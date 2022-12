Pronostici NBA 16-18 Dicembre 2022. I Portland Trail Blazers sono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse e venerdì sfida proprio i peggiori, i Dallas Mavericks. Sabato torna la sfida a Ovest tra Suns e Pelicans mentre nel Sunday Night di domenica, ad orario italiano, ci potremo godere Paolo Banchero che con i Magic gioca al TD Garden di Boston, contro i Celtics che rimangono la miglior squadra a Est.

Negli ultimi 7 giorni segnaliamo due trend interessanti. Gli Underdogs in casa hanno coperto il 61.9% delle linee di handicap e su 50 partite il 56% si è chiusa con Over.

I Portland Trail Blazers (19-9 ATS) hanno ritrovato Damian Lillard e hanno chiuso la settimana con un perfetto 3-0 ATS (non sbagliano un handicap da 6 partite consecutive) che li porta ad essere la miglior squadra come rendimento nelle scommesse, seguita dai Sacramento Kings (17-10 ATS) mentre i Boston Celtics (17-11-1 ATS) calano al 3° posto.

I Dallas Mavericks (8-18-2 ATS) peggiorano il rendimento dei Miami Heat (9-19-2 ATS) e sono ora la peggior squadra su cui puntare. In questa scomoda classifica troviamo anche i Minnesota Timbwerolves (10-18 ATS) e gli Atlanta Hawks (11-18 ATS) al vertice.

I Dallas Mavericks (O/U 17-11) sono anche la miglior squadra da Over, seguire dagli Atlanta Hawks (O/U 17-12) e dai Detroit Pistons (O/U 17-12-1). Al contrario gli LA Clippers (O/U 11-20) si confermano i migliori da Under, seguiti da Cleveland Cavaliers (O/U 11-18) e da Minnesota Timberwolves (O/U 12-16).

Statistiche Punti. I Boston Celtics vantano sempre il miglior attacco (119.4 punti segnati di media) e il miglior margine medio (+6.79 punti a partita). La squadra che segna meno è quella degli LA Clippers (108.1) che però hanno la 2° miglior difesa (107.1), dietro solo ai Cleveland Cavaliers (104.5). La squadra che sta difendendo peggio è quella dei San Antonio Spurs (120.3) che sono quelli anche col peggior scarto (-10.18 punti a partita), staccando nettamente la 2° in questa classifica, i Charlotte Hornets (-6.79).

Pronostici NBA 16-18 Dicembre 2022: le partite di venerdì

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks

Hornets Over 5-1 dopo una sconfitta, Hawks Over 4-1 dopo una sconfitta ma Charlotte ed Atlanta sono Under 6-2 negli ultimi precedenti.

Detroit Pistons-Sacramento Kings

Pistons 1-3-1 ATS in casa, Kings 12-3 ATS dopo un giorno di riposo e 4-1-2 ATS negli ultimi viaggi a Detroit.

Boston Celtics-Orlando Magic

Celtics Over 11-0 in casa contro squadre con record perdente. Magic Over 5-1 negli ultimi viaggi a Boston.

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers

Cavaliers 13-2-1 ATS in casa, Pacers 1-4 ATS in trasferta e 0-4-3 ATS negli ultimi viaggi a Cleveland.

Chicago Bulls-NY Knicks

Bulls 2-5 ATS nelle ultime partite (2-5 ATS in casa); i Knicks sono 5-0 ATS nelle ultime partite (19-7 ATS in trasferta) e 5-2 ATS nei precedenti contro i Bulls.

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors

I 76ers sono 10-1 ATS in casa, i Warriors 6-18 ATS in trasferta e 3-12 ATS negli ultimi viaggi a Philadelphia. Oltre al fattore campo, e al cronico rendimento negativo di Golden State in trasferta (rispetto all’ottimo rendimento in casa), c’è da valutare l’assenza di Steph Curry che si è infortunato. Con Curry in campo i Warriors hanno un Net Rating di +7.0 (meglio di Celtics e Cavs), senza è -11.1 (peggio di squadre pessime come Spurs ed Hornets).

Toronto Raptors-Brooklyn Nets

I Raptors sono Under 4-1 dopo un giorno di riposo, i Nets sono Under 5-2 dopo una vittoria e Under 4-0 nei precedenti contro Toronto.

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves

Thunder Under 4-1 nelle ultime partite, Timberwolves Under 6-2 dopo un giorno di riposo.

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers

Letteralmente la peggior squadra come rendimento nelle scommesse contro la migliore come abbiamo visto prima. I Mavericks sono 6-18-2 ATS nelle ultime partite (3-10-2 ATS in casa), i Blazers sono 6-0 ATS nelle ultime partite (11-4 ATS in trasferta). Dallas è però avanti 4-1 ATS nei precedenti contro Portland.

LA Lakers-Denver Nuggets

I Lakers sono Over 4-0 nelle ultime partite (Over 8-3 in casa), i Nuggets sono Over 21-6-2 contro squadre con record perdente e Over 29-11-2 nei precedenti contro i Lakers (Over 14-6-2 negli ultimi viaggi a LAL).

Pronostici NBA 16-18 Dicembre 2022: i big match del sabato

LA Clippers-Washington Wizards

San Antonio Spurs-Miami Heat

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks

Houston Rockets-Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks-Utah Jazz

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans

Pronostici NBA 16-18 Dicembre 2022: le sfide di domenica

Boston Celtics-Orlando Magic

Indiana Pacers-NY Knicks

Detroit Pistons-Brooklyn Nets

Toronto Raptors-Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls

Denver Nuggets-Charlotte Hornets

LA Lakers-Washington Wizards

