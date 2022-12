Natale NBA 2022. Il Christmas Day negli Stati Uniti fa rima con la grande pallacanestro NBA. A Natale ci sono sempre tante partite, ma c’è un palinsesto pieno anche al venerdì (pausa alla vigilia). Vediamo le sfide in programma e i consigli per le scommesse su questa particolare rubrica weekend Edition. Orlando e Sacramento non giocheranno il 25, ma stanno impressionando gli scommettitori nei rendimenti del betting davvero ottimi.

Statistiche Risultati pick Basket NBA

Anche per questa X-Mas Edition apriamo la rubrica del fine settimana andando a vedere gli aggiornamenti delle statistiche più interessanti.

Settimana di calo nel betting per i Portland Trail Blazers (20-12 ATS) che sono stati superati dai Sacramento Kings (19-11 ATS) come miglior squadra nel rendimento nelle scommesse, al pari con gli Oklahoma City Thunder (20-12 ATS) tra le sorprese di questa stagione. Salgono i Philadelphia 76ers (18-12 ATS), crollano i Boston Celtics (17-14-1 ATS) che negli ultimi 7 giorni passano dal 3° al 11° posto. La squadra più calda nelle scommesse è a sorpresa quella del nostro Paolo Banchero, gli Orlando Magic che non sbagliano un handicap da 9 partite consecutive.

I Miami Heat (10-20-2 ATS) sono invece i peggiori come rendimento nelle scommesse, peggiorando anche il rendimento dei Dallas Mavericks (11-19-2 ATS). Tornano a prendere quota anche i Minnesota Timberwolves (13-19 ATS) dopo una settimana da 3-1 ATS.

6 Over consecutivi lanciano i Golden State Warriors (O/U 20-11-2) lanciano la squadra di San Francisco come migliore da Over davanti ai Detroit Pistons (O/U 19-14-1), anche loro a scavalcare i Dallas Mavericks (O/U 18-14) che erano primi in questa statistica la settimana scorsa.

Non cambia invece la miglior squadra da Under, i LA Clippers (O/U 12-21) anche se di recente hanno cambiato anche questo trend, forse anche per il rientro di Kawhi Leonard. Seguono i Minnesota Timberwolves (O/U 13-19) e i Chicago Bulls (O/U 13-17-1).

I Cleveland Cavaliers (+6.52 punti) superano i Boston Celtics (+5.66) come squadra col miglior margine medio mentre la squadra che perde col lo scarto medio maggiore è quella dei San Antonio Spurs (-9.19) seguiti dai Detroit Pistons (-7.24) e dai deludenti Charlotte Hornets (-7.12).

Natale NBA 2022: le partite di venerdì

Orlando Magic-San Antonio Spurs

Magic 9-0 ATS (5-0 ATS in casa). Spurs 4-12 ATS nelle ultime partite (3-8 ATS in trasferta). San Antonio è però 4-0 ATS negli ultimi viaggi ad Orlando.

Philadelphia 76ers-LA Clippers

76ers Under 5-2 dopo una vittoria; Clippers Under 4-1 nelle ultime partite e Under 7-3-1 nei precedenti contro i 76ers (Under 4-1 negli ultimi viaggi a Philadelphia).

Atlanta Hawks-Detroit Pistons

Hawks 1-5 ATS nelle ultime partite (0-4 ATS in casa). Pistons 20-8-2 ATS in trasferta e 7-1-1 ATS nelle uscite dopo non aver coperto l’handicap la partita precedente. Detroit 7-3 ATS nei precedenti contro Atlanta.

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves

Celtics Under 7-2 nelle ultime partite e Under 4-1 dopo una sconfitta. Timberwolves Under 4-1 nelle ultime partite e Under 8-3 dopo un giorno di riposo, ma Minnesota è Over 15-5-1 negli ultimi viaggi a Boston (Timberwolves 1-9-1 ATS al TD Garden).

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks

Nets 4-1 ATS nelle ultime partite, Bucks 1-4-1 ATS in trasferta ma Giannis e compagni sono 19-6-1 ATS negli ultimi viaggi a Brooklyn.

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors

Cavaliers 15-5-1 ATS in casa, Raptors 3-8 ATS in trasferta e 1-7 ATS negli ultimi viaggi a Cleveland.

NY Knicks-Chicago Bulls

Knicks Under 8-3 nelle ultime partite (Under 5-2 in casa) e Under 4-1 dopo un giorno di riposo, statistica in cui anche i Bulls sono Under 4-1 di recente. NYK-Chicago sono Under 7-2 negli ultimi precedenti.

Miami Heat-Indiana Pacers

Heat Under 4-1 nelle ultime partite, Pacers Under 4-1 in trasferta e Under 10-4 nei precedenti contro Miami.

Houston Rockets-Dallas Mavericks

Rockets 0-3-1 ATS in casa, Mavericks 9-3 ATS contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali e 5-1 ATS negli ultimi viaggi a Houston.

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans

Thunder 6-1 ATS in casa e 8-2 ATS dopo un giorno di pausa. I Pelicans sono 1-4 ATS in trasferta e 0-4 ATS nei precedenti contro OKC.

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers

Nuggets 2-7 ATS nelle ultime partite e 10-21 ATS dopo una vittoria. Blazers 7-3 ATS nelle ultime partite. Portland è però 0-4 ATS negli ultimi viaggi a Denver.

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies

Suns Under 26-10-1 dopo una sconfitta e Under 15-6 dopo due giorni di pausa. Grizzlies Under 5-2 nelle ultime partite e Under 15-5 negli ultimi viaggi a Phoenix.

Sacramento Kings-Washington Wizards

Kings Over 18-7-1 in casa, Wizards Over 36-17 in back to back. Sacramento-Washington sono però Under 8-2 negli ultimi precedenti.

LA Lakers-Charlotte Hornets

Lakers 5-2-1 ATS in casa e 8-1 ATS contro squadre con record perdente. Hornets 2-5 ATS nelle ultime partite, 1-4 ATS dopo un giorno di pausa e 5-15-1 ATS nei precedenti contro i Lakers (0-4 ATS negli ultimi viaggi a LAL).

Natale NBA 2022: Christmas Day, le partite di domenica 25 dicembre

Dopo la giornata di pausa della vigilia, la NBA torna per il consueto Christmas Day e ad un comodo orario italiano potremmo goderci i Knicks che ospitano i 76ers di Embiid al Madison Square Garden mentre a Ovest subito dopo toccherà a Luka Doncic contro Lebron James, ormai presenza fissa a Natale per gli appassionati di NBA.

Più tardi toccherà a Giannis in campo al TD Garden in un bel big match di Eastern Conference. Nella notte invece non si completerà la sfida tra Ja Morant e Steph Curry, con quest’ultimo infortunato. A chiudere la nottata ci sarà un altro big match di Western Conference con Jokic e i Nuggets che ospitano i Suns.

NY Knicks-Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks-LA Lakers

Boston Celtics-Milwaukee Bucks

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies

Denver Nuggets-Phoenix Suns

Collegati prossimamente per trend, analisi, statistiche e consigli per le scommesse sulle partite della domenica di Natale dove lo spettacolo della NBA si prende la scena e va avanti per tutto il giorno. Seguiremo le partite con analisi e consigli per le scommesse pre-match e live nel canale pubblico di TELEGRAM BETTING MANIAC per festeggiare insieme Natale. Se non lo state già facendo seguiteci gratuitamente, ci divertiremo insieme con NBA, sperando di regalarci anche un bel Natale con le scommesse.