Pronostici NBA 14-15 Dicembre 2022. Nella rubrica di metà settimana come sempre priviligiamo le analisi e le statistiche riguardanti le prestazioni dei giocatori, le così dette prop bets sul Basket NBA.

Pronostici NBA 14-15 Dicembre 2022: le partite di mercoledì

Charlotte Hornets-Detroit Pistons. I lunghi degli Hornets, Mason Plumlee e Nick Richards, combinano per 18.5 punti e 15.7 rimbalzi a sera ma nell’ultima partita hanno concesso 53 punti ad Embiid. Il coach dei Pistons, Dwane Casey, ha cambiato la lineup col rookie Jalen Duren (6.6 punti e 7.3 rimbalzi) messo titolare da centro al posto di Marvin Bagley III (11.4 punti) che ora parte dalla panchina.

Indiana Pacers-Golden State Warriors. I Warriors sono in back to back dopo la sconfitta nel big match di ieri a Milwaukee. I Pacers il 5 dicembre sono state una delle poche squadre a battere i Warriors in casa, una sospesa visto che Indiana era in back to back e senza Tyrese Haliburton (che arriva da una prova da 0/9 al tiro), ma c’era un Andrew Nembhard da 31 punti, 13 assist e 8 assist. Per i Warriors invece solo un 2/10 dalla lunga distanza per Steph Curry.

Orlando Magic-Atlanta Hawks. Paolo Banchero arriva da una doppia doppia e in 7 delle ultime 8 partite ha segnato 20+ punti, compresi i 20 punti in casa contro gli Hawks a fine novembre.

Toronto Raptors-Sacramento Kings. Ieri i Kings hanno ritrovato un De’Aaron Fox da 13 punti anche se il migliore è stato Domantas Sabonis con 22 punti + 10 rimbalzi e l’80% al tiro.

Chicago Bulls-NY Knicks. DeMar DeRozan nell’ultima partita è stato il miglior Bulls con 34 punti ma oggi dico attenzione a Zach LaVine che nell’ultima uscita si è fermato a 21 punti con 1/5 da tre. Parliamo di un ottimo tiratore dalla lunga distanza che sfida i Knicks che sono la squadra che concede più triple agli avversari.

Oklahoma City Thunder-Miami Heat. Dopo 2 partite di fila sotto i 30 punti, una rarità per SGA, la stella dei Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, è tornata segnando 44 punti che non sono bastati per evitare la sconfitta di OKC a Dallas.

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers. Gli Spurs sono tra le peggiori squadre quest’anno, e e hanno sicuramente la peggior difesa per punti concessi, percentuale dal campo e percentuale da tre, anche se San Antonio ha interrotto una striscia di 11 sconfitte nella vittoria sui Cavs. Oggi arrivano i Blazers di Damian Lillard che nell’ultima partita contro i Timberwolves ha pareggiato il record di franchigia di Portland con 11 triple a referto. Un mese fa i Blazers vinsero in casa contro gli Spurs con 22 punti di Dame, anche se il migliore fu Jeramy Grant con 29 punti.

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers. Luka Doncic è tornato dopo una partita d’assenza e ha segnato 38 punti. Lo sloveno ha iniziato la stagione segnando almeno 20 punti in 34 partite consecutive. Oggi sfida la solida difesa di Cleveland e Donovan Mitchell (29.0 punti col 49.6% al tiro e il 41.9% da tre, entrambi i dati al tiro sono i migliori della sua carriera).

Denver Nuggets-Washington Wizards. Infermeria piena per i Wizards (Kristaps Porzingis, Morris, Bradley Beal, Rui Hachimura, Delon Wright). Denver senza Michael Porter Jr, ma c’è Nikola Jokic che arriva da un ennesima tripla doppia (31+14+12) e in 6 delle ultime 10 partite ha segnato 30+ punti (9 doppie doppie).

LA Clippers-Minnesota Timberwolves. I Clippers hanno un record di 6-1 quando in campo c’è Kawhi Leonard che ha combinato per 51 punti con Paul George la scorsa partita, ed è in rientro anche Norman Powell.

Pronostici NBA 14-15 Dicembre 2022: le sfide di giovedì

Houston Rockets-Miami Heat. Nel mese di dicembre i Rockets hanno battuto 2 volte i Suns, i Bucks e anche i 76ers! Jalen Green ha segnato 26+ punti in 4 delle ultime 6 partite.

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks. Ja contro Giannis. In verità per i Grizzlies non si sa ancora se Morant giocherà mentre per i Bucks Antetokounmpo arriva da un altra partita da 30 punti (30+ punti in 8 delle ultime 10 prestazioni del greco).

Utah Jazz-New Orleans Pelicans. Rematch a due giorni di distanza dal primo scontro vinto dai Jazz, sempre qui nello Utah, interrompendo una striscia di 7 vittorie dei Pelicans su cui sono pesati i problemi di falli di Zion Williamson che ha chiuso comunque con 26 punti che non sono bastati contro i Jazz che hanno offerto una prova di squadra, col quintetto guidato dai 18 punti + 14 rimbalzi (e anche 6 assist) di Jarred Vanderbilt.

LA Clippers-Phoenix Suns. Il 23 ottobre scorso i Suns passarono 112-95 a LAC, ma in quell’occasione furono letteralmente trascinati da Devin Booker (35 punti) che rimane out con i Suns in crisi dopo 5 sconfitte di fila.

