Pronostici Basket NBA 11-12 gennaio 2023. Rubrica di metà settimana dove andiamo ad analizzare le statistiche stagionali più interessanti ma anche i migliori trend per le scommesse sulle partite di mercoledì e giovedì

Statistiche NBA: mese da Over

Statistiche stagionali nel complesso ben bilanciate ovunque. Per esempio nelle scommesse ATS (con handicap) tolto il 58.6% delle linee coperte da underdogs (sfavoriti) in casa, le altre selezioni non si discostano molto da un 50-50 o quasi. Stessa cosa negli Over-Under. Nel complessivo stagionale abbiamo una leggerissima prevalenza di Over al 51.7%, rispetto agli Under al 48.3%.

Questo dipende in parte anche dal fatto che nell’ultimo mese abbiamo avuto una prevalenza di partite chiuse con Over (55.6%) rispetto agli Under (44.4%). Di seguito i rendimenti statistici basati su tutta la stagione NBA.

Pronostici Basket NBA 11-12 gennaio 2023: le partite di mercoledì

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves

-Pistons 1-4 ATS nelle ultime partite (2-6 ATS in casa).

-Timberwolves 4-0 ATS nelle ultime partite.

-Minnesota 5-1 ATS nei precedenti contro Detroit.

Washington Wizards-Chicago Bulls

-Wizards 3-7 ATS in casa.

-Bulls 4-0 ATS nelle ultime partite.

-Chicago 9-2-1 ATS negli ultimi viaggi a Washington.

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks

-Hawks Under 13-4 contro squadre sopra al 60% di vittorie stagionali.

-Bucks Under 18-7 in back to back.

-Bucks Under 7-2 negli ultimi viaggi ad Atlanta.

Boston Celtics-New Orleans Pelicans

-Celtics Under 5-2 in casa.

-Pelicans Under 5-2 nelle uscite dopo una vittoria in doppia cifra.

-Boston-New Orleans Under 4-0 negli ultimi precedenti.

NY Knicks-Indiana Pacers

-Knicks 1-5 ATS in casa.

-Pacers 6-1 ATS nelle ultime partite (4-1 ATS in trasferta).

-Indiana 2-5 ATS nei precedenti contro i Knicks (1-4 ATS a NY).

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs

-Grizzlies Over 4-0 nelle ultime partite.

-Spurs Over 9-0 in trasferta

-Doppio Over negli ultimi 2 precedenti tra Memphis e San Antonio.

-Denver Nuggets-Phoenix Suns

-Nuggets 7-1 ATS nelle ultime partite (5-0 ATS in casa).

-Suns 0-4 ATS in back to back.

-Phoenix 7-1 ATS nei precedenti contro i Nuggets (5-0 ATS negli ultimi viaggi a Denver).

Sacramento Kings-Houston Rockets

-Kings 11-4 ATS contro squadre sotto al 40% di vittorie stagionali.

-Rockets 1-6 ATS nelle ultime partite (1-5 ATS in trasferta).

-Sacramento 4-1 ATS nei precedenti contro Houston.

Pronostici Basket NBA 11-12 gennaio 2023: le sfide di giovedì

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder

-76ers Over 9-1 nelle ultime partite (5 Over di fila).

-Thunder Over 5-0 nelle ultime partite.

-Philadelphia e OKC sono Under 4-1 negli ultimi precedenti.

Brooklyn Nets-Boston Celtics

-2 Under nelle ultime 3 partite dei Celtics.

-Nets Under 6-2 nelle ultime partite.

-Brooklyn e Boston sono Under 3-1 negli ultimi precedenti.

Miami Heat-Milwaukee Bucks

-Bucks 3-7 ATS nelle ultime partite.

-Heat 6-3 ATS nelle ultime partite.

-Miami 3-1 ATS nei precedenti contro Milwaukee.

Toronto Raptors-Charlotte Hornets

-Rematch dopo il 132-120 per i Raptors dell’altro giorno, sempre qui a Toronto.

-Hornets 2-4 ATS nelle ultime partite.

-Raptors 3-1 ATS nei precedenti contro gli Heat.

LA Lakers-Dallas Mavericks

-Lakers 6-2 ATS nelle ultime partite.

-Mavericks 3-7 ATS nelle ultime partite.

-Dallas domina però 5-0-1 ATS negli ultimi precedenti contro i Lakers.

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers

-Blazers Under 8-1 nelle ultime partite.

-Altri 46 punti contro gli ex Jazz per Donovan Mitchell che porta la sua media stagionale a 29.3.

-Portland-Cleveland Under 4-2 negli ultimi precedenti.