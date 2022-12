Pronostici Basket NBA 26-27 dicembre 2022. Dopo lo spettacolo del Natale NBA, la grande pallacanestro americana continua a Santo Stefano, e come ogni lunedì non manchiamo con la nostra rubrica per segnalarvi le variazioni di quote antepost più interessanti, ma anche i trend sui big match che ci aspettano.

Pronostici Basket NBA 26-27 dicembre 2022: le partite del lunedì di Santo Stefano

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets

-Cavaliers 15-5-1 ATS in casa

-Cavaliers 7-1 ATS contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali

-Nets 5-1 ATS dopo una vittoria

-Nets 0-4 ATS negli ultimi viaggi a Cleveland.

Detroit Pistons-LA Clippers

-Pistons Under 5-2 contro squadre con record vincente.

-Clippers Under 19-6-1 dopo due giorni di riposo.

-Clippers Over 8-0 in trasferta

-Detroit-LAC Under 4-0 negli ultimi precedenti.

Miami Heat-Minnesota Timberwolves

-Heat 2-7-1 ATS nelle ultime partite.

-Heat 4-16-1 ATS in casa

-Timberwolves 1-4 ATS in trasferta

-Timberwolves 6-2-1 ATS nei precedenti contro gli Heat (3-1-1 ATS negli ultimi viaggi a Miami)

Chicago Bulls-Houston Rockets

-Bulls 4-0 ATS dopo una vittoria.

-Rockets 1-3-1 ATS nelle ultime partite (1-4 ATS in trasferta).

-Rockets 2-6 ATS dopo due giorni di riposo.

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers

-Pelicans Over 5-0 nelle ultime partite (Over 4-0 in casa).

-Pacers Over 9-3 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali.

-Pelicans-Pacers Over 6-2 negli ultimi precedenti.

San Antonio Spurs-Utah Jazz

-Spurs 2-7 ATS in casa

-Spurs 2-11 ATS dopo una sconfitta

-Jazz 5-2 ATS nelle ultime partite

-Jazz 9-24-1 ATS negli ultimi viaggi a San Antonio

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets

-Blazers Over 5-1 in casa

-Blazers Over 15-6-1 dopo due giorni di pausa

-Hornets Over 10-1 dopo due giorni di pausa

-Hornets Over 19-7 in trasferta

-Portland-Charlotte Over 5-2-1 negli ultimi precedenti.

Pronostici Basket NBA 26-27 dicembre 2022: i match di martedì

Orlando Magic-LA Lakers

Washington Wizards-Philadelphia 76ers

Boston Celtics-Houston Rockets

Indiana Pacers-Atlanta Hawks

Toronto Raptors-LA Clippers

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs

Dallas Mavericks-NY Knicks

Golden State Warriors-Charlotte Hornets

Sacramento Kings-Denver Nuggets

Collegati prossimamente per i top trend delle partite del martedì.

Quote Antepost aggiornate sul Basket NBA 2022-23

Nella notte di Natale i Boston Celtics @4.50 hanno battuto i principali rivali per il titolo secondo le quote antepost, i Milwaukee Bucks @6. I LA Clippers e i Brooklyn Nets, entrambe @9, si rilanciano e sono ora i terzi incomodi con cui fare i conti per l’anello mentre continuano a perdere terreno i Golden State Warriors @9.50 quasi in doppia cifra ora. Ancora snobbati gli attuali leader a Ovest, i Denver Nuggets @15.

Per l’mvp Luka Doncic @4 si stacca leggermente da duo di testa formato da Jayson Tatum e Giannis Antetokounmpo @3.50, ma il nome più importante che torna a fare la voce grossa è Nikola Jokic @7.50 che dimezza la propria quota, si piazza davanti anche a Joel Embiid e dopo un altra grande tripla doppia torna in corsa anche per completare uno storico tris per l’mvp.

Praticamente dimezzata anche la quota di Jaren Jackson Jr @3.60 che si avvicina a Brook Lopez @2.25 per Miglior Difensore. Poco da segnalare sulle altre categorie.