Pronostici basket NBA 5-8 Gennaio 2023. Una weekend Edition rinforzata per andare a dare uno sguardo ai possibili protagonisti nelle prestazioni giocatori del periodo dell’Epifania. Come sempre però nell’ultima rubrica NBA della settimana diamo uno sguardo anche alle statistiche stagionali utili per gli scommettitori classici.

Statistiche Risultati pick Basket NBA

Negli ultimi 7 giorni si sono ristabiliti i trend su Over (50.9%) ed Under (49.1%) ma gli sfavoriti in casa rimangono un ottima scommessa visto che hanno coperto l’handicap nel 68.2% delle partite.

Rispetto alla settimana scorsa cambia la miglior squadra su cui scommettere, gli Indiana Pacers (24-15 ATS), unici sopra al 60% di linee coperte. Scavalcati in un colpo solo Portland, Philadelphia ed Oklahoma City. In risalita importante i Milwaukee Bucks (20-16-2 ATS).

Cambia anche la peggior squadra su cui puntare, ora sono i Dallas Mavericks (13-23-2 ATS) che hanno coperto la linea di handicap solo nel 36% delle partite. Male anche i Miami Heat (14-23-2 ATS), in crollo pure gli Atlanta Hawks (15-23 ATS).

Novità che non finiscono. I Detroit Pistons (O/U 24-16-1) sono ora la miglior squadra da Over, seguiti anche qui da Dallas ed Atlanta. Scendono dal 1° al 4° posto i LA Lakers (O/U 22-16). Gli LA Clippers (O/U 16-23) invece si sono rimessi a giocare partite a basso punteggio e rimangono i migliori da Under, davanti ai Sacramento Kings (O/U 16-20-1) che fa sempre strano vedere al vertice di questa classifica.

Continua a calare il rendimento dei Boston Celtics (+5.24) che però mantengono il miglior margine medio con cui chiudono le partite, anche se ormai i Cleveland Cavaliers (+5.15) sono vicini. Al 3° posto i Memphis Grizzlies (+4.86) che sono anche i migliori a Ovest, davanti ai New Orleans Pelicans (+4.36). Al contrario lo scarto medio più pesante è sempre quello dei San Antonio Spurs (-9.21), seguiti dai Charlotte Hornets (-7.15) poi arrivano anche qui i Detroit Pistons (-7.07). Male anche gli Houston Rockets (-6.5) e gli Orlando Magic (-3.79) di Banchero.

Pronostici basket NBA 5-8 Gennaio: Prop bet giovedì 5 gennaio

Orlando Magic-Memphis Grizzlies. Entrambe sono in back to back. Ieri Paolo Banchero (25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) e Ja Morant (23 punti) sono stati i migliori delle rispettive squadre ma vanno segnalati anche due rientri importanti per parte. Orlando ha ritrovato Wendell Carter Jr alla prima doppia doppia (13 punti + 13 rimbalzi) da quando è tornato dall’infortunio mentre per Memphis sono arrivati 19 punti e 11 rimbalzi da Desmond Bane. Partita difficile comunque da interpretare col doppio back to back (anche la linea punti a 27,5 su Morant oggi non è così scontata).

Dallas Mavericks-Boston Celtics. Scontro tra candidati al mvp anche se Jayson Tatum arriva da una sconfitta clamorosa dei suoi Celtics contro OCK che ha segnato 150 punti, priva di Shai Gilgeous-Alexander (27 per Tatum, meglio Jaylen Brown con 29). Per Dallas il Western Conference Player of the Month Luka Doncic sta incantando il mondo con 44,5 punti, 11,3 assist e 9.8 rimbalzi di media nelle ultime 6, compresa la storica tripla doppia contro NYK. Nel precedente stagionale di fine novembre perso a Boston, non bastarono 42 punti, 9 assist e 8 rimbalzi dalla stella slovena, con Tatum (37) e Brown (31) che combinarono per 68 punti in due. Io però vi segnalo anche un buon gregario come Christian Wood che ha segnato 20.9 punti e 8.6 rimbalzi di media nelle ultime 10 partite e viste le difficoltà di Boston sotto canestro, occhio a Wood oggi (anche se dovrebbe rientrare Robert Williams III per i Celtics).

Houston Rockets-Utah Jazz. Le difese in questa partita non dovrebbero creare problemi, tra le peggiori come efficenza, quindi occhio agli Over. Per Utah viene subito da pensare a Lauri Markkanen che però nei 2 precedenti di novembre contro Houston non ha sempre brillato a livello realizzativi (14+24), anche se di recente ha viaggiato a 28.6 punti di media nelle ultime 10. Per Houston occhio a Kevin Porter Jr che ha segnato 24+25 punti nei 2 precedenti contro i Jazz, ma con anche 9 palle perse che rimangono un problema per questo giocatore. Dopo i 2 soli turnovers a New Orleans potrebbe tornare a fare Over 2.5 palle perse (3.0 di media nelle ultime 10 prestazioni).

Denver Nuggets-LA Clippers. Ancora problemi per i Clippers con Kawhi Leonard e Paul George che però dovrebbero rientrare questa notte nella sfida contro i Nuggets di Nikola Jokic, tornato prepotentemente in corsa per quello che sarebbe un clamoroso 3° titolo consecutivo per l’mvp. Nel precedente contro LAC però meglio Aaron Gordon con 29 punti, rispetto a Jokic (19). Gordon è un giocatore che abbiamo già selezionato ultimamente, attenzione a Over punti se la linea sarà clemente (ha una media stagionale di 17.1 punti che ha superato spero ultimamente).

Pronostici basket NBA 5-8 Gennaio: Prop bet venerdì 6 gennaio

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers. Jusuf Nurkic ha una media di 21.8 Punti+Rimbalzi nelle ultime 10 partite. Nel precedente contro i Pacers ha chiuso con 19+6. Indiana con problemi in difesa, specialmente in area e come efficenza a rimbalzo. Grant in forse per Portland.

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls. Bulls ammazzagrandi ma non con i 76ers contro cui hanno perso nel precedente stagionale in casa, concedendo 25 punti a Joel Embiid (alle prese però con un problema al piede in questo momento).

Toronto Raptors-NY Knicks. Il 21 dicembre i Knicks hanno perso in casa contro i Raptors, incapaci di rispondere a un Paskal Siakam da 52 punti che vanificò i 30 di Julius Randle (4/9 da tre) assieme ai 30 di Barrett in questo momento assente. Occhio a Siakam, ma anche a Randle, sia sui punti che sulle triple Ne sta prendendo tante (9.3 di media nelle ultime 10 prestazioni con 3.3 realizzate) e Toronto non subisce tanti punti, nonostante sia solo 24° come difesa perimetrale col 36,3% concesso agli avversari da tre.

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets. A inizio stagione i Pelicans hanno dominato a Brooklyn ma questi sono degli altri Nets rispetto ad allora, e anche in quella partitas Kevin Durant ha segnato i suoi 32 punti (44 nell’ultima a Chicago).

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets. Il mese scorso i Bucks hanno vinto agevolmente contro gli Hornets nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo che ha portato giù 20+ rimbalzi in 3 delle ultime 4 partite e gli Hornets sono 29° come rimbalzi in difesa. Charlotte una delle peggiori difese NBA al contrario dei Bucks che sono tra i migliori anche grazie a Brook Lopez che ha messo a segno 6 stoppate nel precedente contro gli Hornets (3.4 stoppate di media nelle ultime 6).

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards. Shai Gilgeous-Alexander è rientrato con una prova da 33 punti ad Orlando. SGA aveva segnato altri 42 punti nel precedente di novembre a Washington.

San Antonio Spurs-Detroit Pistons. Le due peggiori difese NBA contro, in particolare gli Spurs sono i peggiori anche da tre. Per i Pistons occhio al leader Bojan Bogdanovic che ha segnato 20+ punti in 6 delle ultime 7.

Minnesota Timberwolves-LA Clippers. Il mese scorso partita a basso punteggio a LAC, con sconfitta dei Timbwerolves. In quella partita Rudy Gobert ha portato giù 13 rimbalzi ed è andato in doppia cifra di rimbalzi in 7 delle ultime 10 partite.

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers. Dopo i 71 contro i Bulls, Donovan Mitchell è tornato nella normalità con 20 punti contro i Suns. Partita in back to back per i Nuggets e potrebbe non essere semplice neanche per Nikola Jokic contro i lunghi dei Cavs (Jarrett Allen ed Evan Mobley), ma attenzione agli assist del serbo.

Phoenix Suns-Miami Heat. Due squadre che hanno molte similitudini, ad iniziare dal record di 20-19, e che non stanno convincendo appieno nelle rispettive conference. Nel precedente di novembre Bam Adebayo ha comunque chiuso una prova da 30 punti + 10 rimbalzi ed è il giocatore più in forma degli Heat con 31.0 punti di media e 11.3 rimbalzi nelle ultime 3 partite, tutte in trasferta ad Ovest. Bam potrebbe fare la differenza ancora (35,5 Punti+Rimbalzi nelle ultime 9), specialmente contro Deandre Ayton che dall’altra parte non se la passa bene.

LA Lakers-Atlanta Hawks. Da valutare le condizioni di Lebron James che in carriera è una bestia nera per gli Hawks, e lo è stato anche nella vittoria dei Lakers del 30 dicembre ad Atlanta con 47 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Da segnalare anche Thomas Bryant in quell’occasione con 19 punti e 17 rimbalzi (11,8 rimbalzi di media nelle ultime 5). Atlanta è senza Clint Capela ed ha abbassato di molto l’efficenza a rimbalzo (28° in difesa).

Pronostici basket NBA 5-8 Gennaio: Prop bet sabato 7 gennaio

San Antonio Spurs-Boston Celtics

Chicago Bulls-Utah Jazz

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans

Golden State Warriors-Orlando Magic

Sacramento Kings-LA Lakers

Collegati prossimamente per le analisi e i consigli sulle prestazioni giocatori di sabato.

Pronostici basket NBA 5-8 Gennaio: Prop bet domenica 8 gennaio

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers

Indiana Pacers-Charlotte Hornets

Miami Heat-Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies-Utah Jazz

Houston Rockets-Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers

LA Clippers-Atlanta Hawks

Collegati prossimamente per le analisi e i consigli sulle prestazioni giocatori di domenica.

