiornate sul Basket NBA 2022-23

Cala ancora la quota antepost per la vittoria dell’anello dei Boston Celtics che passano dal 4.75 della scorsa settimana all’attuale quota di @4. Stabili i Milwaukee Bucks @6. I New Orleans Pelicans @23 hanno allungato in testa alla Western Conference dopo 2 vittorie in 3 giorni contro i principali rivali, i Suns. La squadra è profonda con tanti giocatori utili come Valanciunas, Alvarado, Murphy III, Daniels, ma anche Marshall e Nance Jr, il tutto senza Brandon Ingram fuori nelle ultime partite, e senza dimenticare l’apporto che può dare CJ McCollum al tiro.

La stella è però senza dubbio Zion Williamson che in questo momento sembra infermabile quando attacca al ferro. Tutto questo rende i Pelicans davvero molto competiti, e Zion inizia a finire sulla bocca di tanti per MVP, anche se rimane molto lontano @33 volte la posta. Qui non si schioda il trio al comando @3.50 formato da: Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo e Jayson Tatum, seguiti a distanza da Stephen Curry @8.

Attenzione però a Joel Embiid che è in un momento pazzesco della stagione, sta segnando a ripetizione e ha visto calare da 15 a @12 la quota per un titolo che ha già sfiorato negli ultimi 2 anni. Le ultime 10 di Embiid:

53 PTS, 12 REB

38 PTS, 12 REB, 5 AST

39 PTS, 7 REB, 3 AST

35 PTS, 11 REB, 8 AST, 3 BLK

19 PTS, 6 REB, 6 AST, 3 STL

30 PTS, 8 REB, 7 AST

32 PTS, 9 REB, 6 AST, 3 STL

32 PTS, 11 REB, 8 AST, 3 BLK

59 PTS, 11 REB, 8 AST, 7 BLK

42 PTS, 10 REB, 6 AST

Nelle altre quote Paolo Banchero @1.20 mantiene un buon margine su Benedict Mathurin @4 per il Rookie of the Year; Brook Lopez @1.90 stacca il compagno Giannis Antetokounmpo @6 per il Miglior Difensore; Russell Westbrook @2.25 continua a rimanere avanti a Jordan Poole @4.50 e a Malcom Brogdon stabile @6 per il 6° Uomo e Shai Gilgeous-Alexander @1.58 domina sempre le lavagne del Giocatore Più Migliorato.

