Pronostici Basket NBA 9-10 gennaio 2023. Come ogni inizio settimana andiamo a dare uno sguardo alle quote antepost più interessanti e ai trend per le scommesse sulle partite in programma lunedì e martedì.

Pronostici Basket NBA 9-10 gennaio 2023: le partite di lunedì

Washington Wizards-New Orleans Pelicans

-Wizards 5-2 ATS nelle ultime partite.

-Pelicans 1-6 ATS in trasferta.

-Pelicans 0-6 ATS negli ultimi viaggi a Washington.

Boston Celtics-Chicago Bulls

-Bulls 6-1-1 ATS contro squadre con record vincente.

-Celtics 1-4 ATS nelle ultime partite.

-Celtics 2-5-1 ATS dopo una vittoria.

-Bulls 7-1 ATS nei precedenti contro i Celtics (4-0 ATS negli ultimi viaggi a Boston).

NY Knicks-Milwaukee Bucks

-Knicks Under 7-3 contro squadre con record vincente.

-Bucks Under 4-1 dopo aver concesso 125+ punti la partita precedente.

-Bucks Under 20-8 negli ultimi viaggi a NY.

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs

-Grizzlies 5-1 ATS nelle ultime partite.

-Grizzlies 4-0 ATS in back to back.

-Spurs 1-4 ATS in trasferta.

-Spurs 2-5 ATS nei precedenti contro i Grizzlies.

Denver Nuggets-LA Lakers

-Nuggets Over 5-1 nelle ultime partite (Over 4-1 in casa).

-Lakers Over 9-2 in trasferta.

-Lakers Over 16-5 negli ultimi viaggi a Denver.

Pronostici Basket NBA 9-10 gennaio 2023: le partite di martedì

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons

-Pistons 3-7 ATS nelle ultime partite.

-76ers 10-5 ATS nelle ultime partite.

-76ers 5-2 ATS nei precedenti contro i Pistons.

Toronto Raptors-Charlotte Hornets

-Raptors Under 4-2 nelle ultime partite.

-Hornets Under 6-2 nelle ultime partite.

-Raptors-Hornets Under 3-1 negli ultimi precedenti.

Miami Heat-Oklahoma City Thunder

-Heat 6-2 ATS nelle ultime partite.

-Thunder 0-5 ATS in trasferta.

-Miami 5-3 ATS nei precedenti contro OKC.

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers

-Jazz 3-5 ATS nelle ultime partite.

-Cavaliers 3-0 ATS nei precedenti contro Utah.

-Il grande ex Donovan Mitchell ha segnato 23 punti nel precedente interno del mese scorso vinto contro i Jazz.

Golden State Warriors-Phoenix Suns

-Warriors 4-2-1 ATS in casa.

-Suns 1-5 ATS nelle ultime partite.

-Suns 0-3 ATS negli ultimi viaggi a Golden State.

Portland Trail Blazers-Orlando Magic

-Blazers Under 7-1 nelle ultime partite.

-Magic Under 2-0 nelle ultime trasferte.

-Blazers-Magic Under 3-1 negli ultimi scontri diretti.

LA Clippers-Dallas Mavericks

-Clippers Under 4-2 nelle ultime partite.

-Mavericks Under 5-2 in trasferta.

-Clippers-Mavericks Under 6-3 negli ultimi precedenti.

Quote Antepost NBA 2022-23

Scende ancora la quota dei Brooklyn Nets @6.50 che scavalcano anche i Milwaukee Bucks @7 e ora sono KD e compagni i principali avversari dei Boston Celtics @4.75, sempre stabili al comando delle lavagne per la vittoria finale dell’anello. Approposito di Kevin Durant, apprensione a Brooklyn dopo che KD domenica è uscito per un infortunio durante il 3° quarto.

Proprio KD rimane lontano nella corsa per l’mvp rispetto ai 4 grandi favoriti. La quota di Luka Doncic @3.25 sale leggermente; rimane stabile Jayson Tatum @3.50 ora agganciato da Nikola Jokic @3.50 che va per il tris di questo titolo. A completare il podio Giannis Antetokounmpo @4.50. Da segnalare la quota di Joel Embiid @20 che raddoppia (stava @10 la settimana scorsa) e sulla stella dei 76ers pesa l’infortunio rimediato di recente.

